Tânăra genială rugată de Iohannis să rămână în România i-a impresionat şi pe britanici. Ce i-ar răspunde preşedintelui dacă ar chema-o acum în ţară

Delia Ionete (24 de ani) a absolvit cu rezultate de excepţie, în top 10 studenţi la City University of London cu dublă licenţă în Matematică, Economie şi Finanţe, iar acum s-a stabilit în capitala Marii Britanii.

După un an la IBM, tânăra e acum angajata unei multinaţionale care încă nu e prezentă în România, dar se află în top 4 în Europa şi SUA şi are sediul central în Londra. Este vorba de EY, unde lucrează Delia e angajată ca Tax Advisor în departamentul Global Compliance and Reporting – Taxe Internaţionale şi se ocupă cu închiderile financiare pe plan internaţional a celor mai mari companii din lume pe partea de compliance, dar este şi auditor pe taxe internaţionale.

Tânăra premiată de „Adevărul” în urmă cu 6 ani pentru rezultatele sale excepţionale vorbeşte într-un interviu despre viaţa în mare metropolă britanică, despre anii studenţiei şi despre actualul său loc de muncă, precum şi despre perioada în care a fost model la o agenţie londoneză. Nu în ultimul rând, ea a dezvăluit cum ar reacţiona dacă ar fi rugată din noi de preşedinte să se întoarcă în ţară şi a explicat care sunt planurile ei de viitor. Weekend Adevărul: Eşti licenţiată în Matematică-Finanţe, la o prestigioasă universitate britanică, dar cum ai ajuns să te îndrăgosteşti de matematică şi ulterior de finanţe? Delia Ionete: Dragostea pentru matematică a apărut încă din anii când eram la grădiniţă. Mama mea a contribuit enorm la această pasiune, cumpărându-mi constant culegeri noi şi reviste şi căutând probleme din ce în ce mai interesante pentru a mi le oferi spre rezolvare. Ea a fost mereu persoana care m-a încurajat pe acest drum şi cea care m-a motivat să câştig din ce în ce mai multe concursuri. - Ce visai în copilărie să devii? Cum ai ajuns să te îndrăgosteşti de matematică?

În copilărie, visele noastre au o altă formă. Chiar dacă par imposibile, motivaţia pe care ne-o oferă gândul că am putea vreodată să ajungem ceea ce ne dorim ne ajută să ne autodepăşim şi să începem drumul anevoios de a ne descoperi cea mai bună versiune a personalităţii noastre. Visul meu a fost şi a rămas acelaşi de când am început să înţeleg noţiunea de a avea un ideal pentru care să munceşţi. Matematică şi-a făcut apariţia în viaţa mea treptat, începând de la 3-4 ani, când am descoperit numerele. Apoi, ea a devenit o pasiune prin simplul fapt că la sfârşitul fiecărei probleme rezolvată corect sau după fiecare premiu câştigat, mă simţeam mai curajoasă. Mi-a oferit încredere, m-a format ca elev silitor, ca om. După rezolvarea temelor la celelalte materii, îmi petreceam timpul lucrând probleme din ce în ce mai dificile cu dorinţa acerbă de a deveni profesoară de matematică, de a fi capabilă ca în viitor să le transmit aceeaşi pasiune altor copii. Visul meu este de a forma alţi oameni, de a le destăinui conexiunea inexplicabilă a matematicii cu celelalte materii şi cu mediul înconjurător.

Scrisoarea preşedintelui Iohannis

- După ce ai absolvit Bacalaureatul cu 10 pe linie, în condiţiile în care în cei patru ani de liceu ai avut oricum doar medii de 10, însuşi preşedintele Klaus Iohannis a decis să-ţi scrie şi să te roage să rămâi în ţară. Ce reacţie ai avut când ai primit scrisoarea şi ce răspuns i-ai dat?

Am fost extrem de încântată când am primit scrisoarea domnului preşedinte, dar nu m-a făcut să mă răzgândesc pentru că planurile erau deja făcute de foarte mult timp. Îi mulţumesc foarte mult pentru acest gest. Nu i-am trimis un răspuns oficial, dar am oferit mai multe interviuri prin care mi-am exprimat mulţumirea şi respectul faţă de dansul.

Delia Ionete este angajata unei multinaţionale cu sediul în Londra. FOTO Arhivă personală Delia Ionete

- Dacă preşedintele ar reveni cu o nouă scrisoare şi te-ar ruga să te întorci acasă, ca să pui umărul la ridicarea României, care ar fi răspunsul tău?

Cred că dacă domnul preşedinte mi-ar scrie din nou astăzi şi m-ar ruga să mă întorc în ţară, aş lua în considerare această opţiune. Acum cred că sunt mult mai pregătită profesional şi personal după absolvirea universităţii şi a diverselor internshipuri şi joburi pe care le-am avut.

Unul din primii 10 studenţi

- De ce ai ales să studiezi în Marea Britanie şi nu în ţară sau în SUA?

Mi-am dorit să studiez în străinătate încă din primul an de liceu. Am cochetat mult şi cu ideea de a merge în SUA, am obţinut de asemenea şi diploma pentru Bacalaureatul American (SAT) în clasa a 11-a în matematică, fizică şi engleză. În ultimul an de liceu am decis să aleg o universitate în Marea Britanie pentru că era mai aproape de casă decât SUA.

- Cum au fost anii studenţiei şi cum ai reuşit să te descurci pe plan financiar într-un oraş atât de scump ca Londra?

Au fost nişte ani plini pentru mine. Am ales să am mereu un job sau două part-time pentru că sunt o persoană foarte activă. Am predat matematică la o şcoală privată de matematică în Londra, am fost supervizor de evenimente şi la diverse restaurante, am oferit lecţii private la matematică şi am lucrat şi ca asistent contabil. Sistemul de învăţământ mi-a plăcut foarte mult deoarece se baza pe studiul individual – petreceam multe ore la bibliotecă. În plus, acest sistem mi-a oferit destul timp să lucrez şi să mă pot întreţine singură pe tot parcursul studiilor.

- În toţi aceşti ani ai câştigat o mulţime de premii.

Am absolvit în Top 10 studenţi în anul 2020 Facultatea City, University of London cu dublă licenţă în Matematică, Economie şi Finanţe (Bachelor of Science with Honours). Am obţinut un an de intership în Departamentul de finanţe de la Compania IBM, între anul 2 şi 3 de facultate. Pe parcursul facultăţii am lucrat în diverse companii şi am avut mai multe joburi part-time care m-au dezvoltat extrem de mult atât din punct de vedere personal, cât şi profesional. În ultimul an de facultate, am primit o distincţie în cadrul Galei Ligii Studenţilor Români din Străinătate (LSRS) ca fiind în top 4 cei mai buni studenţi români la nivel de licenţă din străinătate. De asemenea, am primit şi o bursă de excelenţă şi am fost reprezentantul studenţilor în Departamentul de Matematică timp de trei ani.

- A existat totuşi ceva ce ţi-a lipsit în Londra?

Cel mai mult îmi lipsesc familia şi prietenii. Sunt anumite legături cu oameni pe care nu le mai formezi niciodată, dar sunt fericită că pot ajunge acasă destul de des, fiind un zbor de doar trei ore. De asemenea, sora mea mai mică, Mălina, a ales să studieze de la 15 ani în Danemarca, urmând cursurile unui liceu cu IB – Bacalaureatul Internaţional. Aşa că reuşesc să mă văd cu ea mai des, fiind la un zbor de doar 45 minute de Londra.

Modă şi bucătărie

- Ai avut timp şi pentru alte activităţi în aceşti ani?

Am fost model la un moment dat în timpul facultăţii – unul dintre joburile part-time. Sunt pasionată de modă şi am vrut să descopăr şi această latură a mea. Am început acest drum fiind remarcată de un fotograf la una dintre conferinţele la care am participat în cadrul facultăţii. Mi-a plăcut foarte multe această experienţă, dar nu mi-ar plăcea o carieră în acest domeniu.

- Vorbind de pasiuni, ce alte hobby-uri ai?

Noua mea pasiune este gătitul. Am deschis şi un canal de reţete pe YouTube, denumit Delia’s Cuisine. Îmi plac foarte mult deserturile – uneori, aleg să creez torturi cu peste 15 straturi. În viitor, îmi doresc să explorez mai mult acest domeniu şi să urmez şi nişte cursuri profesionale.

Delia Ionete este pasionată de modă şi de bucătărie. FOTO Arhivă personală

Întoarcerea în România, o schimbare reală

- Anii au trecut, ai devenit licenţiată, iar acum eşti angajata unei importante companii londoneze. Despre ce e vorba?

După absolvirea facultăţii, am primit mai multe oferte şi am ales să lucrez pentru una dintre cele mai mari firme de contabilitate din lume. Face parte din grupul Big4 – EY. În acelaşi timp, fac o dublă calificare: Chartered Accountant cu Institute of Chartered Accountants of Scotland – fiind una dintre cele mai dificile calificări profesionale din lume – şi Chartered Tax Adviser, oferită de Chartered Institute of Taxation – the gold standard, cel mai înalt nivel de calificare în sistemul de taxe internaţional din lume. Cu aceste calificări, pot profesa în orice ţară din lume, alegând să le obţin la nivel internaţional, nu doar pentru sistemul de taxe din Marea Britanie. Acum sunt contabilă – Tax Advisor – în departamentul Global Compliance and Reporting – Taxe Internaţionale. Mă ocup cu închiderile financiare pe plan internaţional a celor mai mari companii din lume, dar sunt şi auditor pe taxe internaţionale în jumătate din timp.

- Care este atmosfera în Londra după Brexit?

Nu sunt cea mai în măsură persoană să comentez acest subiect, dar nu am observat nicio schimbare majoră. Mereu am fost tratată frumos în Marea Britanie şi nu am întâmpinat niciodată dificultăţi din cauza faptului că sunt din România. Per total, britanicii sunt nemulţumiţi de faptul că au ieşit din Uniunea Europeană, dar cred că în acest moment, Anglia are un mai mare control al oamenilor care locuiesc aici decât avea înainte.

- Te gândeşti ca la un moment dat să te întorci definitiv acasă?

Ajung cam o dată la trei luni în România, încerc să ajung cât mai des să îmi văd familia. Mă văd la un moment dat întorcându-mă în ţară, nu ştiu dacă în domeniul în care profesez, dar sunt deschisă ofertelor şi domeniilor noi. Îmi doresc să mă întorc dacă prezenţa mea poate aduce o valoare în plus şi ar fi o schimbare reală.

Vă mai recomandăm şi: