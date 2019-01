Elevii ies în stradă. Proteste la adresa autorităţilor judeţene care ignoră legea

Asociaţia Elevilor din Constanţa (AEC) a anunţat că joi, 10 ianuarie, vineri, 11 ianuarie şi luni, 14 ianuarie, între orele 13.00-14.00 vor protesta în faţa Consiliului Judeţean Constanţa faţă de nerespectarea legii cu privire la reducerea cu 50% a transportului public judeţean pntru elevi şi studenţi.

„1 din 3 elevi din mediul rural au ghinionul de a trăi în sărăcie severă. Din nefericire, cei din Constanţa au şi ghinionul de a trăi într-un judeţ în care autorităţile locale nu sunt interesate de elevi şi de educaţia lor.



Marius-Horia Ţuţuianu, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, refuză în continuare sa acorde tarif redus cu 50% la transportul judeţean pentru elevi !



Facem apel la cei interesaţi de situaţia a multor copii din mediile rurale privaţi de dreptul la educaţie de către persoanele rău intenţionate din conducerea Consiliului Judeţean şi îi invităm să ni se alature”, se arată în mesajul postat pe Facebook de AEC.

Decizia de a ieşi în stradă vine după ce miercuri, 9 ianuarie, a avut loc o întâlnire fără niciun rezultat a reprezentanţilor Consiliului Judeţean Constanţa şi elevul Mihai Tănase, preşedintele Asociaţiei Elevilor din Constanţa.

„Am fost manipulat. Reprezentanţii CJC mi-au spus că nu există norme de aplicare ale Legii 328/2018 şi că trebuie să aştepte să apară. Iniţial am empatizat, apoi am aflat că în absenţa normelor de la Guvern, consiliile judeţene au în continuare obligaţia să respecte legea, stabilindu-şi propriile norme de aplicare. Mi s-a mai spus că va fi prevăzută în buget o sumă pentru acordarea reducerilor, mi-au spus să calculez eu suma necesară, de parcă peste noapte am devenit funcţionar public în consiliu”, scria Mihai Tănase imediat după terminarea întâlnirii cu oficialii Consiliului Judeţean.

Totodată, reprezentanţii AEC au anunţat că vor depune plângeri penale pe numele şefilor instituţiei publice care nu respectă legea cu prvire la acordarea reducerii de 50% la transportul judeţean pentru elevi.

