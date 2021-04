Gheorghe Ungureanu, directorul Casei de Cultură din constanţa a murit joi, 14 aprilie, exact în ziua în care a împlint 70 de ani. Se pare că directorul Casei de Cultură era infectat cu SARS-CoV-2.

S-a născut într-o familie săracă din Moldova. În copilărie îşi dorea foarte mult să devină aviator, însă destinul i-a pregătit altceva.

A venit la Constanţa acum mai bine de 50 de ani şi s-a îndrăgostit de oraşul de la malul mării. Era doar un adolescent când a venit la Constanţa ca să-şi caute un loc de muncă. S-a angajat la IAS Murfatlar şi s-a înscris la Liceul de Horticultură de la Poarta Albă.

În 1970 s-a angajat la Întreprinderea pentru Legume şi Fructe. Mai întâi a fost şofer, apoi lucrător comercial, iar în final a ajuns şeful depozitului de legume şi fructe. În 1990, a devenit lider de sindicat. În acelaşi an, împreună cu mai mulţi lideri de sindicat constănţeni, a înfiinţat Uniunea Judeţeană a Sindicatelor, care avea sediul la Casa de Cultură.

A fost ales secretar general. Director de şapte ani În 2002, directorul Casei de Cultură, Filip Pop, a ieşit la pensie, iar Gheorghe Ungureanu a fost numit la şefia instituţiei. „Am încercat să găsesc sponsori, să-i dau o imagine Casei de Cultură şi, bineînţeles, să organizez spectacole.

În 2003 l-am adus pe Tudor Gheorghe la Constanţa, iar de atunci vine în fiecare an“, a povestit pentru Adevărul Gheorghe Ungureanu. Apoi, a organizat din ce în ce mai multe spectacole, s-a împrietenit cu marii actori, iar constănţenii au început să vină în număr din ce în ce mai mare la Casa de Cultură.

În 2005 a traversat cea mai grea perioadă din viaţă. A suferit două infarcturi şi a simţit că a ajuns la cumpăna destinului. Plecase la sora sa, în Germania, pentru a participa la nunta nepoatei. N-a mai apucat să meargă la petrecere, pentru că a ajuns la spital. Medicii l-au salvat.

„Am fost în stare foarte gravă. Medicii spun că am făcut stop cardio -respirator. Şi sunt conştient de asta, dar medicii m-au salvat“, povesteşte Ungureanu. De atunci, i s-a schimbat stilul de viaţă. „Îmi plăcea să merg la sală, să înot, să stau la plajă, să merg la pescuit, dar acum sănătatea nu-mi mai permite. Sunt conştient că am probleme pentru că am fumat foarte mult“, mărturiseşte Ungureanu.

