Aplicaţia românească ultra-inteligentă care te fereşte de Covid-19. Funcţională de două luni, este ignorată total de statul român: „E dezvoltată în întregime de noi“

Aplicaţia CovTrack se foloseşte de funcţiile Bluetooth şi Localizare ale celularului pentru a menţine în telefonul utilizatorului un istoric al interacţiunilor cu alte persoane. Aşa vei şti dacă, când şi unde ai intrat în contact cu bolnavi de Covid-19.

Avantajul soluţiei propuse de români este că, spre deosebire de alte aplicaţii, aceasta este non-invazivă din punct de vedere al datelor personale. „Toate datele rămân pe telefonul utilizatorului. Utilizatorii mai avansaţi pot să verifice codul sursă“, afirmă Costel Cherciu, tânărul inginer de la care a plecat ideea realizării acestei aplicaţii.

Ce este uimitor este altceva: aplicaţia este funcţională din 25 martie, iar creatorii au anunţat autorităţile române de reuşita lor înainte să apară alte idei similare - cum e aplicaţia folosită de guvernul din Singapore.

Dar oficialii nu au dat niciun semn că ar fi interesaţi de realizarea românească, ce ar fi putut ajuta enorm la monitorizarea eficientă a situaţiei pe timp de pandemie.

Cum funcţionează aplicaţia CovTrack

„Suntem un grup de aproximativ 15 ingineri. Ideea este a mea, dar dezvoltarea a fost făcută în cadrul companiei Romanian InSpace Engineering. Aplicaţia este dezvoltată în întregime de noi la RISE, fără ajutorul vreunui partener“, explică iniţiatorul, Costel Cherciu.

La 26 ani, Costel este doctorand în Electronică şi Telecomunicaţii la Politehnica Bucureşti. În liceu a fost premiant NASA, pe când era elev la Liceul Mihai Eminescu din Constanţa. Costel a călcat pe urmele fratelui mai mare, Claudiu (29 ani), care a studiat la Colegiul Mircea cel Bătrân şi a urmat Automatică şi Calculatoare tot la „Poli“. Ambii sunt acum cercetători şi lucrează la Institutul de Ştiinţe Spaţiale din Bucureşti şi la Romanian InSpace Engineering (RISE) de la Măgurele, colaborând într-o serie de proiecte cu Agenţia Spaţială Europeană (ESA) - care a şi scris pe site-ul său despre realizarea tinerilor români.



Aplicaţia CovTrack poate fi pornită doar când oamenii ies din casă. Prin Bluetooth scanează periodic alte dispozitive din apropiere, care au aplicaţia instalată în telefon. O interacţiune este considerată contact dacă utilizatorii sunt la o anumită distanţă şi dacă petrec un anumit timp împreună. Coordonatele de loc şi timp sunt salvate şi stocate în telefonul utilizatorului. Dacă în trecut a fost în contact cu un pacient ulterior găsit pozitiv Covid-19, utilizatorului îi va apărea un mesaj cu codul unic anonim al dispozitivului, data când au intrat în contact, durata maximă şi localizarea.

Când un utilizator merge la doctor pentru testare, medicul ar putea, prin aceeaşi metodă, să reţină aceste date – ceea ce ar uşura verificarea stării de sănătate şi a intrării în contact cu alte persoane bolnave. Dacă rezultatul testului este pozitiv, codul ar intra într-o bază de date.

„Doctorul ia oricum datele pacientului, care rămân confidenţiale. Acum ar trece la fişa de consultaţie şi codul asociat dispozitivului tău, care rămâne anonim. Alerta se activează dacă doar avem contacţi. Asta ajută să se restrângă numărul de teste care trebuie făcut şi nu s-ar mai cheltui resurse“, arată Costel.

CovTrack, neinteresantă pentru autorităţile române

Tânărul cercetător spune că echipa RISE a anunţat autorităţile, în speţă STS-ul, despre aplicaţia CovTrack, la o şedinţă special convocată pentru criza Covid-19.

„Aplicaţia este funcţională din 25 martie. Am lucrat la ea înainte să apară alte idei similare - cum e aplicaţia folosită de guvernul din Singapore. Aveam speranţe. Am vrut să aşteptăm decizia autorităţilor, fără să le forţăm mâna... Dar nu am primit un răspuns, e bine sau nu, nici în ziua de astăzi. Sunt dezamăgit. Dar să nu uit. În timp ce o parte din echipă lucram la aplicaţia pe mobil, ceilalţi, în frunte cu fratele meu, au lucrat la un ventilator tot pentru bolnavii de Covid-19“, mărturiseşte el.

Dacă autorităţile sunt interesate, aplicaţia CovTrack este pregătită să fie pusă gratuit la dispoziţia publicului. „Aplicaţia te ajută să fii informat dacă ai avut contact în trecut cu un pacient ulterior găsit pozitiv cu Covid-19. Asta nu înseamnă neapărat că eşti infectat la rândul tău. Dar dacă nu foloseşti această aplicaţie, nu ai nicio informaţie legat de acest lucru. Aplicaţia nu consumă mult din resursele bateriei, rulează în fundal şi poate fi oprită oricând, utilizatorul poate să o folosească doar când iese din casă. Nu lăsăm utilizatorii să se declare singuri infectaţi, pentru a evita abuzurile sau glumele proaste“, precizează Costel Cherciu.

Pentru a testa aplicaţia, echipa RISE pune la dispoziţia publicului o bază de date temporară. Aplicaţiile se pot descărca de pe website-ul develop.roinspace.com. Utilizatorii pot să descarce această bază de date (ce conţine doar codurile asociate dispozitivelor ce aparţin persoanelor găsite pozitiv Covid-19) şi să compare această listă cu lista proprie din telefonul personal.

