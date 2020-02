Zece poliţişti clujeni acuzaţi că ar fi luat mită, condamnaţi la închisoare după 31 de amânări

Poliţiştii au fost acuzaţi în 2014 că ar fi luat mită din partea unor şoferi pentru a nu-i amenda. Cazul a ajuns în atenţia procurorilor, însă a fost nevoie de mai mulţi ani pentru ca acuzaţii să ajungă în faţa judecătorilor.şi de nu mai puţin de 31 de amânări ale cauzei.

Pedepsele sunt cu executare şi se întind pe durate între 2 ani 4 luni de închisoare, respectiv 8 luni. Ioan Mureşan şi Victor Soran vor sta după gratii 2 ani şi 4 luni, iar Rareş Todoruţ un an şi şi şase luni. Ceilalţi poliţişti au primit pedepse cu executare după cum urmează: Vasile Sucală - un an şi cinci luni, Dorin Alb - un an şi două luni, Tudor Mânzat - un an şi o lună, Cătălin Lupaş - un an, Radu Mureşan - 10 luni, Eduard Gălăţan - 9 luni şi Dacian Roşca - 8 luni.