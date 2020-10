Vlad aleargă 620 km, la 6633 Arctic Ultra 2021

Startul competiţiei virtuale va avea lor pe 1 Martie 2021, când Vlad Pop va porni în ultra-maratonul Cluj - Constanţa, via Sighişoara, Braşov, MagicHome Bucureşti. Ca întotdeauna, combustibil îi va fi gândul la copiii bolnavi de cancer, de la Asociaţia Magic – mai exact, acum îşi doreşte ca alergarea lui strângă cât mai muţi bani pentru bursele educaţionale MagicEDU, din 2021.

În ianuarie 2020, Asociaţia Magic a demarat proiectul MagicEDU, prin care 100 de copii cu afecţiuni grave, din familii care întâmpină mari dificultăţi financiare, primesc lunar burse în valoare de 500 de lei. Unul dintre ei este Andrei, diagnosticat în copilărie – a fost în MagiCAMP, în primul an de tabără, în 2014. Astăzi, Andrei are 19 ani, este proaspăt student la Braşov şi e beneficiar MagicEDU de la inceputul proiectului. În pandemie, ambii părinţi i-au rămas şomeri. ”Având în vedere că părinţii mei sunt în şomaj, nu ne-a fost uşor, dar am încercat şi am reuşit să salvez cât mai mult din bursa Magic, pentru momentul în care voi începe facultatea”. În câţiva ani, Andrei va fi profesor de franceză sau traducător. Iar asta se va fi datorat (şi) fiecăruia dintre cei care au donat pentru MagicEDU.

Tot aşa, fiecare pas pe care Vlad Pop îl aleargă în cursele de sute de kilometri înseamnă un sprijin pentru un copil bolnav şi familia lui. ”Am ajuns la concluzia că doar rămânând în România putem schimba lucrurile. Noi, tinerii, avem o voce, putem să fim de folos şi să fim o inspiraţie. Frica este unul dintre cele mai mari obstacole pe care trebuie să le depăşim, dacă dorim să ne atingem obiectivele. Teama de ceea ce poate să se întâmple sau să nu se întâmple, teama de eşec sau chiar teama de ceea ce vor crede alţii dacă lucrurile nu funcţionează aşa cum ne aşteptăm. Crede în tine şi în visele tale. Continuă să stai în adevăr, chiar dacă te sperie. Iubirea învinge frica”.

Iubirea lui Vlad a învins frica. Pentru că Vlad doar aleargă, nu fuge. Efortul lui Vlad nu şi-ar fi îndeplinit însă scopul fără sprijinul comunităţii şi al sponsorilor - comunitatea a fost cea care a dat sens fiecărui pas pe care Vlad l-a făcut la Cercul Polar, ajutând mulţi copii să nu abandoneze şcoala şi să-şi urmeze visurile. Investind în copii, în sănătatea şi în educaţia lor, investim în generaţia care va schimba România. Ce ziceţi, este suficientă iubire în ţara asta şi în oamenii ei, cât să ne inspirăm unii pe alţii, să ne învingem frica, să rămânem, să visăm, să credem şi să ajutăm la schimbare? Cu tot greul pandemiei, (şi) anul acesta ne-aţi răspuns din tot sufletul ”Da!”. Un ”mulţumesc” este parcă neîncăpător pentru a cuprinde toată recunoştinţa pentru implicarea voastră şi toată speranţa pe care o generaţi. Avem nevoie de ajutorul vostru şi în 2021.

Companiile pot dona o parte din suma de 600.000 lei necesară pentru MagicEDU, prin redirecţionarea celor 20% din impozitul pe profit, iar toţi ceilalţi pot ajuta donând 2 euro, prin SMS 8844, mesaj BURSA, sau pe Galantom la: https://magicamp.galantom.ro/fundraising_pages/preview?secretKey=7abe19d4a95 08a6ddf89554fa8127ad294c3db22&id=14565