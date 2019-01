Câte corvete au în dotare Forţele Navale Române. Principalele misiuni NATO la care au participat

Ministerul Apărării Naţionale a anunţat că a decis suspendarea procedurii de achiziţie pentru corvetele multifuncţionale pentru Armata Română şi a sesizat Parchetul Militar în legpătură cu „suspiciuni rezonabile privind derularea în deplină legalitate a procedurii, de natură să afecteze realizarea interesului naţional de securitate“. Valoarea contractului supus procedurii se ridică la 1,5 miliarde de euro.



La ora actuală, în dotarea Divizionului 50 Corvete din cadrul Forţelor Navale Române se află 4 corvete şi 3 vedete torpilatoare.



Divizionul este condus de către comandorul Milu-Constantin Zaharia, împuternicit comandant al Divizionului 50 Corvete din cadrul Flotei, începând cu data de 15 Decembrie 2017.



„Numele înscrise pe bordajul navelor Divizionului 50 Corvete constituie o evocare a marilor comandanţi pe care Marina Militară Română i-a avut de-a lungul timpului: Am. Petre Bărbuneanu, VAm. Vasile Scodrea, VAm. Vasile Urseanu, VAm. Eugeniu Roşca, Cam. Eustaţiu Sebastian, CAm. Horea Macellariu”, se arată pe site-ul Forţelor Navale Române.





Corveta Amiral Petre Bărbuneanu (foto sus)

Nr. bordaj 260

Anul construcţiei1983

Intrarea în serviciu 1983



Caracteristicile principale:

Deplasament maxim: 1385 tf

Dimensiuni (lungime x laţime x pescaj): 92,335 x 11,41 x 3,16 (m)

Propulsie:

- 4 motoare principale

- 4x3285 CP

- 4 elice

Viteza maximă: 23,41 Nd

Echipaj: 100 membri



Tehnică aflată în dotare:

• Radiogoniometru automat;

• Pilot automat;

• Sondă untrason;

• Girocompas;

• Compas magnetic;

• Staţii radio U.U.S. şi U.S;

• Staţii radio U.U.S. şi U.S ;

• Staţii radiolocaţie;

• Staţii hifrolocaţie;

• Armament de luptă sub apă;

• Instalaţii antiaeriene de artilerie.



Misiuni şi aplicaţii naţionale şi internationale la care a participat:

1. Exerciţii tactice pe mare

2. Ieşire pe mare în vederea asigurării lansării de rachete

3. Exerciţii de comandament BICAZ , LITORAL, EUXIN

4. Participări la parada cu nave cu ocazia Zilei Marinei Române

5. Exerciţiul de Instruire prin simulare SIMEX 2004

6. Exerciţii de comandament comunicaţii în teren conduse de SMFN şi CON

7. Exerciţii de mobilizare

8. Blacksea Partner Ship – 1996; 1998; 2004

9. Cooperativ Partner – 1996; 2004

10. Misiuni comune crucişător american VORKTINIE – 1994; 1996; 1997; 1998

11. Monterey – 1992

12. Marş de instrucţie – Grecia 1994





Corveta Viceamiral Eugen ROŞCA (foto sus)

Nr. bordaj 263

Anul constructiei 1986

Intrarea în serviciu 1987



Caracteristici principale:

Deplasament maxim: 1385 tf

Dimensiuni (lungime x laţime x pescaj): 92,335 x 11,41 x 3,16 (m)

Propulsie:

- 4 motoare principale

- 4x3285 CP

- 4 elice

Viteza maximă: 23,41 Nd

Echipaj: 100 membri



Tehnică aflată în dotare:

• Radiogoniometru automat

• Pilot automat

• Sondă untrason

• Girocompas

• Compas magnetic

• Staţii radio U.U.S. şi U.S

• Staţii radiolocaţie

• Staţii hifrolocaţie

• Armament de luptă sub apă

• Instalaţii antiaeriene de artilerie



Misiuni şi aplicaţii naţionale şi internationale la care a participat:

1. Exerciţii tactice pe mare

2. Ieşire pe mare în vederea asigurării lansării de rachete

3. Exerciţii de comandament BICAZ , LITORAL, EUXIN

4. Participări la parada cu nave cu ocazia Zilei Marinei Române

5. Exerciţiul de Instruire prin simulare SIMEX 2004

6. Exerciţii de comandament comunicaţii în teren conduse de SMFN şi CON

7. Exerciţii de mobilizare

8. Cooperativ Partner – 1998

9. Livex – 2003





Corveta Contraamiral Eustaţiu SEBASTIAN (foto sus)

Nr. bordaj 264

Anul constructiei 1983

Intrarea în serviciu 1989



Caracteristici principale

Deplasament maxim: 1385 tf

Dimensiuni (lungime x laţime x pescaj): 92,335 x 11,41 x 3,16 (m)

Propulsie:

- 4 motoare principale

- 4x3285 CP

- 4 elice

Viteza maximă: 23,41 Nd

Echipaj: 100 membri



Tehnică aflată în dotare:

• Radiogoniometru automat

• Pilot automat

• Sondă untrason

• Girocompas

• Compas magnetic

• Staţii radio U.U.S. şi U.S

• Staţii radiolocaţie

• Staţii hifrolocaţie

• Armament de luptă sub apă

• Instalaţii antiaeriene de artilerie



Misiuni şi aplicaţii naţionale şi internationale la care a participat:

1. Exerciţii tactice pe mare

2. Ieşire pe mare în vederea asigurării lansării de rachete

3. Exerciţii de comandament BICAZ , LITORAL, EUXIN

4. Participări la parada cu nave cu ocazia Zilei Marinei Române

5. Exerciţiul de Instruire prin simulare SIMEX 2004

6. Exerciţii de comandament comunicaţii în teren conduse de SMFN şi CON

7. Exerciţii de mobilizare

8. Black Sea Partnership - 1995, 2000

9. Strong Resolve - 1995

10. Iolkos - 1995.

11. Rescue Eagle – 1996; 2000;

12. Cooperative Partner – 1997;2000; 2002

13. Sea Breeze – 1998

14. Black Sea Partnership – 1999

15. Storm - 2000

16. Livex - 2001





Corveta Contraamiral Horia MACELLARIU (foto sus)

Nr. bordaj 265

Anul constructiei 1996

Intrarea în serviciu 1996



Caracteristici principale

Deplasament maxim: 1385 tf

Dimensiuni (lungime x laţime x pescaj): 92,335 x 11,41 x 3,16 (m)

Propulsie:

- 4 motoare principale

- 4x3285 CP

- 4 elice

Viteza maximă: 23,41 Nd

Echipaj: 100 membri



Tehnică aflată în dotare:

• Radiogoniometru automat

• Pilot automat

• Sondă untrason

• Girocompas

• Compas magnetic

• Staţii radio U.U.S. şi U.S

• Staţii radiolocaţie

• Staţii hifrolocaţie

• Armament de luptă sub apă

• Instalaţii antiaeriene de artilerie



Misiuni şi aplicaţii naţionale şi internationale la care a participat:

1. Exerciţii tactice pe mare

2. Ieşire pe mare în vederea asigurării lansării de rachete

3. Exerciţii de comandament BICAZ , LITORAL, EUXIN

4. Participări la parada cu nave cu ocazia Zilei Marinei Române

5. Exerciţiul de Instruire prin simulare SIMEX 2004

6. Exerciţii de comandament comunicaţii în teren conduse de SMFN şi CON

7. Exerciţii de mobilizare

8. Rescue Eagle – 2000

9. Blackseafor – 2001; 2003; 2004

19. Black Sea Partnership – 2001; 2002

11. Cooperative Partner - 2002





Vedete Torpilatoare: SMEUL, VIJELIA, VULCANUL (foto sus)

Nr. bordaj 202, 204, 209



Caracteristici principale

Deplasament maxim: 190,37 tf Dimensiuni (lungime x laţime x pescaj): 38,8 x 4,05 x 1,88 m Propulsie:

- 2 motoare principale

- 3x4000 CP

- 3 elice

Viteza maximă: 26 Nd

Echipaj: 38 membri



Tehnică aflată în dotare:

• Pilot automat

• Compas giromagnetic

• Compas girodirecţional

• Loch electromagnetic

• Radiogoniometru

• Staţii radio U.U.S. şi U.S.

• Staţii radiolocaţie

