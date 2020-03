Un cunoscut savant francez susţine că a găsit medicamentul care învinge coronavirusul. „Consider că ar fi imoral să nu-l administrez“

Declaraţiile sale au stârnit o serie de dezbateri şi i-au împărţit pe oamenii de ştiinţă în două tabere. Asta după ce, potrivit Le Parisien, savantul francez a afirmat că, după şase zile de la administrarea medicamentului pacienţilor cu Covid-19, doar 25% dintre ei ar fi fost încă infectaţi cu virusul. Spre comparaţie, 90% dintre cei care n-au primit medicamentul erau încă pozitivi, mai notează jurnaliştii francezi. Dacă unii dintre colegii săi nu-l iau în serios, punând la îndoială metodele şi rezultatele studiilor terapeutice, ministrul Sănătăţii din Franţa, Olivier Véran, a anunţat sâmbătă, 21 martie, că acest medicament va fi testat „la o scară mare”.

„Am cerut ca studiul profesorului Raoult să fie reprodus [...] în alte spitale, de către alte echipe independente”, a spus ministrul. Guvernul rămâne însă prudent, deoarece rezultatele lui Raoult ar fi fost obţinute administrând medicamentul unui grup de doar 24 de pacienţi. „Nicio ţară din lume nu a acordat niciodată o autorizaţie de tratament pe baza unui studiu de acest fel”, subliniază Olivier Véran. Chiar şi aşa, sub presiunea opiniei publice, dar mai ales a creşterii incidenţei cazurilor de Covid-19, guvernul a autorizat un studiu clinic de amploare pentru a testa efectul clorochinei asupra coronavirusului.

Savantul francez se simte însă jignit că afirmaţiile sale sunt puse sub semnul întrebării şi spune că a demonstrat deja eficienţa clorochinei. „Cred că există oameni care trăiesc pe Lună şi care compară studiile terapeutice ale SIDA cu o boală infecţioasă emergentă. Eu, ca orice medic, odată ce s-a demonstrat că un tratament este eficient, consider imoral să nu-l administrez. Este atât de simplu. Înţelegeţi-mă bine: sunt un om de ştiinţă şi gândesc ca un om de ştiinţă bazându-ma pe elemente verificabile“, spune Raoult.

„Toate acestea nu sunt noi”

„Am produs mai multe date despre bolile infecţioase decât oricine din lume. Sunt medic, văd oameni bolnavi. Am 75 de pacienţi spitalizaţi, 600 de consultări pe zi. Deci părerile unora despre ceilalţi, dacă ai şti cat de mult îmi pasă... În echipa mea, suntem oameni pragmatici, nu păsări pe platouri televizate”, a mai spus renumitul specialist în boli infecţioase.

Raoult spune că a făcut acest studiu încă de acum 13 ani în care a demonstrat că clorochina distruge toţi viruşii din familia coronavirinelor. Mai mult, ulterior şi alţi oameni de ştiinţă ar fi demonstrat acelaşi lucru.

„Problema din această ţară este că oamenii care vorbesc sunt de o ignoranţă enormă. Am făcut un studiu ştiinţific despre clorochină şi viruşi în urmă cu 13 ani, studiu care a fost publicat. De atunci, alte patru studii realizate de alţi autori au arătat că coronavirusul este sensibil la clorochină. Toate acestea nu sunt noi. Este sufocant faptul că cercul factorilor de decizie nu este nici măcar informat despre starea ştiinţei. Ştiam despre eficacitatea potenţială a clorochinelor pe modelele de cultură virală. Ştiam că este un antivirus eficient. În experimentele noastre am decis să adăugăm un tratament cu azitromicină (un antibiotic împotriva pneumoniei bacteriene, nota editorului) pentru a evita infecţiile secundare bacteriene. Rezultatele au fost spectaculoase la pacienţii cu Covid-19 când s-a adăugat azitromicină la hidroxiclorochină”, a adăugat savantul francez. Acesta este convins că noul studiu comandat de Ministerul Sănătăţii din Franţa va dovedi faptul că are dreptate.

Mai puţin toxic ca paracetamolul şi fără reacţii adverse

Didier Raoult susţine că medicamentul este mai puţin toxic decât paracetamolul şi nu are efecte adverse. În acelaşi timp, specialişti din întreaga lume l-ar fi contactat deja, susţine Raoult, spre a-i cere detalii despre cum funcţionează leacul său. Doar francezii, spune el, sunt încă circumspecţi şi refuză să vadă realitatea.



„Văd mai presus de toate că există medici care îmi scriu zilnic din toată lumea pentru a afla cum tratăm bolile cu hidroxiclorochina. Am primit apeluri de la Spitalul General din Massachusetts şi Clinica Mayo din Londra. Cei doi cei mai mari specialişti din lume, una dintre bolile infecţioase, cealaltă a tratamentelor cu antibiotice, m-au contactat pentru a-mi cere detalii despre modul de înfiinţare a acestui tratament. Şi chiar Donald Trump a făcut un tweet despre rezultatele testelor noastre. Doar în această ţară nu este clar cine sunt eu! Pentru că nu locuim în centrul Parisului asta nu înseamnă că nu facem ştiinţă. Această ţară a devenit Versailles în secolul al XVIII-lea”, mai spune omul de ştiinţă.

Eu si echipa mea credem că am găsit un remediu. Şi din punct de vedere al eticii medicale cred că nu am dreptul ca medic să nu folosesc singurul tratament care până acum s-a dovedit de succes. Sunt convins că la final toată lumea va folosi acest tratament. Este doar o chestiune de timp înainte ca oamenii să fie de acord să îşi înghită vorbele şi să spună: asta e ceea ce trebuia facut. Didier Raoult, directorul Institutului Spitalului Universitar pentru Infecţii Mediteraneene

