Cine este avocatul român numit în fruntea Baroului Penal Internaţional. „Toată munca mea este individuală, nu m-a trimis nimeni acolo“

Dragoş Chilea (60 de ani) s-a născut la Constanţa şi a absolvit Liceul Mircea cel Bătrân din oraş. A urmat ulterior Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, pe care a absolvit-o în 1991. Aşa cum se obişnuia la acea dată, a primit repartiţie la Medgidia, unde a fost procuror timp de doi ani. Apoi, o scurtă perioadă de timp, a fost prefect al Constanţei, iar din anul 1993 practică avocatura în cadrul Baroului din Constanţa.

În toată această perioadă, pe lângă serviciile oferite clienţilor, a urmat şi o carieră universitară, predând studenţilor la Universitatea Ovidiu, la Spiru Haret şi apoi la Universitatea Petru Maior din Târgu Mureş, care acum a fuzionat cu Universitatea de Medicină şi Farmacie şi se numeşte Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie. Profesorul universitar Dragoş Chilea le predă studenţilor două materii: Dreptul Uniunii Europene şi Drept Internaţional Public.





Ca membru al Baroului constănţean, a făcut parte din ultimele consilii, iar în prezent este prodecanul Baroului. La alegerile de sâmbătă, 30 martie, candidează pentru funcţia de decan al Baroului Constanţa.

Un român, într-o organizaţie internaţională de profil

Pe plan internaţional, Dragoş Chilea a făcut parte din organizaţiile profesionale Uniunea Internaţională a Avocaţilor şi Baroul Penal Internaţional, de peste 12 ani. În urmă cu mai mulţi ani, în cadrul unui seminar despre justiţia penală internaţională, care s-a desfăşurat în Franţa, l-a cunoscut pe preşedintele de la acea dată al Baroului Internaţional Penal, Luis del Castillo Aragon. Din păcate, el a murit în vara anului trecut. În cadrul Baroului Penal Internaţional a participat la seminarii şi conferinţe la Haga, Paris, dar a avut şi ocazia să organizeze trei – patru reuniuni ale Baroului Penal Internaţional în România, mai precis la Târgu Mureş unde au venit avocaţi din Malaysia, Japonia, dar şi spanioli, francezi sau olandezi. La una dintre reuniunile din România a fost prezent şi grefierul Curţii Penale Internaţionale de la Haga, dar şi un substitut al Curţii Penale Internaţionale, spune avocatul constănţean.

Baroul Penal Internaţional la cel mai înalt nivel. La 15 martie, la Bruxelles, a avut loc adunarea generală a membrilor Baroului Penal Internaţional. Dragoş Chilea a fost ales mai întâi în consiliul Baroului Penal Internaţional, apoi în comitetul executiv care este format din şapte membri. Ulterior, cei şapte membri l-au desemnat preşedintele Baroului Penal Internaţional pentru un mandat de doi ani avându-l ca vicepreşedinte pe Maiga Abouba Aly, avocat în cadrul baroului din Mali. Ceilalţi membri sunt Jaume Antich, Antonia Rocha, Kent Gallant, Pierre Kopp şi Nguyen Dang Trung.

Baroul Penal Internaţional, cu sediu la Barcelona, înfiinţat la 15 iunie 2002 la Conferinţa de la Montreal, este legat de Curtea Penală Internaţională cu sediul la Haga.





„Este o mândrie şi onoare să fiu în fruntea unei asociaţii profesionale internaţionale. Prezenţa mea acolo nu are nicio legătură cu vreo instituţie a ţării noastre. Toată munca mea este individuală, nu m-a trimis nimeni acolo. Asta nu înseamnă că mă mut la Barcelona sau la Haga sau că primesc vreun salariu. Eu rămân avocat în Baroul Constanţa şi îmi exercit prerogativele de avocat, îndatoririle faţă de clienţii mei. Este o funcţie onorantă care nu implică o prezenţă permanentă în afara României ci o prezenţă activă în reuniunile pe care le avem, în adunările pe care le avem, la reuniunile pe care noi le programăm care pot să fie lunare, trimestriale, de câte ori este nevoie“, spune avocatul.

Rolul Biroului Penal Internaţional

Care este rolul Biroului Penal Internaţional? Avocatul ne explică faptul că „un prim loc îl are asistenţa acordată victimelor unor fapte de o cruzime extraordinară. Spre exemplu, la 23 martie, în Mali, a avut loc un carnagiu, când un sat întreg a fost decimat. Au pătruns grupuri înarmate şi peste 130 de persoane au fost ucise laolaltă: copii, femei gravide. Am fost informat de către vicepreşedinte şi mi s-a cerut să luăm atitudine. Astfel că am redactat un comunicat de presă care a fost tradus în engleză, franceză, spaniolă şi a fost trimis şi autorităţilor din Mali prin care condamnam aceste fapte“, ne spune preşedintele acestei instituţii de profil.





Membrii Biroului Penal Internaţional au intervenit într-un alt caz de încălcare a drepturilor, de data aceasta fiind nevoiţi să-i apere propriii colegi. Astfel, explică Dragoş Chilea, decana baroului din Paris, Marie-Aimee Peyron, i-a spus că o delegaţie de avocaţi din Franţa s-a deplasat în Turcia pentru a acorda asistenţă şi suport unor avocaţi a căror libertate le este pusă în pericol de către regimul lui Erdogan.

Africa, mai aproape de un sistem de drept

Avocatul constănţean îşi propune în cei doi ani de mandat să extindă influenţa Biroului Penal Internaţional asupra Africii. „În mandatul anterior, colegii s-au calat mai mult pe America Latină, comitetul executiv având o componenţă hispanică mai importantă, acum suntem mai mult francofoni. În mandatul anterior ei au desfăşurat mai multă activitate în Venezuela, Columbia, în Argentina. Viziunea mea a fost să ne îndreptăm şi în Africa. Mi-am dorit ca din cei şapte membri reprezentantul Africii să fie vicepreşedinte şi aşa s-a întâmplat“.

Baroul Internaţional Penal a fost înfiinţat la 15 iunie 2002 la Conferinţa de la Montreal. Prima sa Adunare Generală a avut loc la Berlin în perioada 21 martie şi 22 martie 2003, care a reunit peste 400 de persoane din peste 50 de ţări. Membrii Consiliului Baroului asigură cea mai bună reprezentare globală posibilă prin prezenţa membrilor aleşi de pe cele cinci continente, cu sistemele juridice respective.

De asemenea, asociaţia internaţională a colaborat cu diferite guverne pentru creşterea gradului de conştientizare cu privire la necesitatea punerii în aplicare a unui sistem eficace de justiţie penală internaţională şi pentru a sprijini măsurile de punere în aplicare, toate acestea cu sprijinul comunităţii juridice internaţionale şi al instituţiilor care contează din acest domeniu.

