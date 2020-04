VIDEO Cum a scăpat cu viaţă primul român din Spania infectat cu SARS-CoV-2. Au fost 19 zile de coşmar la terapie intensivă: „Am crezut că e sfârşitul“

Aldea, care este originar din Cluj, locuieşte în Spania, la Vigo, încă din 2003 şi are o afacere în domeniul transporturilor. Potrivit Ştiri Diaspora, Daniel Aldea, şofer de TIR ca profesie, este chiar primul român infectat cu SARS-CoV-2 în Spania. Şi nu a fost doar primul român din Spania cu COVID-19, ci şi primul galician infectat cu noul coronavirus.

Într-un interviu acordat Ştiri Diaspora, clujeanul a povestit că a fost diagnosticat COVID-19 pe 4 martie, după ce s-a întors de la Madrid, unde fusese cu soţia sa în vizită la fratele lui. Însă medicii au suspectat faptul că a fost infectat pe 23 februarie. În schimb, Aldea crede că s-ar fi îmbolnăvit pe drumul de întoarcere, ţinând cont că ceilalţi membri ai familiei sale, pe care i-a vizitat, nu au fost infectaţi. Însă la scurt timp după ce s-a întors acasă, la Vigo, starea lui s-a înrăutăţit.

Momentul în care Daniel Aldea este scos din terapie intensivă în aplauzele personalului medical:

Vigo. Hospital Álvaro Cunqueiro. Trasladan a planta o primeiro paciente con pneunomía por Covid-19. E pasa isto. pic.twitter.com/CYBJUMGQAS — Kiko Novoa #QuedaNaCasa (@kikonovoa) March 25, 2020

„Nu mai puteam mânca, simţeam că nu mai pot respira, nu aveam aer. Mi-au spus despre coronavirus. Nu ştiam ce e asta. Era prima oară când auzeam şi mi-a fost teamă", a povestit Aldea.

La scurt timp au apărut şi complicaţiile, iar medicii au fost nevoiţi să-l interneze la Terapie Intensivă. Daniel Aldea nu mai putea respira singur şi a fost conectat la aparate. Şi-a spus că acesta e sfârşitul său, iar în majoritatea timpului era inconştient.

„E o experienţă pe care aş vrea să o uit cât mai repede. Dar am trecut prin ea şi vă povestesc cum au trecut cele 19 zile în terapie intensivă. Nu îmi amintesc multe, dar ştiu că am fost bine îngrijit de medici. Eu am crezut că este sfârşitul, dar m-am recuperat. Nu aveam aer şi nici nu puteam respira”, a mai afirmat românul.



Daniel Aldea mai spune că boala e foarte greu de depăşit şi că totul depinde de starea organismului. În plus, protecţia divină ar fi de asemenea un factor important, în opinia sa.

„După ce intrau asistentele în salon, mă întrebau în ce zi suntem. Eu le ziceam o cifră, ce îmi aminteam, iar ele îmi spuneau ziua şi ora adevărată în care ne aflam. Nu se trece uşor peste infecţia cu acest virus. Totul depinde de corpul şi de starea de sănătate. E foarte greu, dar se poate trece şi te poţi vindeca de aşa ceva cu ajutorul lui Dumnezeu şi cu forţa ta corporală“, a adăugat el.





La final, după ce românul s-a făcut bine, personalul medical din spital l-a aplaudat şi a sărbătorit momentul în care acesta a reuşit să respire pentru prima oară singur, după ce a fost deconectat de la aparatele care l-au menţinut practic în viaţă.