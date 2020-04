„Veniţi de luaţi Lumină”. Ce candele sunt recomandate în noaptea de Înviere

Anul acesta, de Paşti, „credincioşii vor putea ieşi în proximitatea casei, în afara curţii sau a imobilului în care locuiesc, respectând regulile de distanţare socială, astfel încât să fie evitată aglomeraţia şi formarea grupurilor mai mari de trei persoane. În acest sens, doi sau trei locatari dintr-o scară de bloc pot oferi Sfânta Lumină, primită de la voluntari, tuturor vecinilor”, spun reprezentanţii BOR.



Patriarhia Română, prin intermediul Arhiepiscopiei Bucureştilor, oferă spre vânzare, prin intermediul magazinelor şi pangarelor bisericeşti, mai multe modele de candele pe care credincioşii le pot folosi în noaptea de Înviere pentru a lua Lumina Sfântă.



Candelele sunt recomandate mai ales că au o perioadă lungă de ardere şi sunt protejate împotriva vântului. Desigur, acestea pot fi folosite de oameni şi în alte zile, în afara perioadei pascale.



În plus, fiecare credincios care cumpără o astfel de candelă contribuie şi la construirea Catedralei Neamului, o parte din bani mergând către acest obiectiv.



Candela de cult tip 1 (foto stânga) costă doar 3 lei şi are un timp de ardere de aproximativ 16 ore. Este marcă înregistrată la OSIM, iar de producerea ei se ocupă Fabrica de lumânări „Făclia Sfinţilor Români”.



Candela de cult tip 2 (foto dreapta) costă 7 lei şi arde în aproximativ 60 de ore de la aprindere.



Candela de cult tip 3 (foto centru) costă 9 lei şi are un timp de ardere de aproximativ 100 de ore.

