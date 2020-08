Apelul disperat al salvamarilor către turişti: „Nu intraţi în apă pe steag roşu. Marea Neagră are curenţi puternici“

În ultimele zile, valurile Mării Negre au ajuns chiar şi la doi metri în apropiere de mal, iar curenţii au fost foarte puternici. Acest lucru i-a determinat pe salvamari să arboreze steagul roşu pe plajele din sudul litoralului, semn că scăldatul este interzis.



Cu toate acestea, turiştii îi ignoră, iar zilnic, pe plajele din Olimp, Saturn, Venus, Neptun sunt zeci de operaţiuni de salvare, din fericire, încununate cu succes. Duminică, 9 august, s-a înregistrat şi un deces: un tânăr din Iaşi s-a înecat la Olimp. În aceeaşi zi, un alt tânăr din Negru Vodă a dispărut în valuri la Neptun, după ce a sărit în apă de pe un dig.



Salvamarii sunt la capătul puterilor deoarece zilnic se luptă cu valurile şi cu ignoranţa turiştilor. „Ne fac cu mâna să plecăm atunci când îi avertizăm. A fost un turist care a sărit la bătaie miercuri, în prima zi când am arborat steagul roşu. Toţi ţipau la noi să-i lăsăm în pace să intre în apă”, spune Şerban Grigore, salvamar pe plaja din Olimp.



De exemplu, în zona Olimp, în cinci ore au fost aproape 20 de operaţiuni de salvare a unor turişti care au fost duşi în larg de curenţi, iar în zona Venus-Saturn, într-o singură după-amiază salvamarii au scos nouă oameni din apă.



În aceste condiţii, nu doar viaţa turiştilor inconştienţi este pusă în pericol, ci şi a salvatorilor care înoată în larg sute de metri pentru a recupera o persoană. Se luptă cu valurile, cu curenţii marini, cu panica ce cuprinde victima şi cu toate acestea reuşesc să o aducă la mal.



„Steagul roşu este doar pentru turişti, sau este şi pentru salvamari? Eu zic că este şi pentru ei. De aceea, nu pot să pun viaţa în pericol a unui salvamar doar pentru că un teribilist vrea să se laude în faţa unei fete că înoată în larg”, spune Vasile Borteş, şeful salvamarilor de pe aceste plaje, care mărturiseşte că s-a gândit să le interzică băieţilor să mai facă operaţiuni de salvare dincolo de balize.



Conform autorităţilor, pe litoral, semnificaţia steagurilor este următoarea: steagul roşu cu galben - plajă supravegheată de salvamar; steagul galben - scăldatul recomandat doar celor experimentaţi; steagul roşu - interzis scăldatul.



Turişti făcând baie deşi este steag roşu arborat



„Marea Neagră este atipică“



Valurile mari şi curenţii puternici transformă Marea Neagră într-o veritabilă capcană pentru cei care se cred înotători buni sau care consideră că apa mică nu reprezintă nici un pericol. „Dacă eşti în apă până la brâu, eşti gata. Te ia curentul foarte uşor când este marea agitată”, explică Şerban.



Vasile Borteş are în subordine 64 de salvamari care acţionează pe plajele din sudul litoralului, începând cu staţiunea Olimp. Acesta spune că turiştii au ajuns să nu mai respecte niciun sfat venit din partea băieţilor săi. „Lasă-ne nene, că noi am fost afară şi am înotat în ocean. Da, dar Marea Neagră este atipică, are curenţi puternici, te dărâmă. Şi turiştii nu sunt antrenaţi permanent, înoată vara şi consideră că sunt mari înotători. Nu mai respectă nimeni nicio lege, nicio regulă. Turiştii vin la mare şi vor să uite de tot şi de toate”, arată salvamarul.



Din păcate, sunt unele familii care îşi expun şi copiii pericolelor, lăsându-i pe cei mici să intre în marea agitată. Mai mult, părinţii sunt revoltaţi atunci când salvamarii merg să-i scoată la mal. Incidente de acest gen se întâmplă zilnic pe plajele din România şi cea mai bună soluţie ar fi înfiinţarea Poliţiei Plajelor, un proiect pe care salvamarii l-au cerut de ani buni.



Şerban Grigore (dreapta) şi Marian Oprescu, salvamari în Olimp



Poliţia Plajelor, un proiect abandonat



Conform legislaţiei actuale, salvamarii nu pot da amenzi sau sancţiona un turist neascultător. Tot ce pot face ei este să-l avertizeze că este în pericol. Şi gata. În această situaţie, salvamarilor nu le rămâne decât să facă apel la turişti să conştientizeze pericolul în care se află atunci când intră în apă şi este arborat steagul roşu.



Nici poliţiştii nu pot amenda un turist care intră în apă şi este steagul roşu arborat, la fel nici cei de la Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral (aceştia nu au nici măcar calitatea de a cere unui turist să se identifice), iar salvamarii pot doar recomanda turiştilor să nu intre în apă.



În anul 2017, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) s-a luat în discuţie înfiinţarea Poliţiei Plajelor, o structură care să poată acţiona atunci când turistul nu respectă regulile.



„Când îţi spune salvamarul să nu intri în apă şi tu intri în apă, ai o problemă. E ca şi când ţi se spune să îţi pui centura şi tu nu o pui, faci accident şi te miră că eşti făcut praf, pentru că, dacă purtai centura, poate ieşeai pe picioarele tale din accident. Când salvamarul îţi spune să nu intri în apă şi tu intri, o faci pe propria răspundere. Acum, implementarea unor sancţiuni e o chestiune care se analizează”, declara, la acea vreme, Raed Arafat, secretar de stat în MAI. Dar totul a rămas la stadiul de intenţie şi nimic nu s-a concretizat.



Salvamarii au propus înfiinţarea Poliţiei Plajelor de mulţi ani. Vasile Borteş este unul dintre cei care au cerut o astfel de structură ce ar putea să-i mai potolească pe turiştii care-şi riscă viaţa când marea este agitată. „Am vorbit chiar cu parlamentari. Spuneau că se vor implica, dar timpul a trecut şi nu s-a făcut nimic”, spune salvamarul.

