Actorul care a pătruns în lumea iluzionismului. „Magia este o călătorie în timp, în momentul copilăriei, când credeai ca totul este posibil”

Încă din copilărie, Augustin a simţit înclinaţia către lumea spectacolului, către scenă. La 6 ani a fost la teatru de păpuşi, iar lucrul care l-a impresionat cel mai mult era că acolo se plăteau bilete pentru accesul în sală. Aşa s-a înfiripat ideea că poţi să te distrezi, să faci spectacol, dar să câştigi şi bani. Prima scenă a lui Augustin a fost scara blocului. „Am întins o pătură şi cu jucăriile din casă am început să fac teatru de păpuşi pentru care primeam 50 de bani de la copiii care veneau să vadă spectacolul. Asta a durat un an şi jumătate spre disperarea vecinilor”, spune magicianul.



În următorii ani, Augustin Mihăilă şi-a cumpărat un diaproiector şi, ajutat de un casetofon pe care-şi înregistra vocea, a realizat un „multiplex” pe aceeaşi scară de bloc. Îşi aminteşte că „seara, cu un leu puteai să vezi Capra cu trei iezi. Era o formă de entertainment”, spune acesta.



La numai 10 ani a primit în dar prima carte cu trucuri explicate. Aşa a început să realizeze primele numere de magie şi să pătrundă în lumea fascinantă a trucurilor.



„Omul a descoperit că mintea noastră are anumite hibe de percepţie. Ea tinde să creadă după anumite tipare. Iluzioniştii ştiu cum să creeze aceste erori de percepţie astfel încât să creeze efectul numit magie”, spune magicianul.





De la actorie, la iluzionism



Augustin simţea nevoia să fie mereu în faţa oamenilor, să facă spectacol. De aceea şi-a dorit să facă şi o carieră în acest sens. Deşi a absolvit Facultatea de Comunicare-Secţia Jurnalism, viitorul magician se înscrie într-o trupă privată de teatru, „Trupa în Căruţă”. „De acolo m-au văzut la Bacău nişte actori şi m-au dus la directorul Teatrului Bacovia. După ce m-au luat la Teatrul Municipal am zis să fac ceva şi în acest domeniu şi am făcut Şcoala Populară de Arte.”



Timp de opt ani, Augustin Mihăilă a fost actor al Teatrului din Bacău, însă simţea că menirea lui nu este aceasta. În paralel, actorul prezenta evenimente şi ajunsese MC (maestru de ceremonii) la diferite ocazii. „Mi-am dat seama că nu asta vreau să fac în viaţă, să fiu actor. Nu-mi plăcea să fiu cu 20 de oameni pe scenă, voiam să fiu singur. Am descoperit artele iluzionismului care îmi ofereau şansa să fiu singur pe scenă, să depindă tot show-ul doar de mine.”



Astfel, din anul 2009, actorul Augustin Mihăilă devine magicianul Augustin, trecerea fiind una foarte uşoară şi rapidă, spune iluzionistul. Doar cei din anturajul său nu i-au dat nicio şansă. Credeau că este o reacţie la plecarea sa din teatru, că suferă un şoc post traumatic şi s-a apucat de numere de magie. Dar au înţeles repede că totul este cât se poate de real, că acesta este visul său.



Din acel moment viaţa lui s-a schimbat la nivel identitar. „Ce vreau sa spun este ca astăzi nu mai sunt Augustin Mihăilă. Astăzi, oamenii mă ştiu ca Augustin, magicianul copiilor sau pur şi simplu: magicianul”. Iar magia nu-l părăseşte nici în viaţa de zi cu zi deoarece îi place să facă mici farse atunci când se întâlneşte ci oamenii. „De exemplu, când merg la cumpărături, îmi place să fac să apară bani din aer, spre surprinderea persoanei de la casă”. Povesteşte Augustin Mihăilă.





Secretele magicianului



Ca orice meserie sau artă, iluzionismul are secretele lui pe care fostul actor le descrie succint: „să poţi înţelege foarte rapid tipologia spectatorilor pe care îi ai în faţă şi să compui ceva special pentru aceştia. Pentru asta ai nevoie de ani de experienţă, dar şi de un număr foarte mare de trucuri pe care să le stăpâneşti foarte bine.”



Pentru el magia este fascinaţia pe care o simte o persoană atunci când vede numerele sale în spectacole. Are sute de show-uri într-un an, cele mai multe în faţa copiilor, spectatorii care trăiesc cu adevărat această lume specială. „Magia este o călătorie în timp, în momentul copilăriei, când credeai ca totul este posibil”, declară pentru „Adevărul”, Augustin Mihăilă.



Revenind la spectatori, magicianul spune că sunt două tipuri de public: cel de copii şi adulţii. Publicul de copii este fascinat de tot ceea ce înseamnă mister, magie, super eroi (magicianul este super erou, face lucruri inexplicabile). În cadrul publicului adult avem oameni care încearcă să înţeleagă raţional şi oameni care se lasă în voia emoţiilor, se lasă fascinaţi.



„Cu o simplă căutare pe Google poţi să descoperi cum sunt făcute anumite trucuri. Dar nu despre asta este spectacolul de magie. Spectacolul de magie este despre cum îi poţi face pe oameni să se simtă în timpul spectacolului, indiferent de durata acestuia. Magia este ceea ce simte şi îşi imaginează omul. Pentru mine obiectivul este să-l fac pe om să nu se întrebe cum a făcut asta, ci să se lase fascinat şi să creadă că ceea ce a văzut este realitate”, explică iluzionistul.





Magician şi trainer dezvoltare personală



Augustin Mihăilă are câteva trucuri care sunt compoziţiile sale proprii. Urmează să facă pentru toţi magicienii din întreaga lume un site în care să pună trucurile şi explicaţiile acestora spre vânzare.



Tot ca planuri de viitor, pe agenda iluzionistului figurează crearea unor cluburi de magie în toată ţara. „Mi-aş dori ca acolo unde există şcoli să existe şi mici cluburi, cercuri, de pasionaţi de iluzionism. Avantajul este că-l învaţă pe copil să aibă răbdare până atinge un rezultat optim. Trăim în era digitală în care atunci când apăsăm tasta enter se întâmplă ceva. Învaţă să-şi folosească mintea critică, să-şi pună întrebări, să vadă ce este adevărat sau ce nu este adevărat.”



Augustin Mihăilă nu este doar magician, ci şi trainer dezvoltare personală şi profesională. De mai bine de 10 ani oferă sesiuni de ateliere în care-i ajută pe oameni să înveţe despre educarea atenţiei şi despre comunicarea persuasivă. „În companii există angajaţi noi sau vechi care au nevoie să înţeleagă cum pot fi atenţi la ceea ce le spune un client sau să observe cum se mişcă piaţa, care sunt oportunităţile din piaţă. Dacă ei fac lucrurile pe pilot automat sunt şanse mari să scape din vedere astfel de oportunităţi.

