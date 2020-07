Soarta Teatrelor de Vară de pe litoral. „Erau locurile unde românii îşi vedeau artiştii în carne şi oase“

Odată cu trecerea timpului, teatrele, construite în anii ’50 şi ’60, au trecut în diferite administraţii, apoi au ajuns nişte ruine. După 1990, majoritatea au intrat în patrimoniul Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor RomâniaFilm (RADEF), iar o perioadă au funcţionat destul de bine. Doar că tranziţia către primării, începută prin 2012, s-a făcut greu şi teatrele de vară au fost abandonate. În ultimii ani, administraţiile locale au început să investească în redeschiderea unora dintre ele, beneficiind şi de bani europeni.



Teatrul din Mamaia, focar de infecţie



Teatrul de Vară din Mamaia, celebru pentru organizarea Festivalului cu acelaşi nume (42 de ediţii), este un adevărat focar de infecţie pentru turişti. Distrus şi cu lacătul pe porţi, teatrul unde s-au lansat nume mari ale scenei româneşti a ajuns o toaletă publică pe lângă care turiştii trec zilnic în drumul către plajă.



Din anul 2013, niciun spectacol nu s-a mai ţinut aici. Nimeni, de atunci, nu s-a mai interesat de soarta acestei construcţii amplasate la câţiva metri de plajă. „Nici nu mai ştiu de când nu am ţinut un spectacol în Mamaia. Cred că sunt vreo opt ani de când nu am intrat acolo”, spune pentru „Adevărul” Bebe Mihu, omul care organizează de 30 de ani evenimente pe litoral.



Atât în anul 2019, cât şi anul acesta, conducerea Consiliului Judeţean (CJ) Constanţa anunţa că Teatrul de Vară din Mamaia va fi reabilitat. Mai mult, Horia Ţuţuianu, preşedintele CJ, spune că anul viitor se va organiza acolo cea de-a 43-a ediţie a Festivalului Mamaia.



La nord de Mamaia, în Tabăra de la Năvodari este un alt Teatru de Vară care are aceeaşi soartă ca a întregii tabere care este abandonată. Prinsă de mulţi ani într-un litigiu între Primăria Năvodari şi SIND România, tabăra este un loc părăsit.





Teatrul de Vară din Mamaia FOTO: Călin Gavrilaş

Eforie - cu un ochi râde, cu altul plânge



Teatrul din Eforie Nord a fost construit în 1952. Până în 1981, a aparţinut primăriei, apoi a fost preluat de Teatrul Fantasio din Constanţa, iar din 1991 a fost preluat de Casa de Cultură Eforie. Teatrul are o capacitate de 1.300 de locuri şi, alături de cel din Jupiter, au funcţionat în toată această perioadă de tranziţie.



În schimb, Teatrul de Vară din Eforie Sud, construit în 1953, deşi a trecut prin mai multe administraţii, a ajuns o ruină, un loc unde nu se mai ţin spectacole.



Primăria Eforie are un proiect european în valoare de 22.375.913 de lei pentru reabilitarea celor două teatre. Proiectul este aprobat pe lista de rezervă POR 2014-2020, Axa 7.1, până la această dată nefiind semnat contractul de finanţare. Investiţia ar cuprinde lucrări de consolidare, reabilitare şi modernizare pentru clădirile celor 2 teatre de vară din Eforie Sud si Eforie Nord, precum şi amenajarea celor două parcuri situate lângă ele.



Teatrul de Vară din Eforie Sud (2019) Foto: Ana Kun

Şi Techirghiol are un Teatru de Vară ce poartă numele actorului Jean Constantin. Cu 8 milioane de euro, bani europeni, primăria lucrează în acest moment la modernizarea lui.



Sudul litoralului renaşte



Staţiunea Tineretului, Costineşti, are un teatru de vară administrat de Biroul pentru Turism şi Tineret (BTT). În perioada 2014-2018, teatrul a ajuns în paragină, având porţile închise. În 2018, acesta a fost reabilitat şi în vara aceluiaşi an a fost organizat şi primul spectacol.



„Anul trecut, au existat spectacole. Anul acesta, am discutat cu organizatorii de evenimente, dar ei sunt puţin mai reticenţi şi cu grad mare de incertitudine din cauza pandemiei de COVID-19. Intenţionăm să facem o selecţie pentru organizarea de spectacole şi sperăm ca acestea să înceapă”, spune directorul general al BTT, Claudiu Daniel Teliceanu.



Teatrul de Vară Costineşti înainte şi după reabilitare FOTO: BTT şi Călin Gavrilaş

Tot în sudul litoralului, primăria Mangalia a inaugurat în aceste zile Teatrul de Vară de la Neptun, iar anul trecut a reuşit să-l redeschidă pe cel din Saturn. Teatrul din Jupiter a funcţionat în toţi aceşti ani, el fiind închiriat unei firme private încă din perioada în care era administrat de RADEF.



Municipiul Mangalia are un teatru care va fi reabilitat şi modernizat cu bani europeni. Proiectul este în faza de precontractare, fiind evaluat la 5 milioane de euro, bani în care intră şi reabilitarea a cinci străzi care duc către acest teatru.



Doar în Venus lucrurile au rămas incerte. Aici, spun reprezentanţii primăriei Mangalia, teatrul este mai departe de staţiune, ceea ce presupune un proiect care să cuprindă posibilitatea de a transporta turiştii de la hotel la teatru. Deocamdată, Teatrul de Vară din Venus este închis.

Teatrul de Vară din Neptun înainte şi după reabilitare FOTO: Primăria Mangalia



Locul unde românii se întâlneau cu artiştii



În perioada comunistă, dar şi după aceea, teatrele de vară de pe litoral erau locurile unde turiştii români îi vedeau „pe viu” pe artiştii ţării. Aici veneau actorii de comedie, cântăreţii de muzică populară şi uşoară, dar şi formaţii celebre. Biletele se cumpărau atunci, ca şi acum, direct de pe plajă, de la băiatul care anunţa cu o portavoce ora spectacolului şi artiştii care urcă pe scenă.



„Oamenii abia aşteptau spectacolele pe litoral. Când vin în vacanţe unde să se distreze? Stau 7 zile, într-o seară merg la un restaurant, în altă seară tot vin la un spectacol. Ne aşteptau, voiau să-şi vadă artiştii în carne şi oase deoarece mulţi turişti din ţară nu reuşeau să-i vadă pe viu decât aici”, spune Bebe Mihu, organizator de evenimente.



El explică pe scurt şi soarta din ultimii ani a teatrelor de vară. Cât timp au fost administrate de RADEF, acestea au fost întreţinute prin contracte de închiriere chiar de firmele care organizau evenimente. După 2012 „s-a ales praful de ele, până de curând când au început să fie reparate”.



Anul acesta nu va fi unul foarte bun, spune Bebe Mihu, deoarece sunt turişti puţini pe litoral şi, în plus, trebuie să respecte normele de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2, ceea ce face ca numărul de spectatori să fie redus.



