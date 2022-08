Juridiq, proiectul pus la cale de patru studenţi constănţeni, care vine în sprijinul avocaţilor şi juriştilor

Constănţenii Alexandru Florin Cartoafă (student la Facultatea de Drept), Şenol Frăţilă (student la Facultatea de Matematică şi Informatică), Octavian Constantin Lupu şi Denis Sait (studenţi la Facultatea de Administrare a Afacerilor) au pus bazele Juridiq, o aplicaţie ce se ocupă de managementul dosarelor avocaţilor.

„Rezolvăm problema timpului pierdut în procese operaţionale care ar fi putut fi automatizare relativ simplu. De exemplu, un avocat poate să aibă 100 de dosare într-un an şi acesta le verifică în mod constant pentru a vedea dacă apar modificări. Pierde o oră sau două pe dosar ceea ce înseamnă 100/200 de ore pe an sau 12-25 de zile lucrătoare”, explică Denis Sait.

Concret, aplicaţia tinerilor este sincronizată cu portalul Ministerului Justiţiei şi urmează să se sincronizeze şi cu alte portaluri, pentru a oferi o derie de pachete destinate managementului avocaţilor: organizarea dosarelor, urmărirea dosarelor, trackingul şi managementul personal. Astfel, un avocat va primi notificări, inclusiv pe WhatsApp, despre orice modificare apărută la vreunul dintre dosarele sale.

Patru constănţenii cu o idee premiată

„Eu cu Şenol am copilărit împreună. Alex cu Octavian sunt veri, iar eu cu Alex am fost colegi de liceu. În martie 2021, i-am contactat pentru a realiza un alt proiect, iar în noiembrie a apărut ideea Juridiq. Voiam să participăm la un concurs şi discutam cu Alex că avem nevoie de o idee de afaceri. Mai întâi a plecat de la o glumă referitoare la management, apoi ne-am dat seama că este o idee care poate funcţiona”, povesteşte Denis.

Iniţial au plecat de la un flux de idei pe care fiecare l-a avut, s-au înscris în Inovation Lab, iar din luna martie şi până acum au discutat acolo cu oameni care au experienţă şi care i-au ajutat cu idei.

O variantă beta a acestei aplicaţii va fi lansată în zilele următoare pentru a testa piaţa. Deocamdată, nu au avut costuri cu acest proiect deoarece fiecare s-a implicat în funcţie de domeniul la care s-a priceput: Denis se ocupă de partea de business, Octavian de marketing, Şenol (care lucrează şi la o companie de software) de partea tehnică, iar Alex de partea de produs şi de gândirea produsului din punct de vedere juridic.

,„A fost multă muncă în spate şi am simţit că a meritat fiecare minut în clipa în care s-a strigat numele proiectului nostru drept echipa câştigătoare a premiului Pitch of the Year. Innovation Labs a fost o experienţă care ne-a pus limitele la încercare, ne-a dat oportunitatea să discutăm cu oameni care au o experienţă bogată şi ne-a ajutat să sudăm mai tare echipa”, spune Alexandru Cartoafă.

Juridiq îşi propune ca într-un an de zile să aibă 2.000 de avocaţi abonaţi (aproximativ 25 de euro/lună abonamentul), iar pe viitor vor să implementeze un sistem inteligent de scriere a actelor de procedură care să reducă timpul pierdut de un avocat cu acest lucru.

