USR şi-a ales conducerea de la Constanţa. Liderii, mandataţi să ducă organizaţia spre victorie în alegerile locale din 2020

Alegerile interne privind structura de conducere a USR Constanţa s-au desfăşurat duminică, 30 iunie, în sala mică a Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanţa. Filiala judeţeană Constanţa a organizat alegeri pentru funcţiile de conducere, arbitraj şi control.

În urma votului delegaţilor din Conferinţa Judeţeană, rezultatele sunt:

Preşedinte al filialei judeţene USR Constanţa – Remus Negoi

Vicepreşedinţi ai filialei judeţene USR Constanţa – Mihai Ochiuleţ şi Cătălin Iacob

Membri ai Biroului Judeţean al filialei judeţene USR Constanţa – Stelian Ion, Florin Cocargeanu, Petre Enciu, Cătălin-Daniel Tănase, Dumitru Caragheorghe, Mădălin Corodescu, George Bădilă, Andrei Toxin

Membri ai Comisiei Judeţene de Arbitraj USR Constanţa – Lorin Ursa, Alisa Zisman Elena Bordeianu, Andrada Dordea, Cătălin Sarandi.

Cu două săptămâni în urmă, USR şi-a desemnat membrii din conducerea organizaţiei municipale Constanţa. Tot în urma votului membrilor, dat în Adunarea Generală, rezultatele sunt:

Preşedinte al filialei locale USR Constanţa – Dumitru Caragheorghe

Vicepreşedinţi ai filialei locale USR Constanţa – Laura Tănase şi Mihai Ochiuleţ

Membri ai Biroului Local al filialei locale USR Constanţa – Anca Mănăilă, Florin Cocargeanu, Stelian Ion, Remus Negoi

Membri ai Comisiei Locale de Arbitraj USR Constanţa – Cerasela Badea, Anca Mauna, Denis Nedeloiu

Cenzor al filialei locale USR Constanţa – Gilda Lazăr.

La alegerile europarlamentare din 26 mai 2019, Alianţa USR PLUS a ieşit câştigătoare în judeţul Constanţa.

Alianţa USR PLUS 2020 a obţinut 26,31% (82.501 voturi), cu 99 voturi mai mult faţă de PNL - 26,28% (82.402 voturi). PSD s-a clasat abia pe locul trei, după o dominaţie autoritară care a durat din anul 2000, de când a ajuns primar Radu Mazăre, care din independent a sărit apoi la conducerea filialei PSD Constanţa.

În afara podiumului, până la pragul de 10.000 voturi, s-au clasat PMP - 9,44% (29.595 voturi), Pro România - 7,23% (22.669 voturi), ALDE - 3,70% (11.596 voturi).

USR PLUS a înregistrat un scor bun inclusiv în comunităţile unde nu existau filiale ale partidului, ci doar nuclee de simpatizanţi şi activişti. Important e ce vor face de acum încolo cu capitalul primit de la electorat.

„„Scorul a fost peste aşteptările noastre. A trecut euforia destul de repede, nu avem timp s-o digerăm, nu ne culcăm pe o ureche, ştim că nici concurenţa nu va sta cu mâinile în sân, va fi acerbă, noi trebuie să ne vedem de programul nostru în continuare“, a precizat Remus Negoi, liderul USR Constanţa.

Alianţa va trebui în această vară să-şi stabilească, prin proceduri interne, candidaţii la alegerile de la anul: alegerile locale în iunie 2020, apoi parlamentarele din noiembrie 2020. Ovidiu Ţentea, coordonator regional PLUS, a declarat că pentru Primăria Constanţa, spre exemplu, nu va fi ales neapărat cel mai vizibil candidat, ci cel mai bun, iar Remus Negoi a precizat că nominalizatul va trebui să şi vrea să se înscrie în cursă.

Este cazul deputatului Stelian Ion, membru în Comisia Juridică la Camera Deputaţilor, care a avut un rol decisiv în lupta pe Legile Justiţiei pe care PSD le-a vrut schimbate. Avocatul Stelian Ion, fondator al Asociaţiei Verde Urban, este cunoscut constănţenilor pentru implicarea sa în activismul civic, reuşind, ca reprezentant al unor asociaţii de proprietari, să oprească ridicarea unor blocuri pe spaţiul verde, care le-ar fi luat locatarilor toată lumina. Colegii şi-au exprimat speranţa că Stelian Ion va accepta intrarea în cursa electorală pentru a deveni primarul Constanţei.

Până în septembrie va fi cunoscut numele candidaţilor locali pe care constănţenii îi vor avea în vedere la alegeri. Alianţa realizată în scopul europarlamentarelor, care a „expirat“ la 27 mai, va fi probabil continuată de liderii Dan Barna şi Dacian Cioloş, pentru a menţine avântul electoral şi a cuceri mandatele de primari, consilieri locali şi judeţeni, deputaţi şi senatori şi poate chiar preşedinte (la prezidenţialele de la finele acestui an). Filiale locale vor fi înfiinţate în teritoriu, iar PLUS Constanţa îşi va deschide un sediu – pe care deocamdată nu-l are. „Alegerile de primar în două tururi şi votul electronic ar fi cele două deziderate pentru care luptăm de ceva vreme, dar suntem conştinţi că nu vom beneficia de ele în 2020“, a menţionat Remus Negoi.

Până atunci, USR PLUS trebuie să facă faţă valului de cereri de înscriere în partid, care de duminică a crescut exponenţial. „Vom fi şi mai atenţi la primirea noilor membri, nu vrem să fi un partid-mamut, ci mizăm pe oameni de calitate“, au mai spus aceştia.

