Sfaturile medicului lui Netanyahu pentru România. Medicamentul care poate face diferenţa

Născut în România, la Târgu Lăpuş, Herman Berkovits (74 de ani) a urmat Medicina la Cluj şi este medicul personal al fostului premier israelian Benjamin Netanyahu. Consul onorific al României în Israel, el este şi doctor honoris causa şi decorat de universităţi de medicină recunoscute din România, precum cele din Cluj, Bucureşti şi Iaşi.





Medicamentul care face diferenţa

Berkovits a ajuns în atenţia întregii lumi ca medicul care a administrat primul vaccin anti-Covid în Israel chiar lui Netanyahu, în condiţiile în care Israel a fost prima ţară din lume care a trecut la imunizarea populaţiei încă din 2019. De altfel, în prezent, Israel este, alături de SUA, prima ţară care a început să administreze Paxlovid, noul medicament inovator al celor de la Pfizer anti-Covid.

Acest anitiviral nici măcar nu a ajuns încă în România şi în 99% dintre ţări, deşi în Israel este deja folosit de trei săptămâni. De asemenea, Israel e prima ţară în care a început să se administreze a patra doză de vaccin, deocamdată doar persoanelor aflate în categoriile de risc.

„Paxlovid se administrează sub formă de tablete şi e un medicament inovator. Sigur că mai există acel antiviral Regeneron, care există şi în România, dar acela se dă doar în spitale şi sub supraveghere, pe când aceste tablete pot fi date şi acasă. Tratamentul este de două tablete pe zi şi se dă timp de cinci zile. Se pare că după doar două zile se vede deja o ameliorare a pacienţilor, acest medicament ar putea face diferenţa”, spune Berkovits.

Există însă câteva rezerve. În primul rând, tratamentul este foarte scump, astfel că le este rezervat deocamdată doar vârstnicilor şi celor care suferă de boli grave.

„Aceste tablete sunt şi ele foarte scumpe, o doză de cinci zile costă câteva sute de dolari. Cei care au început deja să ia medicamentul nu se plâng de efecte secundare. Dimpotrivă, medicamentul este considerat inovator şi e o combinaţie de două medicamente antivirale care protejează împotriva pătrunderii virusului. Reduce şi spitalizarea şi mortalitatea, până la 90%. Ceea ce este important este să se dea în primele cinci zile de boală. Se dă în special în formele uşoare şi medii.

Desigur, pacienţii trebuie examinaţi înainte. La noi se dă doar celor care au probleme cum ar fi transplant de inimă, de ficat, de rinichi, cu boli hematologice sau chiar maligne, la pacienţii cu dialize sau la cei autoimuni sau în instituţiile de geriatrie, în spitale şi persoanelor peste 60 de ani. Deci nu se dă încă la toată populaţia, ci doar celor din categoriile de risc”, mai spune medicul.

Vestea bună este că în Israel se confirmă că Omicron este mult mai puţin agresiv decât celelalte variante ale virusului. „Nu mi-a murit niciun pacient de Covid”, adaugă el.

Mai mult, deşi Israel a ajuns la peste 40.000 de noi cazuri pe zi, la o populaţie de puţin peste 9 milioane, mortalitatea este foarte scăzută, iar autorităţile au decis să relaxeze restricţiile, la fel cum se întâmplă şi în ţări ca SUA sau Marea Britanie. Acest lucru este posibil şi pentru că rata de vaccinare este extrem de ridicată.

Succesul Israelului, sursă de inspiraţie pentru România

Herman Berkovits a explicat succesul campaniei de vaccinare din această ţară. În Israel, spune el, au ieşit în faţă doar experţii, iar primii cărora li s-a explicat situaţia au fost rabinii, care se opuneau iniţial cu vehemenţă vaccinării. Cei mai mulţi dintre ei au fost convinşi, iar ulterior aceştia i-au convins la rândul lor pe sceptici.

„În Israel, iniţial erau 1.200.000 de oameni care se opuneau vaccinării. Şi am ieşit în fiecare zi cei mai importanţi medici ai Israelului, în care populaţia avea încredere. Şi le-au dat oamenilor explicaţii. Câte un minut, un minut jumătate. Asta este boala, ăsta este virusul, asta este vaccinul. Dacă sunt efecte secundare sunt uşoare, aşa că mergeţi la vaccinare! Şi dacă s-a ieşit în fiecare zi cu explicaţii, multă lume s-a convins. Şi astăzi, să ştiţi, în fiecare zi sunt oameni care se duc la prima vaccinare. Şi azi încercăm să-i convingem pe unii. Al doilea lucru care este important este ca persoanele influente, persoanele religioase, să fie convinse. La noi, rabinii cei mai importanţi au fost împotriva vaccinului până când li s-a explicat. Şi aceşti rabini sunt oameni foarte deştepţi, au înţeles ce este vaccinul şi le-au explicat şi altora. La început au murit foarte mulţi dintre religioşi care nu au fost vaccinaţi, familii mari cu mulţi copii şi care trăiesc în case mici, înghesuiţi”, a spus medicul.

Autorităţile şi medicii din România pot şi trebuie să procedeze la fel şi ar trebui să-şi facă aliaţi în Biserică, crede Berkovits. De evitat e însă panica, atât de prezentă în România, atenţionează medicul. „Ceea ce vreau să spun: nu e nevoie să se intre în panică, deoarece această variantă e foarte infecţioasă, se împrăştie foarte mult, dar nu are morbiditate mare şi nu sunt aşa multe spitalizări. Am văzut că PF Daniel s-a vaccinat şi mă bucur foarte mult pentru că a dat un exemplu, dar părerea mea e că trebuie să iasă şi alte feţe bisericeşti şi să explice populaţiei. Pentru că populaţia are o foarte mare încredere în Biserică. Ar trebui şi alte persoane influente, cât mai multe, să se implice în campanie, nu doar Biserica”, explică medicul.

Pentru viitor, Berkovits este optimist. Chiar dacă boala va continua să existe, virusul va face din ce în ce mai puţine victime.

„Cred că vom mai avea tot felul de variante din această familie a coronavirusurilor, dar vor fi cu mult mai puţin virulente şi vor trece ca o gripa, deşi nici gripă nu e tocmai o boală uşoară. Şi de gripă moare foarte multă lume. Trebuie să ştie lumea că e importantă vaccinarea împotriva COVID-19, dar şi vaccinarea împotriva gripei”, a conchis medicul.

