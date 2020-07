VIDEO Emanuel Ungureanu, candidat USR PLUS la Primăria Cluj-Napoca: „Mândruţă şi alţii văd Clujul noaptea, de sus, şi-l compară cu Viena. E o utopie“

Emanuel Ungureanu, candidat USR PLUS la Primăria Cluj-Napoca Sursa video Alianţa

Deputatul Emanuel Ungureanu a încercat sâmbătă, 11 iulie, în cadrul conferinţei de lansare a candidaturilor USR-PLUS în judeţul Cluj, să dovedească faptul că imaginea pe care Cluj-Napoca o are atât pentru unii clujeni şi mai ales, pentru locuitori ai altor oraşe, este una, în mare parte, falsă.

Parlamentarul s-a înscris în cursa pentru Primăria Cluj-Napoca pentru a-l detrona pe primarul PNL Emil Boc.





El a vorbit despre metroul şi trenul metropolitan promise de primarul Emil Boc ca despre „minciuni frumos ambalate”: „Avem 24 de cartiere dintre care trei sunt în Evul Mediu. Aţi auzit de cartierul Pata Rât? Este în Cluj-Napoca. Aţi mers prin cartiere unde mormanele de gunoi care ne sufocă”.

„E o utopie să comparăm Clujul cu Viena”

„Se fac comparaţii din perspectiva complexaţilor cu oraşe care nu se apropie nici pe departe de standardele minime de calitate a vieţii care sunt în Occident.





Sună pentru naţionaliştii extremişti din Cluj dur ce spun astăzi, dar ce ar fi să ne comparăm cu ce ar fi Debreţin, ce ar fi să ne comparăm cu oraşul Orhus din Danemarca sau cu Cracovia, pentru că e, pur şi simplu, o utopie, o minciună, să comparăm Clujul cu Viena.

Strada Ferdinand a fost vopsită în stânga şi dreapta cu roşu şi verde şi se spune că oraşul are pistă de biciclete. Nu are, sunt 200 de metri de asfalt vopsiţi. Clujul nu are o pistă de biciclete care să lege două cartiere”, a arătat Ungureanu.

„Sunt mame care dorm sub pat pentru că nu există secţie pentru copii”



„Dacă s-au făcut lucruri bune la Cluj? Era culmea cu 10 miliarde de euro în 15 ani să nu se vadă nimic! Dar gândiţi-vă ce s-ar fi putut face dacă cei care au administrat oraşul nu aveau mentalitate de stăpâni, de şefi, ci de conducători care ştiu ce înseamnă cuvântul slujire (...)

Cineva care vine din exteriorul Clujului ştie ca preţul chiriilor este uriaş. Voi toţi ştiţi că nu există cămine pentru seniori, nu există îngrijire la domiciliu. Primăria Cluj care se compara cu Viena nu a construit în 15 ani nici măcar un loc de îngrijire a seniorilor”, a mai spus Ungureanu.

Ungureanu a mai vorbit despre cei care vin din afara Clujului, cu ocazia unor evenimente, şi văzând oraşul „de sus” îşi fac o imagine falsă asupra acestuia.



„Suntem la Belvedere, într-un loc unde Mîndruţă şi alţii vin şi se uită noaptea şi spun: <Uite, ce frumos este Clujul, arată ca Viena>, dar ei nu au venit pe strada Clincilor să vadă că unitatea de primiri urgenţe e un fel de magherniţă mai mare. Ei nu văd că s-a construit un stadion de 42 de milioane de euro care e mait tot timpul gol, în timp ce spitalele gem de bolnavi. Aţi fost la secţia de Neurochirurgie de pe strada Victor Babeş, unde sunt mame care dorm sub pat pentru că nu există secţie pentru copii.” „Suntem la Belvedere, într-un loc unde Mîndruţă şi alţii vin şi se uită noaptea şi spun: , dar ei nu au venit pe strada Clincilor să vadă că unitatea de primiri urgenţe e un fel de magherniţă mai mare. Ei nu văd că s-a construit un stadion de 42 de milioane de euro care e mait tot timpul gol, în timp ce spitalele gem de bolnavi. Aţi fost la secţia de Neurochirurgie de pe strada Victor Babeş, unde sunt mame care dorm sub pat pentru că nu există secţie pentru copii.”

„Nu toţi politicienii fură. Eu şi colegii mei nu furăm”

Ungureanu a mai spus că 28 % dintre clujeni sunt în pragul sărăciei. „Nu toţi politicienii fură. Eu şi colegii mei nu furăm. Noi am intrat în politică cu profesii serioase”, a mai precizat parlamentarul.

„Sunt familii care când merg cu copiii în parcul de joacă nu au unde să facă pipi. Aţi văzut toaleta de 35.000 de euro din Parcul Central, dar să nu uităm că oraşul are 24 de cartiere. Unele locuri de joacă miros ca nişte latrine”, a spus el.

Ungureanu a încheiat spunând că echipa USR PLUS e formată din „oameni tineri în politică, stâlcim cuvinte, nu spunem numele corect, avem bâlbe”, dar „mintea noastră are o direcţie foarte clară: standardul este spre vest, spre oraşe în care educaţia şi sănătatea sunt pe primul loc”.

Candidat la CJ Cluj: „Modernizarea administraţiei cu accent pe digitalizare”



Cătălin Sălăgean, preşedintele USR Cluj şi candidat la postul de preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj, a susţinut că şi-a construit programul în jurul unor direcţii esenţiale privind felul în care ar trebui să arate judeţul în următorii ani.

„Atenuarea discrepanţei uriaşe între diferitele zone ale judeţului, mă refer în principal la diferenţele dintre Cluj-Napoca şi alte zone. E suficient să mergem 15 km în orice direcţie şi să găsim zone fără apă, fără utilităţi, fără drumuri”, a precizat Sălăgean.

O altă direcţie este „modernizarea administraţiei cu accent pe digitalizare”. De asemenea, candidatul USR-PLUS doreşte ca entităţile din subordinea Consiliului Judeţean, în principal, intreprinderile publice, să fie eficientizate.

Citeşte şi