Scrisoare lacrimogenă către judecători a tânărului care şi-a omorât iubita conducând cu 150 de kilometri la oră pe un drum cu gheaţă

Tudor Ştefan Cîrje şi-a ucis iubita în urma unui accident teribil petrecut, în ianuarie 2019, în comuna Floreşti. În jurul orei 03:00, tânărul de 19 ani conducea dinspre Gilau spre Cluj-Napoca şi a efectuat o manevră de depăşire. A pierdut controlul autovehiculului, a derapat pe carosabilul acoperit cu gheaţă şi a ieşit in decor, lovind un stâlp metalic de informare de pe marginea DN1. Şoferul a fost rănit grav, fiind aruncat pe geam, iar iubita lui de 20 de ani, din Suceava, a decedat. Tânărului i-a fost amputată o parte dintr-un picior.

Judecătoria Cluj a reţinut că tânărul, pe atunci student în anul I la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor (FSEGA), „avea permis de foarte puţin timp, avea cazier contravenţional cu 12 sancţiuni, nu cunoştea maşina, că era gheaţă pe drum şi zăpadă afară, că avea 150 - 180 km/h şi că a depăşit pe linie continuă”. Este motivul pentru care, la cererea părinţilor victimei, Judecătoria Cluj a schimbat încadrarea juridică din ucidere din culpă în omor. La Tribunal, din nou încadrarea a fost schimbată în ucidere din culpă.

„Oricât mi-aş dori in prezent să dau timpul înapoi nu pot”

Înainte ca instanţa să se pronunţe, prin intermediul avocatului său, conform Clujust.ro , Tudor Ştefan Cîrje a trimis o scrisoare în care cere clemenţa judecătorilor, sperân să i se dea o pedeapsă cu suspendare:

„Oricât mi-aş dori in prezent să dau timpul înapoi nu pot şi îmi asum in totalitate vina pentru uciderea din culpă a Gabrielei.

La data producerii accidentului subsemnatul eram student in anul I, FSEGA dar si lucram in acelasi timp, ulterior am reusit să ma reinscriu la Facultate, insă forma la distantă, la ingineria mediului in cadrul USAMV.

Legat de trecutul subsemnatului vă rog să aveti in vedere faptul că nu am antecedente penale, nu am creat probleme, dimpotrivă am fost mereu îndrăgit de profesori si cu rezultate bune la şcoală, iubind totodată sportul. De-a lungul anilor am participat la diverse concursuri, olimpiade sau jocuri sportive, fiind apreciat de către profesori, colegi şi prieteni, nefiind cunoscut ca o persoană care creează probleme, consumator de substanţe sau băuturi alcoolice.

Sunt foarte afectat cu atât mai mult cu cat se poate observa, în ciuda celor apărute în mass-media, sunt un tanar fără antecedente penale, care provin dintr-o familie monoparentală în care mi-au fost insuflate respectarea valorilor morale fiind crescut într-un spirit de ajutorare a semenului.

Vă rog să-mi acordaţi o şansă şi să-mi aplicaţi o pedeapsă cu suspendare sub supraveghere, regret enorm cele intamplate si am depus tot efortul pentru a mă reintegra în societate în ciuda handicapului grav pe care il am.

Anexăm prezentului memoriu o parte din diplomele subsemnatului din care rezultă că am avut note bune şi foarte bune, am participat de-alungul anilor la zeci de concursuri locale si naţionale (matematică, engleză), fiind totodată o persoană căreia i-a plăcut foarte mult sportul.

Regret enorm faptul că datorită culpei exclusive a subsemnatului Rîpan Gabriela a decedat, eveniment care mi-a schimbat viaţa pentru totdeauna.

Sunt o persoană care conştientizează pe deplin situaţia în care mă regăsesc şi consecinţele faptei mele care au provocat decesul Gabrielei

Nu mai doresc să beneficiez de dreptul de a conduce, elemente pe care vă rog să le aveţi în vedere cu ocazia individualizării pedepsei deoarece consider că in cazul subsemnatului caracterul represiv al sanctiunii poate fi atins si prin suspendarea executării pedepsei sub supraveghere”, se arată în concluziile depuse de avocatul lui Tudor Cîrje, citat de Clujust.ro

„Rog respectuos să-mi acordaţi o şansă deoarece cu certitudine în cazul subsemnatului o pedeapsă cu suspendare sub supraveghere este suficientă pentru realizarea scopului. Nu cred că este o pedeapsă mai mare decât aceea să mă trezesc zilnic infirm ca urmare a unui accident în care resimt zilnic vinovăţia faptului că Rîpan Gabriela persoană dragă mie a decedat”, a concluzionat tânărul.