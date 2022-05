Suspectul în cazul crimei din Aleşd şi-a mărturisit fapta. O iubea enorm, dar a fost orbit de gelozie

Ferenc Boné, 43 de ani, din judeţul Arad, a fost găsit, joi seara, 26 mai, de poliţiştii bihoreni în cartierul Velenţa din municipiul Oradea, lângă o Gară CFR de triaj, unde cel mai probabil că dormea într-un vagon dezafectat. El a fost adus la Tribunalul Cluj, unde s-a emis o ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore pe numele său. La audieri, Ferenc Bone a recunoscut crima pe care a comis-o spunând că a fost gelos pe prietena lui, relatează Foaia Transilvană.

„Am iubit-o enorm de mult. Nu înţeleg cum am reuşit să comit această crimă. Era o fată extraordinară. Am comis crima din gelozie. Avea o viaţă socială tare activă, iar eu nu. De asta am făcut ceea ce am făcut. Ne-am certat şi am comis această faptă”, ar fi declarat Ferenc Bone la scurt timp de la reţinere.

Ferenc Bone a fost adus la Cluj, unde a fost audiat de procurorul criminalist de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.

Beáta Molnár Sursa arhiva personală





Ar fi strâns-o de gât

Concorm sursei citate, Bone a declarat că a mers cu Beata la munte, în zona comunei Mărgău, judeţul Cluj, unde la un moment dat s-ar fi certat. Bărbatul i-a cerut victimei să rămână cu el pentru totdeauna în acel loc, iar ea a refuzat.

Fostul cadru didactic de la Universitatea Sapienţia a spus că a strâns-o de gât pe Beata, în glumă, dar că şi-a dat seama că a murit abia după ce aceasta s-a răcit complet.

După ce a comis crima, Ferenc Bone spune că a conştientizat că ceea ce a făcut, dar că nu a putut să se despartă de trupul iubitei lui. Ba mai mult, chiar a sărutat-o şi a îmbrăţişat-o, după care a pus-o pe locul din dreapta faţă a maşinii pe care o conducea. Apoi, cu greu a abandonat-o pe un câmp din zona unei benzinării dezafectate din Aleşd, judeţul Bihor.

„A luat această decizie după ce cadavrul a intrat în putrefacţie şi a început să miroasă”, ne-a spus unul dintre anchetatori.

Maşina cu care cei doi au mers la munte. Pe locul din dreapta, se pare că se afla cadavrul fetei. FOTO: Poliţia Cluj Maşina cu care cei doi au mers la munte. Pe locul din dreapta, se pare că se afla cadavrul fetei. FOTO: Poliţia Cluj



Cine este Ferenc Bone

Ferenc Bone, de 43 de ani, care este principalul suspect în cazul uciderii tinerei de 31 de ani dispărută în 23 mai din Cluj. El a fost cadru universitar la Universitatea Sapientia din Cluj Napoca, concediat în urmă cu doi ani, după ce şi-a atacat în mod barbar fosta prietenă, în plină stradă, lovind-o minute în şir cu pumnii, picioarele şi izbind-o cu capul de pavaj. Pentru atacul surprins şi de camerele de supraveghere din oraş, bărbatul a fost trimis în judecată pentru loviri şi a scăpat doar cu o pedeapsă cu suspendare, în ciuda faptului că, în timpul procesului, avocatul victimei sale a depus mărturii şi din partea unor alte foste prietene ale agresorului, care dovedeau că "acest episod de violenţă nu a fost izolat în viaţa inculpatului".





Vă mai recomandăm: