Românul desemnat Tânărul European al Anului 2021: Avem drepturi, dar trebuie să ne luptăm pentru ele VIDEO

Distincţia este acordată de Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa şi de Forumul European de Tineret celor care au o contribuţie remarcabilă în integrarea europeană a tinerei generaţii.

Nominalizat de o reţea de asociaţii şi organizaţii de tineret din Europa, Alexandru Manda (22 de ani), din Constanţa, este student în anul al III-lea la Facultatea de Drept din Bucureşti. A fost ales de studenţi să-i reprezinte în forurile de conducere a facultăţii, ajungând astfel membru în Senatul Universităţii Bucureşti.

Datorită lui Alexandru şi colegilor săi de la Asociaţia Elevilor din Constanţa (înfiinţată în 2013), sunt acordate astăzi în România burse şcolare, transport gratuit pentru elevi, manuale şcolare gratuite pentru clasele a XI-a şi a XII-a şamd.

Într-o vreme când politicieni şi procurori erau reduşi la tăcere şi nu aveau curaj să se împotrivească baronilor locali, liceenii de la Asociaţia Elevilor din Constanţa au avut îndrăzneala de neconceput de a face plângere penală la DNA primarului de atunci Radu Mazăre, pentru acordarea acestor drepturi. Iniţiativa lor, documentată legal, a fost o undă de şoc pentru societatea obişnuită să se conformeze mai-marilor, în ciuda evidentelor abuzuri. Iar acest gest de luptă a determinat schimbarea nu doar pentru Constanţa, ci pentru întreaga ţară. Urmările acestei atitudini ferme şi neîncetate de atunci încoace l-au adus în atenţia Europei.

„Unul dintre motivele principale pentru care am fost nominalizat la premiul de Tânărul European al Anului este angajamentul civic de luptă pentru acces gratuit la o educaţie de calitate pentru toţi copiii, indiferent de mediul în care locuiesc, de veniturile părinţilor, etnie sau altele“, arată Alexandru Manda.

În discursul său de învingător rostit în seara de joi, 29 aprilie, tânărul constănţean student la Drept a amintit despre toţi cei care i-au însoţit paşii pe acest drum care părea fără sorţi de izbândă: „Am luptat în ultimii 8 ani mânat de dorinţa ca fiecare copil să fie tratat ca o individualitate, nu ca un număr dintr-un şir. Toţi copiii trebuie să aibă acces la o educaţie de calitate şi niciunul nu trebuie lăsat în urmă. Iar fără echipa cu care am lucrat, lupta nu ar fi avut rezultate. Mulţumesc tuturor celor cu care am avut valori, viziuni şi deziderate comune! Accept premiul cu profundă recunoştinţă şi mare modestie, gândindu-mă la bunicii mei materni, supravieţuitori ai Holocaustului la care au fost supuşi rromii. Am crescut cu poveştile lor despre deportarea în lagărele de concentrare din Transnistria, iar puterea şi abnegaţia lor le duc mai departe în lupta pentru educaţie. Educaţia este cea mai importantă armă împotriva extremismului, a violenţei. Şi este în puterea noastră să clădim lumea în care vrem să trăiască ai noştri urmaşi. Şi cred cu tărie că nu trebuie să te laşi doborât de rău. Ci copleşeşte răul cu binele“

Trebuie să lupţi pentru drepturile tale

Lupta începută însă pe vremea când Alexandru avea doar 14 ani este încă departe de final. Alexandru Manda conduce acum proiectul „Şcoli Curate“ realizat de Societatea Academică din România, cu care vrea să continue, ca student, munca din liceu. Pe o hartă naţională a burselor şcolare se vede cum 94,44% dintre localităţile din România nu respectă legea privind acordarea burselor şcolare, iar 70% dintre UAT-uri nu acordă elevilor niciun fel de bursă.

Pentru a primi însă aceste drepturi prevăzute prin Legea Educaţiei, este nevoie în România ca principalii beneficiari, elevii, să le ceară ei înşişi – pentru că altcineva nu va avea grijă să o facă în locul lor. De aceea, Alexandru Manda a dat startul unui proiect prin care se ocupă de formarea de lideri în rândul tinerilor, începând de la vârsta de 16 ani, pentru ca aceştia să ştie să identifice soluţia unei probleme din comunitatea lor locală, de care se lovesc, dar care nu ştiu ce instrumente au la îndemână să o rezolve.

„În noul proiect, Acceleratorul de Implicare Civică pentru Tineri, căutăm şi formăm 24 lideri civici, cu vârste între 16 şi 24 de ani, din mediul rural şi din oraşele mici. Le vom oferi sprijin timp de un an de zile pentru a rezolva o problemă din comunitatea lor locală“, descrie Alexandru programul de activism civic, pe care-l desfăşoară tot în cadrul Societăţii Academice din România, cu fonduri norvegiene.

Premiul Tânărul European al Anului 2021 are şi o parte materială, nu doar onorifică: câştigătorul primeşte suma de 5.000 de euro, pe care el o poate folosi pentru finanţarea unui stagiu de şase luni la Parlamentul European sau la o altă instituţie europeană.

Alexandru s-a gândit însă deja la altceva. Pentru că există această posibiltate, el va folosi banii de la premiu pentru un proiect de integrare europeană pe care îl va realiza în oraşul său, Constanţa.

Fundaţia care l-a premiat pe tânărul din România, Schwarzkopf Young Europe, a fost fondată în 1971 la Hamburg. Misiunea fundaţiei este de a oferi tinerilor din toate mediile posibilitatea de a fi cetăţeni europeni activi, care contribuie la o societate pluralistă şi democratică prin implicarea şi opiniile lor, conducând la înţelegere reciprocă, solidaritate şi colaborare paşnică în întreaga Europă. România a mai câştigat acest titlu de Tânărul European al Anului în 2001.

