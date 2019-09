VIDEO Cum se vede Cluj-Napoca în videoclipul filmat de Armin van Buuren în oraşul de pe Someş

„Artistul a făcut chiar şi o preselecţie pentru personajele care apar în videoclip şi a venit cu propria echipă de filmare şi de producţie. Încă o dată, Armin van Buuren a arătat că are o legătura specială cu fanii festivalului UNTOLD, dar şi cu România, ţară pe care o promovează de fiecare dată când are ocazia”, se arată într-un comunicat

Show de 7 ore la Untold

Show-ul DJ-ului olandez a început la 12 noaptea cu Imnul României reinterpetat de Armin van Buuren cu concursul unei parţi a Orchestrei Operei Române din Cluj şi s-a terminat la 7 şi un sfert. Ploaia a început în jurul orei 4.30 şi a continuat până la plecarea DJ-ului.

Armin van Buuren şi-a luat rămas bun, la 7.15, de la cele câteva sute de fani rămase pe Cluj Arena în ciuda ploii care a început în jurul orei 4.30. „La 07.15, fără biss, Armin a părăsit scena, mulţumimd publicului. Sute de fani au fluierat, au strigat şi au aşteptat ca în ceilalţi ani să dea mâna cu cel care a fost supranumit Regele Untold. Armin nu a mai apărut”, scrie Actual de Cluj. Fanii au rămas pe arenă până aproape de ora 8.00 şi apoi au început să părăsească Cluj Arena.

„Voi sta atâta timp cât vor dori oamenii”

A fost cel mai lung show al DJ-ului Olandez de la Untold. Anul trecut a mixat 5 ore. La conferinţa de presă de vineri, Armin a susţinut că a avut dubii în legătură cu venirea din nou la festival, având în vedere că anul trecut a avut un show special şi nu mai ştia ce-ar putea să aducă nou, surprinzător: „Am zis aşa: eu revin doar dacă mergem până la capăt! Ce să mai fac eu în două sau trei ore? Am zis să facem ceva ce nu am mai făcut. Dacă mă întrebaţi cât voi sta pe scenă, nu ştiu ce să vă răspund.Voi sta atâta timp cât vor dori oamenii, nu am o oră la care trebuie să termin spectacolul. Atâta timp cât voi vedea energie şi un public care apreciază actul artistic, voi fi pe scenă.” DJ-ul a susţinut că dacă ploaia îi trimite pe oameni dimineaţă acasă, va încheia şi el.

Un show special

Aşa cum a promis, Armin Van Buuren a dat spectacolului său o notă aparte. Rând pe rând, pe scena principală au urcat invitaţii lui Armin, cei mai mulţi dintre ei veniţi în premieră în România.

Citeşte şi

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: