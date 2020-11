EBa, amendată de Poliţia Locală: „Toţi constănţenii ştiu cât de aglomerat este oraşul“

„Azi noapte, când am ajuns acasă la Constanţa, am lăsat maşina pe strada unde se afla blocul în care stau, pe un loc haşurat. În dimineaţa aceasta, compania municipală mi-a ridicat maşina parcată neregulamentar.

Înţeleg că am greşit, voi plăti amenda şi voi merge să-mi iau autovehiculul ca orice alt cetăţean. Pe viitor, voi fi mult mai atentă unde îmi parchez maşina.

Toţi constănţenii ştiu cât de aglomerat este oraşul şi ce problemă mare este lipsa locurilor de parcare.

Sper ca noua administraţie locală din Constanţa să îşi respecte angajamentele de a construi mai multe parcări în oraş. Asta nu înseamnă că îmi caut scuze, ci doar că problema parcărilor trebuie rezolvată.

Pentru că am văzut că s-a spus că am parcat în staţia de autobuz, pun această poză pentru a se vedea exact unde am lăsat maşina. (pe locul încercuit cu roz)“, a postat EBa pe Facebook. (foto dedesubt)

În chiar prima zi de campanie electorală, Elena Băsescu a fost amendată de echipajele Poliţiei Locale, la Constanţa. Candidata PMP la Camera Deputaţilor parcase BMW-ul într-o staţie de autobuz, neregulamentar.

Elena Băsescu se află la Constanţa în campanie electorală pentru alegerile parlamentare, în care candidează din partea PMP pe locul 1 la Camera Deputaţilor.

Chiar în prima zi de campanie, fiica fostului preşedinte Traian Băsescu a comis o ilegalitate: a parcat BMW-ul X6 de 90.000 euro într-o staţie de autobuz din Piaţa Tomis 3 - după precizările Poliţiei Locale. Locul se află nu departe de locul unde locuieşte Elena în Constanţa, în vechiul apartament al familiei.

Maşina a fost ridicată de platforma auto chemată de Poliţia Locală şi a fost transportată prin oraş, spre locul de depozitare din zona industrială a Constanţei, de unde proprietarii îşi pot recupera autovehiculul, contra unei sume considerabile, pe lângă punctele de penalizare date de Poliţia Rutieră.

„Cineva a chemat Poliţia Locală pentru că maşina era parcată în staţia de autobuz. Absolut neregulamentar. A fost amendată, ca orice cetăţean“, au precizat reprezentanţi ai Primăriei Constanţa.

Pentru a-şi primi maşina înapoi, un constănţean are de plătit 570 lei operaţiunea făcută de Confort Urban SRL, firma municipalităţii, pentru ridicarea şi transportul la parcul auto de pe Caraiman, plus 580 lei la Poliţia Locală (plătibili în 24 ore cu reducere 50%) însemnând 4 puncte de amendă, plus 3 puncte de penalizare la permisul auto.

