Românul care-şi donează banii câştigaţi în Londra pentru Africa: „Nu e bucurie mai mare decât să ştii că un sat cu 3.000 de oameni din Mozambic are apă“

Flaviu Curelariu (35 de ani) deţine de câţiva ani propriul business în Londra, o spălătorie auto mobilă. Afacerea a început-o în urmă cu aproape patru ani, iar în ultimii doi ani îi merge din ce în ce mai bine.

Până să aungă aici, Flaviu a avut un parcurs mai puţin lin, pornind de jos. La scurt timp după ce a terminat liceul, el a plecat în Statele Unite ale Americii. Avea 18 ani şi doar 20 de dolari în buzunar, dar se înarmase cu ambiţie şi cu răbdare. A plecat în 2003, iar timp de şapte ani a lucrat ca instalator de parchet în mai multe oraşe americane.







Deşi lucrurile mergeau bine, iar tânărul avea venituri mai mut decât decente, dorul de familie l-a determinat să se întoarcă din 2010 în România. Numai că, după ce a ajuns acasă, ceea ce a găsit aici i-a dat de gândit şi l-a determinat să plece din nou din ţară. De data asta, defintiv.



Flaviu a donat sume importante de bani pentru ca mai multe sate africane să aibă acces la apa potabilă.

„Am stat în România timp de aproape un an şi am văzut cât de greu este să faci ceva aici. Orice ai încerca să faci, ai doar piedici peste piedici şi niciun sprijin de nicăieri. Cum aveam avantajul de a cunoaşte foarte bine limba engleză, am decis să mă mut din nou, dar de data asta am ales Marea Britanie. Atunci am decis să mă mut în Londra şi să reîncep totul de la zero. De data asta mi-a fost mai uşor decât atunci când am plecat în America, pentru că acum cunoşteam foarte bine limba şi aveam şi resurse financiare, plus că aveam şi experienţa acumulată peste Ocean“, povesteşte Flaviu.

Şi-a deschis două afaceri la Londra

Capitala Regatului Unit i-a fost casă în ultimii opt ani. Într-o primă fază, el şi-a deschis aici o firmă de amenajări interioare, beneficiind de experienţa din Statele Unite ale Americii. Însă, pentru că îşi dorea ceva diferit, a decis să treacă la următorul nivel. Aşa a intrat într-o nouă afacere: o spălătorie auto mobilă. Şi astfel a apărut „Loiality car wash“.

„Ştiam că pot şi vroiam să fac ceva ce-mi place, am făcut construcţii şi aici şi în Statele Unite, însă am făcut doar pentru că am fost nevoit să fac, nu pentru că mi-ar fi plăcut. Cu spălătoria mobilă a fost cu totul altceva. Pasiunea mea pentru maşini şi ideea de a întâlni oameni noi m-au motivat. În 2014, am deschis-o şi am început să lucrez încet la acest proiect, să-i fac o fundaţie. Practic, am început să operăm din vara lui 2015. La început a fost greu, totul a început cu 5.000 de afişe pe care le-am pus în maşinile oamenilor. În momentul actual avem peste 300 de clienţi fideli şi contracte cu diverse hoteluri şi casinouri de lux din Londra“, mai spune românul.

În total, el a investit circa 12.000 de lire sterline în aparatura necesară, iar în viitorul apropiat este tentat să deschidă şi o spălătorie clasică pentru maşini.

Visul care a schimbat totul

Banii câştigaţi în SUA şi în Regatul Unit i-au asigurat un trai decent, însă cu timpul a început să se gândească la faptul că ar putea să le ofere şi altora din prosperitatea sa.

„Plecând de la 18 ani de acasă, cu 20 de dolari în buzunar, am ajuns în America, iar acolo am trăit clipe frumoase, am avut parte de experienţe unice şi am început să câştig bani şi să-i cheltui în acelaşi timp. Ajuns apoi la Londra, am realizat că o bună parte din banii mei s-au dus pe nimicuri, dar simţeam că nu am lăsat nimic în urmă. Atunci am decis ca spălătoria mea să doneze din profitul fiecarui spălat un procent de 10% pentru oamenii din alte ţări care aveau nevoie de apă. Cum mi-a venit ideea? Am visat într-o noapte că zburam deasupra unei ţări foarte uscate, vedeam numai secetă şi pământ crăpat, iar cineva din avion mi-a zis: «Uite, aici e Africa». De aici a plecat practic totul“, a explicat antreprenorul român.

Micuţii îi mulţumesc lui Flaviu şi firmei sale pentru că le-a asigurat apa. FOTO: Arhivă personală

Aflat sub puternica impresie lăsată de acel vis, Flaviu a început să se documenteze, intreresându-se de numeroasele probleme pe care sunt nevoiţi să le înfrunte oamenii din zonele secetoase ale lumii. Mai întâi, a trimis echivalentul a circa 7.000 de euro prin Diana Penişoara, o tânără care lucra ca voluntar în Mozambic.

„Am făcut ceva research şi am văzut ca există mulţi copii care lipsesc de la şcoală pentru a merge kilometri întregi cu bidoane să care apă şi să o aducă acasă. Aşa am început primul meu proiect în satul Muembe din Mozambic, chiar înainte de a da drumul afacerii mele. Am făcut o donaţie din economiile mele, a costat în jur de 7.000 de euro să se facă o fântână la adâncime de 49 de metri. A fost foarte dificil şi a trebuit să se sape în mai multe locuri din cauza solului extrem de uscat. Dar am reuşit. Când ştii că în Mozambic un sat întreg de 3.000 de oameni pot să aibă apă la îndemână, crede-mă că nu e bucurie şi satisfacţie mai mare“, a mărturisit Flaviu, care între timp a decis să le mai facă o bucurie copiilor din Mozambic. Zis şi făcut.

S-a dus într-un magazin, a cumpărat 10 laptopuri şi le-a trimis copiilor de acolo, pentru a-i ajuta la şcoală şi pentru a le da şansa să se familiarizeze cu tehnologia care, într-o bună zi, ar putea să le aducă locuri de muncă bine plătite.

Însă Flaviu nu s-a oprit nici aici. Când afacerea cu spălătoria auto a început să-i aducă profit, a decis să facă acelaşi lucru şi pentru alte comunităţi sărace din alt ţări. S-a documentat şi a decis să trimită bani unui ONG din Uganda, la Kassajja Village, dar şi în două sate din Pakistan, Akli Talib Paro şi Tharparkar. Aşa a trimis bani în Pakistan, în 2018, iar un an mai târziu în Uganda, organizaţiei One life global, care s-a ocupat mai apoi de introducerea apei potabile în satele amintite.

„În Uganda şi Pakistan a fost mai ieftin şi mai uşor de dus la capăt un astfel de proiect. Oricum, în cazul meu 10% din câştigul lunar merge la proiectele de apă“, a punctat Flaviu.





Pe viitor, românul este gata să ajute şi alte comunităţi sărace pentru care apa potabilă reprezintă un adevărat lux.

