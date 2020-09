Litoralul salvat de voucherele de vacanţă. Investitorii din turism cer guvernului emiterea de noi vouchere pentru 2021

Investitorii de pe litoral arată că voucherele de vacanţă au salvat sezonul estival în acest an.

Mai mult de jumătate dintre turiştii veniţi pe litoralul românesc, inclusiv în aceste prime zile din septembrie, au făcut rezervări pe care le-au achitat cu tichete de vacanţă emise anul trecut, a căror valabilitate a fost prelungită până în luna mai 2021.

Fără cazările cu vouchere, hotelierii de pe litoral, care şi aşa au avut cu 30% mai puţini clienţi decât anul trecut pe durata întregului sezon, ar fi intrat în colaps, potrivit unei analize a Organizaţiei Patronale Mamaia-Constanţa (O.P.M.CTA.), care solicită Guvernului să emită vouchere de vacanţă şi în acest an, pentru ca turiştii să-şi permită să meargă în vacanţe interne şi în 2021.

În comunicatul OPM-CTA se detaliază: „Până pe data de 15 iulie, anul acesta, hotelurile de pe întreg litoralul românesc atinseseră un grad mediu de ocupare de 37%, nereuşind să-şi acopere nici măcar costurile de funcţionare, după ce în luna mai şi în prima parte din iunie nu au putut primi turişti, pentru că nu fuseseră emise normele de funcţionare, dar si din cauza bajbaielilor de comunicare din partea autoritatilor centrale.

Trebuie reamintit că agenţii economici de pe litoral nu au avut nici un fel de predictibilitate sau scenariu disponibil, deşi au solicitat pe toate căile oficiale sprijin in a pregati un mod de actiune pentru sezonul care se apropia. Prin comparaţie, anul trecut, pe data de 15 iulie, gradul mediu de ocupare pe litoral se ridica la 75%.

Ulterior, după data de 15 iulie, atunci când au aflat că va fi o cvasi-relaxare, românii au început să vină în număr mai mare pe litoral. Constatând că nu-şi riscă sănătatea dacă vin la mare si ca proprietatile clasificate au implementat numeroase proceduri de protecţie anti-COVID-19, turiştii au început să rezerve în număr mai mare pachete pentru sfârşitul lui iulie şi începutul lui august“.

Nicolae Bucovală, preşedintele Organizaţiei Patronale Mamaia-Constanţa şi prim-vicepreşedinte al Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc, confirmă că august a fost o lună bună, cu o scădere a numărului de turişti cu doar 10% comparativ cu anul trecut.

„Trendul ascendent a continuat şi în luna septembrie, când am ajuns să fim egali cu luna septembrie a anului trecut ca grad de ocupare a hotelurilor deschise. Pentru că trebuie spus ca nu toate au rămas deschise, din pacate, sub presiunea financiara a primelor 3 luni. Acum, în aceste prime zile din septembrie, gradul de ocupare al hotelurilor funcţionale de pe litoral este undeva la 80%“, a declarat Bucovală.

Hotelierii spun că au constatat că, cu toate acestea, pe litoral au venit în acest sezon cu 30% mai puţini turişti decât anul trecut, contrar celor declarate de ministrul Economiei, Virgil Popescu, care a afirmat că în această vară turismul intern a avut încasări mai mari decât anul trecut.

„De altfel, chiar şi Institutul Naţional de Statistică a contrazis cu cifre clare declaraţia ministrului. Eu nu ştiu dacă ieşirea d-nului Virgil Popescu a fost întâmplătoare. Poate că HORECA nu va mai ajunge să acceseze mult laudatele si asteptatele granturi pe care ni le-a acordat Uniunea Europeană?

Ţinând cont de scăderea de 30% a gradului de ocupare de pe litoral din acest sezon, hotelurile nu au făcut profituri, în condiţiile în care măsurile şi materialele necesare acoperirii standardelor de protectie anti-COVID-19 au generat costuri foarte mari, total neprevăzute, la care s-au adăugat costurile cu forţa de muncă (în domeniull HoReCa, salariile crescând cu 25% în medie, conform unei statistici INS).

Mai mult, începând cu perioada 10-15 iulie, majoritatea furnizorilor de mărfuri pentru HoReCa şi-au scumpit preţurile la multe produse, încercând o recuperare a pierderilor provocate de pandemie pe spinarea operatorilor, acelaşi lucru fiind resimţit de industrie şi din partea prestatorilor de servicii.

„Există hoteluri, atât în sudul litoralului, cât şi în Mamaia, care nu s-au deschis deloc în acest sezon, fie pentru că le-a fost teamă să deschidă, fie pentru că n-au avut resursele financiare să facă asta, IMM Invest devenind funcţional şi alocand banii efectiv mult prea târziu pentru deschiderile de pe litoral (perioada de pre-opening pentru a opera a fost aprilie-mai, cel târziu iunie).

Industria HoReCa are nevoie în continuare de sprijin de la stat pentru a depăşi efectele economice produse de pandemie, şi pe care le vom simţi in industrie puternic începând cu această iarnă", a mai spus Bucovală.

Din studiile O.P.M.CTA., mai mult de jumătate dintre turiştii care au venit în această vară pe litoral, inclusiv în luna septembrie, şi-au achitat sejururile cu vouchere de vacanţă emise anul trecut şi care mai au valabilitate până în mai 2021.

„Voucherele au salvat turismul intern în acest sezon, pentru că în pandemie mulţi români n-au mai avut bani, dar unii dintre ei rămăseseră cu vouchere de anul trecut.

E nevoie ca statul să emită şi anul acesta vouchere şi aşteptăm să se bugeteze acest lucru cât mai repede, pentru că deja pregătim sezonul 2021 şi suntem într-o incertitudine totală, neştiind cum să ne facem caculele şi pe baza căror estimări să lansăm pachetele early booking, atat noi cat si marii tour-operatori din piata care vand litoralul romanesc.

Fara vouchere de vacanta, turismul intern va fi grav afectat in 2021, mult mai mult ca in acest an, luand in considerare si urmele lasate de pandemie in buget in anul acesta, faptul ca cea mai mare parte a agentilor economici si-au suspendat ratele bancare si le-au amanat pentru anul 2021, si realitatea ca bugetele romanilor sunt in aceeasi situatie!“, a mai spus Nicolae Bucovală.

