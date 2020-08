Demisie la vârful USR PLUS din teritoriu. Un lider a ales să iasă din partid: „Nu mai pot continua alături de ei“

Demisionarul este Lucian Muflic, liderul PLUS Constanţa. Medicul fusese ales preşedinte al organizaţiei judeţene PLUS Constanţa în data de 3 august 2019 şi mai trebuia să stea la conducere 1 an.

La acea vreme, comunicatul PLUS Constanţa dezvăluia cu cine a mai concurat Muflic şi mesajul acestuia pentru colegii din noua formaţiune politică.

„Peste 190 de membri ai Partidului Libertate, Unitate şi Solidaritate (PLUS) s-au întâlnit ieri pentru a alege structurile partidului pentru următorii 2 ani. Cei prezenţi au trebuit să desemneze preşedintele PLUS Constanţa, biroul judeţean, comisia de arbitraj şi integritate, comisia de cenzori, precum şi delegaţii pentru Convenţia Naţională care va avea loc în luna noiembrie, la Bucureşti.

Şedinţa a fost moderată de către coordonatorii regionali Ovidiu Ţentea şi Dan Ionescu. La începutul întâlnirii a fost transmis un mesaj din partea lui Dacian Cioloş care a arătat importanţa mobilizării, dar şi a unităţii pentru organizarea partidului prin crearea unei structuri judeţene puternice.

Pentru conducerea filialei judeţene şi-au depus candidatura patru persoane: Lucian Muflic, Adrian Gorcea, Iulian Călin şi Florin Stoian. În urma exprimării votului, membrii PLUS Constanţa au ales să fie reprezentaţi de:

· Lucian Muflic - preşedinte al filialei judeţene;

· Sorin Iacob - secretar general, Nora Pârlea - responsabil strângere de fonduri, Emilia Ceapă - responsabil comunicare, Dan Luca - trezorerie; Cosmin Scripcaru, Monica Dima, Mihaela Cîlţ şi Monica Nedelcu – membri ai Biroului judeţean;

· Daniela Mircea, Monica Moroianu, Dinu Efrim – membri ai Comisiei judeţene de integritate şi arbitraj;

· Rita Chirilă, Ancuţa Drăgan, Adina Petre - membri ai Comisiei de cenzori.

La final, preşedintele Lucian Muflic a mulţumit tuturor şi a lansat către toţi membrii PLUS Constanţa invitaţia de a colabora pentru a face din PLUS Constanţa o organizaţie puternică care să conteze pe scena politică locală“, a anunţat atunci PLUS Constanţa.

La doar 1 an de la alegeri, Lucian Muflic, doctor de profesie, a anunţat sec şi fără cale de întoarcere că se desparte definitiv de PLUS.

„A fost un an politic plin cu de toate din care voi păstra tot ce a fost pozitiv. Am cunoscut atât de mulţi oameni faini şi am fost implicat în atât de multe lucruri că nu pot decât să fiu recunoscător pentru tot ce am trăit în PLUS. Astăzi mi-am dat demisia din partid. Le urez foştilor colegi succes şi le ţin pumnii la viitoarele alegeri. Planurile mele şi ale familiei mele sunt altele şi nu mai pot continua alături de ei. Să auzim de bine!“, a scris medicul pe contul său de Facebook.

Muflic nu se regăsea nici pe listele de candidaţi la posturile de consilieri, locali şi judeţeni, cu care USR PLUS intră în alegerile din 27 septembrie 2020.

