VIDEO Nicolas Cage, premiat la Cluj pentru întreaga contribuţie adusă cinematografiei mondiale. „Am să pun acest trofeu chiar lângă patul meu”

Ploile interminabile au dejucat planurile organizatorilor TIFF, care intenţionau să-i acorde acest premiu lui Nicolas Cage în cadrul unui eveniment organizat în Piaţa Unirii Open Air, aproape de kilometrul zero al Clujului. Până la urmă, vremea neprielnică i-a obligat pe aceştia să mute întreaga ceremonie la Casa de Cultură a Studenţilor.

Actorului i-a fost înmânat „Trofeul Transilvania” chiar înaintea proiecţiei speciale a filmului Face/Off (Faţă în Faţă) în care interpretează, alături de John Travolta, rolul unui ucigaş psihopat şi al poliţistului care se află pe urmele lui.

Relaxat, actorul a ţinut un discurs în care le-a mulţumit organizatorilor şi a amintit faptul că a filmat de două ori în România, pentru două filme. A amintit şi de Castelul lui Dracula, de Vlad Ţepeş şi a promis că va reveni aici pentru a filma un nou film.

„Prieteni ai mei din Transilvania, vă mulţumesc. Sunt foarte bucuros să fiu din nou aici în frumoasa dumneavoastră ţară. După cum ştiţi am făcut două filme aici, The Dying of the Light, în regia lui Paul Schrader şi Ghost rider, spirit of vengeance, regizat de Mark Neveldine şi Brian Taylor. Amândouă experienţele au fost minunate, sunt mândru de aceste două filme şi de aceea mi-am dorit să mă întorc.

Întotdeauna am crezut cu tărie în spiritul unui anumit loc şi aici în România am simţit un spirit foarte bun, care m-a influenţat foarte mult în munca mea în mod benefic. Fie că e vorba de efectul ţării voastre asupra imaginaţiei mele, mulţumită lui Bram Stoker (n.r.-autorul cărţii Dracula) şi fireşte a istoriei lui Vlad Ţepeş, ori a experienţei de a petrece o noapte în Castelul lui Dracula, în impetuoşii Munţi Carpaţi, sunt pe deplin inspirat aici şi sper să fac încă un alt film cu voi", a spus Nicolas Cage.

Celebrul actor a mulţumit pentru premiu şi a mărturisit că, după ce va ajunge acasă, îl va lăsa lângă pat, ca să-i amintească de Transilvania.

„Îmi place foarte mult cum sună aceste două cuvinte: Transylvania Trophy. Am să pun acest trofeu lângă pat şi la 3 noaptea, când am să mă simt singur, am să mă gândesc la prietenii mei de aici din Transilvania şi de asemenea am să mă gândesc la copiii nopţii, la lupi şi la lilieci şi atunci inima mea se va încălzi. Oricum, gata cu vorbele, acţiunea vorbeşte mai tare decât vorbele!”, a spus Cage, în aplauzele publicului.

Citeşte şi

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: