Constanţa, scena spectacolelor pe apă şi pe uscat. Programul complet al manifestărilor prilejuite de Ziua Marinei

15 august este o zi cu dublă semnificaţie: Adormirea Maicii Domnului, un moment extrem de important pentru spiritualitatea românească, şi Ziua Marinei Române, aflată la 120 de ani de la prima sărbătorire. Artiştii şi militarii îşi dau mâna pentru a ne oferi momente remarcabile şi amintiri de neuitat.

11-14 august 2022 - Festivalul JazzUP Sea

Localnicii şi turiştii sunt invitaţi să se bucure de muzică prin intermediul celor patru concerte JazzUP Sea, dar şi prin evenimente conexe – workshop-uri cu teme muzicale pentru copii şi tineri, două Jam Sessions cu artiştii festivalului şi două concerte de muzică electronică. Intrarea este liberă la toate evenimentele.

Primul concert al festivalului, programat la Muzeul de Artă Constanţa (joi, 11 august, ora 19:00), este intitulat „Words of Affirmation” . Al doilea concert (vineri, 12 august, ora 19:00, Piaţa Ovidiu) va fi susţinut de experimentata interpretă Irina Sârbu, alături de Puiu Pascu (pian), Ciprian Parghel (bas) şi Tudor Parghel (tobe), reuniţi în formula artistică Irina Sârbu Band. Concertul lor este intitulat „Acts of Service”. Sâmbătă, 13 august, ora 19:00, în Piaţa Ovidiu va avea loc un concert plin de energie, susţinut de Ana-Cristina Leonte & The Bash, o trupă formată din artişti ai noului val din jazzul românesc, care va explora conceptul de „Quality Time”. Ultimul concert al festivalului, duminică, 14 august, ora 19:00, programat tot în Piaţa Ovidiu, va fi susţinut de excelentul Sorin Zlat Trio şi va fi explora tema atingerii fizice, fiind intitulat „Physical Touch”.

11-14 august 2022 Stagiunea estivală - Patru seri magice în parcul Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”

Joi, 11 august, de la ora 20:30, originala scenă din faţa teatrului va găzdui concertul de arii şi cântece celebre „Musica sempre libera”. Concertul „Marea şi Muzica” revine pe scena din parcul Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” vineri, 12 august, la ora 20:30. Sâmbătă, 13 august, de la ora 20:30, vă puteţi delecta cu spectacolul „O, sole mio”, iar spectacolul „Farmecul Muzicii” va încheia seria reprezentaţiilor din acest weekend.

- 12-14 august 2022 KIMARO 2022 - Sărbătoarea muzicii româneşti de la Marea Neagră începe vineri, 12 august, cu Magic Sunsets, al cărei line-up va fi un îmbietor şi compus din: 3 Sud Est, Bere Gratis şi Holograf.

Seara Kiss Energy va avea loc sâmbătă, 13 august, când pe scenă vor urca artişti români ale căror concerte sunt întotdeauna spectaculoase şi pline de energie: Spike, Antonia, Delia şi Voltaj.

Duminică, 14 august, Lupu’ cel Rău, Bucovina şi Timpuri Noi urcă pe scenă pentru show-uri de neuitat sub semnul Rock Nights.

11-15 august 2022 Activităţile dedicate sărbătoririi Zilei Marinei Române organizate de Forţele Navale Române

Formaţiile muzicale ale Forţelor Navale Române şi Diviziei 101 Aeropurtate a SUA, cantonată la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, vor susţine o serie de concerte în Constanţa, astfel: joi, 11 august, orele 18.00-19.00, un concert itinerant, în staţiunea Mamaia, pe traseul cuprins între Piaţeta Perla şi Piaţeta Cazino Mamaia; sâmbătă, 13 august, orele 12.00-13.00, în portul militar, la Ziua Porţilor Deschise; duminică, 14 august, orele 20.00-21.30, pe faleza Cazinoului, în zona grupului statuar „Pescarii”.

Sâmbătă, 13 august, în portul militar Constanţa, publicul este invitat, în intervalul orar 09.00-17.00, la Ziua Porţilor Deschise, unde vor putea fi vizitate nave militare, un elicopter Puma Naval, expoziţii de tehnică şi armament.

Muzeul Naţional al Marinei Române va putea fi vizitat, gratuit, sâmbătă, 13 august, şi luni, 15 august, în intervalul orar 09.00-16.00.

Marinarii militari vor desfăşura duminică, 14 august, la Monumentul Marinarilor Români (Crucea Marinarilor) din Constanţa, o ceremonie militară şi religioasă, pentru a aduce un omagiu marinarilor care îşi dorm somnul de veci în adâncurile mărilor şi oceanelor, iar de la ora 17.00 până la ora 21.00, vor fi prezenţi în Portul Tomis, cu o expoziţie de tehnică militară.

manifestările de la Constanţa vor începe la ora 10.00, cu ceremonialul de ridicare a Pavilionului, Geacului şi Marelui Pavoaz la bordul navelor militare şi se vor desfăşura în portul militar şi în Portul Tomis. Luni, 15 august,vor începe la ora 10.00, cu ceremonialul de ridicare a Pavilionului, Geacului şi Marelui Pavoaz la bordul navelor militare şi se vor desfăşura în portul militar şi în Portul Tomis.

În Portul Tomis, activităţile organizate luni, 15 august, cu prilejul sărbătoririi Zilei Marinei Române, vor avea loc în intervalele orare 10.00-13.00 şi 17.00-20.00 şi vor cuprinde expoziţii de tehnică militară, standuri cu ofertele educaţionale ale instituţiilor militare de învăţământ, ateliere interactive de noduri marinăreşti, face-painting şi foto-corner, iar pasionaţii de nave pot experimenta, gratuit, tensiunea din interiorul bătăliilor navale virtuale, într-un spaţiu special amenajat de echipa World of Warships.

Zeul Neptun îşi va face apariţia, în jurul orei 10.55, însoţit de alaiul său, şi va da startul jocurilor şi concursurilor marinăreşti, la care vizitatorii vor fi invitaţi să participe.

Retragerea cu torţe va avea loc în intervalul orar 20.30-22.00 şi se va desfăşura pe itinerariul Cazino – Bulevardul Regina Elisabeta – Farul Genovez – Comandamentul Flotei – Piaţa „Ovidiu”.

15-16 august 2022, ora 21.00, pe faleza Cazinoului – „AVE MARIA”, un eveniment unic pe malul Mării Negre, susţinut de Corul Madrigal şi Marius Manole.

Corul Madrigal aduce la Constanţa unul dintre cele mai iubite spectacole ale sale, ovaţionat la scenă deschisă în ultimii doi ani, la Bucureşti - „Ave Maria”, un concept artistic ce combină sunetul unic al acestui celebru ansamblu şi o complexă regie de lumini şi de spectacol. Dirijorul principal al Corului Madrigal, Anna Ungureanu a selectat un repertoriu care îmbracă sonor acest moment atât de important pentru spiritualitatea românească – Adormirea Maicii Domnului. Din distribuţia spectacolului face parte şi actorul Marius Manole, care va completa programul „Ave Maria” cu interpretarea unei colecţii emoţionante de psalmi. Evenimentul va fi întregit de vocile copiilor din corurile Cantus Mundi din Constanţa, precum şi de o scenografie spectaculoasă şi un design de lumini ce vor pune în valoare celebra faleză a Cazinoului constănţean.

Pe 15 august, două spectaculoase focuri de artificii, atât pe timpul zilei, cât şi pe timpul nopţii, vor întregi atmosfera de sărbătoare.