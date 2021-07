Grecii şi aromânii vor face spectacol pe străzile Constanţei

O mică porţiune din bulevard se transformă în zonă de promenadă, arenă de sport sau ring de dans pentru constănţeni şi turişti.

Sâmbătă seara, de la ora 19:00, The BOX - Fitness dă startul distracţiei. De la ora 20:00, turiştii şi constănţenii sunt invitaţi la o demonstraţie de street dance în compania coregrafilor de la Joy2Dance, o şcoală de dans şi balet care, din 2011, a fost prezentă an de an la cele mai importante concursuri nationale şi internaţionale, câştigând nenumărate premii şi trofee.

Duminică seara, vom asista la un spectacol al multietnicităţii. De la ora 20:00, va evolua Ansamblul de dansuri armâneşti "IHOLU" al Comunitatii Armâne din Romania, Filiala Constanţa, aflat sub coordonarea coregrafului Mirela Goga. Costumele tradiţionale, dansul şi cântecul grâmoştenesc şi fârşirotesc vor crea o atmosferă unică.

Momentele de sărbătoare vor fi întreţinute apoi de Ansamblu de dansuri „Elpis” al Comunităţii Elene Constanţa, coordonator Teodora Constantin. Ansamblul a fost înfiinţat în anul 2001, la initiaţiva tinerilor eleni cu scopul de duce mai departe prin dans tradiţiile şi obiceiurile. Ansamblul „Elpis” este membru cu drepturi depline al CID (Consiliul International al Dansului) ce se află sub patrimoniul UNESCO.

Atât sâmbătă, cât şi duminică, începând cu ora 18:00, zona pietonală va fi deschisă şi pentru iubitorii de sport. Va fi open court pentru cei care doresc să joace baschet şi badminton.

Proiectul „Constanţa Coffee Break” este deschis celor care vor să transforme centrul oraşului într-un punct de atracţie, iar weekend de weekend Decathlon România a pus umărul la organizarea evenimentelor care au făcut din bulevardul Tomis o zonă de distracţie şi relaxare.

Cei care doresc să implice în acest proiect pot transmite cereri către Direcţia Cultură, Educaţie, Sport, Turism din cadrul Primăriei Municipiului Constanţa, la adresa de e-mail: evenimente@primaria-constanta.ro.