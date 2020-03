Preotul Claudiu Banu: „Eu am folosit aceeaşi linguriţă cu care am împărtăşit bolnavi. Nu am păţit nimic“

Într-o postare pe pagina personală de Facebook, părintele Claudiu Banu le cere credincioşilor să stea acasă şi să se deplaseze doar în caz de necesitate. Arhidiaconul a mărturisit că vreme de 18 ani i-a împărtăşit pe cei bolnavi, după care s-a împărtăşit şi el.

Iată postarea părintelui:

„HRISTOS a înviat!

HRISTOS este Viaţă, Mântuire, Sănătate şi Tămăduire.

La Potir să vină doar cei ce CRED, că în potir este HRISTOS, nu vin şi pâine.

Eu, preotul Claudiu, trebuia să mă îmbolnăvesc primul, nu numai de Covid 19, ci şi de alte boli, deoarece slujesc Biserica din 2002.

Nu m-am îmbolnăvit, deşi cu aceeaşi linguriţă, am împărtăşit bolnavi şi apoi am folosit-o eu, după ce am împărtăşit pe cei bolnavi, asta duminică de duminică, în ultimii 18 ANI.

Staţi tari şi treji în credinţă, să nu vă poticniţi în credinţa voastră.

La Biserică, în Liturghie nu vreau cantitate ci calitate, cei ce se împărtăşesc dar şi cei ce împărtăşesc sunt conştienţi despre însemnătatea şi realitatea Euharistiei.

Respectăm recomandarea specialiştilor dar nu-L călcăm pe HRISTOS în picioare.

Vom trece şi peste acest impas, cu ajutorul lui Dumnezeu, totodată sănătate tuturor şi tărie cadrelor medicale din spitale care se îngrijesc de cei bolnavi, mă voi ruga neîncetat pentru aceştia.

Respectaţi vă rog recomandările Ministerului Sănătăţii:

♥️Staţi cât de mult posibil acasă, ieşiţi doar în caz de nevoie, evitaţi locuri aglomerate.

♥️Spălaţi-vă mâinile de multe ori;

♥️Evitaţi contactul cu persoane care sunt suspecte de infecţii respiratorii acute;

♥️Nu vă atingeţi ochii , nasul si gura cu mâinile;

♥️Acoperiţi-vă gura şi nasul daca stranutaţi sau tuşiţi;

♥️Nu luaţi medicamente antivirale si nici antibiotice decât în cazul în care va prescrie medicul;

♥️Curăţaţi toate suprafeţele cu dezinfectanţi pe bază de clor sau alcool;

♥️Utilizaţi masca de protecţie doar în cazul in care suspectaţi că sunteţi bolnav sau în cazul în care acordaţi asistenţă persoanelor bolnave;

♥️Produsele ”MADE in CHINA” sau pachetele primite din China nu sunt periculoase;

♥️Sunaţi la 112 dacă aveţi febră, tuşiţi sau v-aţi întors din China sau zonele in carantina din Europa de cel puţin 14 zile;

♥️Animalele de companie nu transmit coronavirus.

Sănătate tuturor.“