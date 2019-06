Bancă de top, parteneriat cu platforma unui student desemnat „Tânărul antreprenor al anului“ în România

Raiffeisen Bank a încheiat un parteneriat cu platforma Confidas, afacerea unui student-antreprenor, ce oferă date actualizate pentru peste 600.000 de firme active şi trimite automat alerte privind restanţele de plată ale firmelor.

Banca îşi doreşte ca astfel să contribuie la transparentizarea pieţei IMM şi să-şi ajute clienţii să aibă acces la surse de informare de încredere despre date financiare şi juridice referitoare la firmele din România.

Creat de un student la The Entrepreneurship Academy din Bucureşti, Eduard Burghelia (21 ani) din Constanţa, Startup-ul Confidas administrează o platformă unică în România care colectează informaţii de la firmele din piaţă despre comportamentul de plată şi respectarea angajamentelor companiilor cu care lucrează fiecare. Eduard Burghelia a fost desemnat recent de comunitatea de business din România drept „Tânărul antreprenor al anului”.

„Această colaborare e o consecinţă firească a strategiei băncii de a colabora cu companiile tinere şi inovatoare care dezvoltă soluţii ce aduc valoare adăugată clienţilor noştri. În acest sens, ne bucurăm să avem primul parteneriat încheiat cu startup-ul Client Risk SRL, dezvoltatorul platformei online Confidas, un instrument complementar, care poate fi utilizat ca un sistem de informare/avertizare în cadrul relaţiilor comerciale dintre companiile locale. Credem că acesta este un punct de pornire pentru integrarea altor funcţionalităţi conexe activităţii IMM”, a declarat Raluca Nicolescu, director executiv IMM, reprezentantul Raiffeisen Bank.

Cu ajutorul Confidas, IMM-urile partenere se pot informa cu privire la plăţile restante ale firmelor, dacă au fost deschise cazuri de recuperări creanţe de către o societate specializată, dacă există dosare pe rolul instanţelor de judecată, sau situaţiile în care compania ar apărea în evidenţele ANAF cu obligaţii fiscale restante ori dacă aceasta a câştigat contracte de achiziţii publice.

„Ne bucurăm că Raiffeisen Bank a ales să ne sprijine în misiunea noastră de a face mediul de afaceri mai sigur pentru antreprenorii corecţi, arătând ecosistemului că este o bancă deschisă la parteneriatele cu fintech-urile locale. Colaborarea cu Raiffeisen Bank ne motivează să căutăm noi soluţii inovatoare care să ajute IMM-urile să îşi cunoască mai bine partenerii de afaceri. Este un nou pas în dezvoltarea Confidas. Lansată în urmă cu doar patru luni, platforma a ajutat până acum peste 3.000 de antreprenori să verifice firmele cu care intenţionau să colaboreze”, a declarat Eduard Burghelia, fondatorul Confidas.

Misiunea Confidas este aceea de a face mediul de afaceri mai sigur pentru antreprenorii cinstiţi, iar platforma colectează date legate de facturile neplătite direct de la micii întreprinzători. În mai puţin de patru luni de la lansarea primei versiuni de test, Confidas a ajutat peste 3.000 de antreprenori să verifice firmele cu care intenţionau să colaboreze înainte de a încheia contracte. Membrii platformei Confidas au înregistrat plăţi restante de peste 1 milion euro.

Platforma Confidas este o iniţiativă privată ce funcţionează pe principiul unui birou de credite bancare, întocmind pe baza facturilor restante un raport de credit pe care-l fac firmele cu situaţia din teren.

Ideea s-a născut din experienţa lui Eduard Burghelia (21 ani), un tânăr din Constanţa care la doar 16 ani avea prima firmă de curierat pe bicicletă - Velocurier. El îşi aminteşte cum căuta să-şi dezvolte mica afacere, înfiinţată cu un prieten, dar se lovea de neseriozitatea clienţilor care beneficiau de serviciul oferit de Eduard, dar nu-şi mai plăteau obligaţiile. „Visul meu era să-mi dezvolt afacerea la nivel naţional şi am muncit zilnic pentru asta, chiar dacă în acelaşi timp eram elev şi activist civic, apărând drepturile celor 100.000 de elevi din Constanţa“, spune el.

Eduard Burghelia a fost lider al Asociaţiei Elevilor din Constanţa - organizaţia de liceeni care i-a făcut plângere penală lui Radu Mazăre pentru refuzul acordării de drepturi precum reducere la transportul în comun, burse şcolare şi altele. În paralel cu şcoala şi cu munca de activist, băiatul avea ambiţia de a îşi câştiga singur existenţa prin propria firmă.

„Creşteam vânzările zilnic, dar ne-am confruntat cu o grămadă de firme care întârziau să ne plătească. Ne-au încetinit creşterea foarte tare, iar eu am ajuns să mă concentrez mai mult pe colectarea banilor mei şi mai puţin pe visul meu de a duce afacerea la nivel naţional. Ajunsesem în pragul falimentului din cauza lor. Aceeaşi problemă am observat-o şi la tatăl meu, mic antreprenor, care încă mai încearcă să recupereze facturi vechi de 2-3 ani“, arată studentul.

Prima afacere a fost „un eşec grozav“ - cum spune Eduard. Dar asta l-a învăţat cum se fac afacerile în viaţa reală, inclusiv cu oameni care nu te plătesc la timp. În studenţie a avut ocazia să cunoască mediul de afaceri din Olanda, unde a fost şocat să vadă că antreprenorii nu au nici cea mai mică grijă legat de facturi şi de recuperarea banilor. „Acolo ei chiar au timp să-şi dezvolte afacerile şi nu trebuie să alerge după propriii bani, pentru că firmele rău-platnice sunt excepţii. Era o altă lume pentru mine, iar eu eram sătul să fiu plătit cu întârziere sau să nu mi se răspundă la telefon. Am fost atât de motivat, încât am decis că trebuie să creez o platformă în care antreprenorii corecţi să poată împărtăşi informaţii despre firmele rău-platnice“, povesteşte Eduard.

La drum cu o idee

A început să lucreze la platforma Confidas în 2016, deşi nu ştia absolut nimic despre domeniul IT. Abia dacă înţelegea lucrurile de bază, dar ştia că vrea să facă mediul de afaceri mai sigur pentru antreprenorii corecţi. Avea 19 ani, niciun ban, pe nimeni în spate şi abia desluşea ABC-ul informaticii. „La început am citit cât de mult am putut despre domeniul IT pentru a înţelege cum funcţionează şi am prezentat ideea mai multor profesionişti în domeniu care nu-mi dădeau nicio şansă de reuşită. E de înţeles, având în vedere contextul... A fost greu să ascult opiniile lor, foarte greu, dar eram prea pasionat să renunţ“, recunoaşte Eduard.

A realizat rapid că nu va putea deveni programator peste noapte şi a învăţat o lecţie: rolul unui antreprenor nu este acela de a crea cu mâna lui, ci acela de a conecta resursele şi experţii. Asta a devenit filosofia lui. După o lungă perioadă de căutări, a găsit doi studenţi programatori foarte inteligenţi care s-au îndrăgostit de ideea de business, însă parteneriatul nu a funcţionat. „M-a demoralizat. Am mers mai departe“, punctează Eduard.

A conturat din ce în ce mai bine ideea de business şi a văzut interesul crescut al firmelor. Deşi avea doar o prezentare în PowerPoint, potenţialii clienţi reacţionau foarte bine pentru că înţelegeau imediat utilitatea platformei. A reuşit să creeze un prototip, iar investitorii au început să se arate interesaţi, văzând potenţialul lui şi al afacerii. Căutând partenerii care să-i înţeleagă ideea, a întâlnit tinerii de vârsta lui cu care a reuşit să realizeze tehnic platforma. „A fost chimie între noi de la prima întâlnire“, râde el. A convins investitori să-i sprijine proiectul şi a trecut la treabă.

Cum funcţionează platforma

Aşa s-a născut Confidas, singura platformă care colectează date legate de facturile neplătite direct de la micii antreprenori. Firmele publică pe site restanţele la plată pe care le au de la partenerii de contract, iar când o restanţă la plată este înregistrată, Confidas alertează ceilalţi membri ai platformei, pentru a preveni pierderile financiare. Membrii platformei pot vedea plăţile restante declarate de alte companii, pot verifica informaţiile financiare şi juridice a 600.000 de firme active, primesc alerte atunci când intervin schimbări în situaţiile clienţilor şi îşi pot înregistra clienţii rău-platnici pentru a-i determina pe aceştia să plătească.

Iniţiatorul dă asigurări că fiecare membru şi restanţă de plată sunt verificate cu atenţie pentru a asigura corectitudinea informaţiilor. „Vrem să reuşim să construim un mediu de afaceri mai sigur pentru antreprenorii cinstiţi. Creăm o comunitate unde companiile publică restanţele la plată pentru a se ajuta reciproc să evite firmele rău-platnice. Munceşti din greu. De ce să nu fii plătit?! Un antreprenor trebuie să facă afaceri cu încredere şi să-şi aloce timpul dezvoltării businessului, nu să alerge după facturile neplătite”, afirmă Eduard Burghelia.

Utilizatorii care au testat platforma s-au declarat încântaţi de noul instrument de lucru, extrem de util şi uşor de folosit. Mai multe companii sunt deja interesate să facă parte din comunitate sau să colaboreze cu Confidas.

Eduard Burghelia, fondator Confidas Sursa AEB

Tânărul antreprenor este mândru că a reuşit, împreună cu echipa lui şi cu investitorii, să creeze un produs uşor de folosit şi foarte util pentru firmele din România. „De când am început să lucrez la această afacere, lucrez aproape zilnic cel puţin 10 ore pe zi. În paralel cu facultatea, la fel cum se întâmpla şi în liceu, atunci când dezvoltam serviciul de curierat pe bicicletă. Acesta poate fi şi un mesaj pentru tinerii care citesc acest articol“, transmite Eduard Burghelia, fondatorul platformei Confidas.

