Mohammad Murad, ultimatum pentru Guvernul Orban: „Să se deplaseze imediat pe litoral, până sâmbătă, 16 mai!“

Soarta turismului românesc în condiţiile crizei provocate de noul coronavirus este incertă, spun reprezentanţii din industria de profil. Aceştia acuză că Guvernul României amână luarea unor decizii privind data la care se pot deschide hotelurile, precum şi impunerea unor măsuri pentru protejarea celor care vin în vacanţă pe litoral.

Mohammad Murad, preşedintele Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), care reuneşte peste 30 de structuri de primire turistică din judeţul Constanţa, a dat un ultimatum Guvernul României condus de Ludovic Orban.



„Dăm un ultimatum Guvernului: să se deplaseze imediat pe litoral, până sâmbătă, 16 mai, o comisie formată din toate ministerele tangenţiale cu turismul, respectiv Muncii, Turismului, Economiei, Sănătate să stăm să discutăm, să găsim cea mai bună soluţie pentru cei 400.000 de angajaţi care stau acasă, pentru cei 6 milioane de români care îşi petrec vacanţa în România, pentru oameni de afaceri care investesc“, a transmis Murad în cadrul unei conferinţe de presă organizate marţi, 12 mai, în staţiunea Mamaia.

Investitorul în turism spune că hotelierii vor măsuri pentru că îi interesează fiecare turist care le trece pragul şi că vor să colaboreze cu toate instituţiile statului român pentru găsirea celor mai bune soluţii.

„Am ajuns să ţinem hoteluri deschise cu un grad de ocupare sub 1%. Am aşteptam şi am trimis adrese pentru ca impactul să nu fie mortal. Din păcate, canalele de comunicare cu Guvernul ori nu au existat ori au fost foarte rare.

L-am auzit pe primul ministru când a spus că nu mai scade salariile la bugetari pentru că e nevoie să creştem consumul. Oare de ce salariaţii din mediul privat nu au dreptul să consume la fel?“, se întreabă retoric omul de afaceri.

Pe de altă parte, el se întreabă cu cât contribuie clasa politică la buget. „Nicăieri, în nicio ţară europeană nu a fost tratat mediul de afaceri cum a fost în România. Este trist să fim parteneri neglijaţi, deşi noi ne-am onorat toate obligaţiile. Pentru salariaţii noştri nu găsim răspunsul“, reclamă investitorul în turism.

El se întreabă dacă nu cumva România are nevoie de două Guverne: unul de stat, care să protejeze bugetarii, miniştrii şi clasa politică, şi unul privat care să protejeze angajaţii privaţi. „Orice român contează, oriunde se află“, este el de părere.

Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc a făcut şi o listă cu soluţiile pe care trebuie să le aplice Executivul pentru ieşirea din actuala criză a turismului românesc: Susţinerea în următoarele trei luni a tuturor angajaţilor din industria turistică prin plata a 60% din salariul brut;

Primă de angajare în valoarea de 500 de euro, măsură care are ca efect imediat reducerea şomajului;

Prelungirea şomajului pentru personalul sezonier de la 6 la 8 luni;

Suspendarea impozitului specific pe tot anul 2020;

Reducerea taxelor locale şi a impozitului cu 75% faţă de 2019;

Înfiinţarea centrelor medicale de testare în staţiunile turistice semnificative;

Acordarea sumei de 1.000 de euro pentru pensiunile turistice ca suport pentru redeschidere;

Reducere de 75 din valoarea chiriilor pentru plaje faţă de 2019;

Constituirea unui registru unic de control privind măsurile care trebuie aplicate în actuala conjunctură provocată de pandemia cu coronavirus;

Deschiderea tuturor unităţilor hoteliere clasificate până la 10 iunie în condiţiile similare din alte ţări ale Uniunii Europene;

Îngheţarea preţului la utilităţi pentru minimum 6 luni.

