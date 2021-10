CNA, prima instituţie care îl amendează pe Teodosie. Radio Dobrogea a fost sancţionată cu 10.000 lei pentru afirmaţiile arhiepiscopului Tomisului

Arhiepiscopul Tomisului a folosit orice prilej pentru a se arăta şi a acţiona împotriva regulilor impuse de pandemia de Covid-19. Iar joia, ierarhul este invitat la emisiunea „Dialog duhovnicesc“ de la Radio Dobrogea, realizată de preotul Eugen Tănăsescu, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului şi directorul postului de radio al arhiepiscopiei.

Întrebat de credincioşi prin intermediul mesajelor transmise la radio, Teodosie nu ratează nici această ocazie de a spune ce gândeşte: credincioşii nu trebuie să se vaccineze, vaccinul este insuficient testat, iar boala nu poate fi transmisă ignorând măsurile de prevenţie pentru că eşti apărat de Biserică.

În şedinţa CNA din 21 octombrie 2021, afirmaţiile periculoase ale lui ÎPS Teodosie au fost, în sfârşit, sancţionate.

Un membru al CNA, Valentin Jucan, a propus amenda de 10.000 de lei, scrie Pagina de Media: „Eu nu cred că lucrurile nu pot fi trecute aşa uşor cu vederea. E lăudabilă intenţia de a rectifica, dar dauna a fost produsă. Domnul Teodosie nu este orice persoană. Vorbele dânsului au un ecou extrem de puternic. Dacă această discuţie ar fi avut loc sub forma unui taifas, eu aş fi înţeles. În momentul în care o înaltă faţă bisericească are aceste luări de poziţie se produce o undă de şoc indiferent de sens. Pe de altă parte, nu înţeleg de ce un astfel de subiect este dezbătut cu domnia sa. Din punct de vedere sufletesc aş fi înţeles, însă nu princep sensul dezbaterii din punct de vedere medical. Cu toată stima, cei doi nu au o pregătire medicală”

Astfel că Radio Dobrogea a fost sancţionată cu suma de 10.000 lei. Alături de postul de radio al Arhiepiscopiei Tomisului au mai primit amenzi de la CNA posturile de televiziune Antena 3, România TV, Naşul TV, Metropola TV şi Kapital TV - pentru acelaşi tip de afirmaţii.

Prezent la şedinţa CNA din 21 octombrie 2021, când a fost decisă sancţionarea, preotul Eugen Tănăsescu a declarat, citat de: „În această emisiune mi-au scăpat câteva afirmaţii ale Înaltpreasfinţitului. Am sesizat că au fost două nedocumentate. M-am documentat şi voi rectifica. E vorba despre acea afirmaţie că UE va înceta vaccinarea. Nu are acoperire, a fost greşit informat. Cred că a fost victima unui mesaj fals. Mai e si afirmaţia că vaccinul nu e asumat de nimeni. Mi-a scăpat. Din moment ce producătorii merg şi cer autorizaţie pentru vaccin intră într-un proces legislative aşa că nu se pune problema asumării. Înaltpreasfinţitul nu este împotriva vaccinării. Ceea ce ne-a pornit a fost respectiva informaţie referitoare la eventuală obligativitate. Voi rectifica informaţiile false din emisiune. Îmi asum că rolul de moderator a scăpat pe moment. Am greşit, nu pot spune că nu. În ceea ce priveşte vaccinul, eu am făcut boala şi urmează să mă vaccinez”