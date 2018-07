Hardwell, la NEVERSEA 2018: „Românii ştiu să se distreze”

DJ Hardwell pe numele real Robbert van de Corput (30 de ani) a încântat publicul de la NEVERSEA cu hit-urile salede House Progresiv şi Electro House în prima noapte a festivalului.

„Sunt pentru a treia oară în România. Prima dată la NEVERSEA, am mai fost la UNTOLD care este, după părerea mea, cel mai tare festival din lume”, a spus artistul într-o conferinţă de presă susţinută cu câteva minute înainte de a urca pe scena principală de pe plaja Modern.



Hardwell a ţinut să spună că „românii ştiu să se distreze”, în România fiind cele mai tari show-uri ale sale.



Pentru viitor, DJ-ul olandez care este şi producător muzical, are în lucru aproximativ 30 de track-uri noi cu care va ieşi în curând în faţa fanilor.

Ieşirea pe scenă, în 2009, o face cu bootleg-ul "Show Me Love vs Be". Printre cele mai răsunătoare hit-uri ale sale se enumeră: "Spaceman", "Encoded", "The World", "Cobra" şi "Apollo", iar în colaborare cu Tiësto - "Zero 76".



În prima zi de festival NEVERSEA 2018 au mai urcat pe cele cinci scene amplasate pe plaja Modern din Constanţa Manuel Riva şi Alexandra Stan, Alle Farben, Lucas & Steve, Alan Walker, Yellow Cab, GTA şi alţii.

