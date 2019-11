Românca-fotomodel cu piciorul amputat: „Vreau să ajut femeile să vadă puterea, potenţialul şi frumuseţea lor“

Andreea Lozincă (29 de ani) s-a mutat cu familia în Italia, încă din 2003. S-a acomodat rapid, a terminat liceul acolo şi totul părea să meargă cum nu se putea mai bine.

Destinul a pus-o însă greu la încercare, după doar câţiva ani. În 2007 a avut un grav accident de maşină. A supravieţuit, dar au rămas problemele. În timp, situaţia sa a devenit din ce în ce mai complicată, mai ales că medicii italieni i-au fixat diagnosticul mult prea târziu.

„Piciorul l-am pierdut, sau mai bine zis «l-am făcut cadou ştiinţei», cum îmi place mie să spun, în decembrie 2015, în urmă accidentului pe care l-am avut în 2007”, povesteşte cu umor tânăra. „De ce aşa târziu? Pentru că am descoperit de-abia în octombrie 2015 că aveam o infecţie importantă, osteomielită, încă din 2008, care nu a fost niciodată tratată în mod corespunzător. Aşa, am luat hotărârea de a «scoate răul de la rădăcină». Păcat că, după această operaţie, am avut parte de încă 10 internări - ultima în aprilie anul acesta. De fiecare dată am avut norocul să descopăr că nu era din pricina infecţiei osoase, ci doar pe ţesuturile ciotului”, completează Andreea.

Problemele nu au oprit-o să devină mamă din 2010, după ce şi-a cunoscut soţul cu doi ani înainte şi s-au căsătorit în 2009. De altfel, soţul ei, Alexandru, a susţint-o în tot ceea ce face şi a avut grijă ca tot coşmarul internărilor repetate şi mai ales cel al pierderii piciorului să devină suportabile.

„După amputaţie s-a iscat ceva în mine”

În total, ea a suferit nu mai puţin de 15 operaţii şi a umblat ani de zile prin spitale. Rămasă fără un picior din 2015, Andreea s-a trezit la o răscruce importantă de drumuri pentru destinul ei. Sportul a ajutat-o mult într-o primă fază.

„După amputaţie s-a iscat ceva în mine, mi-am promis că voi începe să fac mişcare în mod regulat, dar nu doar pentru o perioada, ci pentru tot restul vieţii. Aşa că m-am apucat de sală la două luni de la operaţie, şi la două săptămâni după ce am pus prima proteză. Iar de anul trecut am început să practic un sport de munte numit Vertikal sau Sky Race, pe care l-am descoperit în urma unei perioade foarte grele şi stresante a vieţii mele. Nu e un sport uşor, ba din contra. Dar cred că aveam nevoie să concurez cu mine însămi”, susţine Andreea.

A prezentat moda şi la Paris

Şi tot recent a ajuns să pătrundă într-o lume nebănuită până atunci, pe care a început să o descopere şi care a ajutat-o la fel de mult ca sportul. La sugestia unei prietene, românca a acceptat să se expună, într-o mică defilare de prezentare a modei pentru un boutique din nordul Italiei. Iar ceea ce părea la început doar o experienţă singulară, aparte, a devenit o parte importantă în viaţa ei. Aşa au urmat alte şi alte evenimente la care a defilat prezentând colecţii de modă, iar prezenţa sa nu a trecut neobservată.

„Ultimul eveniment important la care am participat a fost pentru Phoenix Alternative Models, la Paris, anul acesta, în cadrul săptămânii modei pariziene. A fost organizat la Hotel des Invalides, instituţie istorică franceză, de renume internaţional. Am defilat cu colecţiile precedente şi cu cea creată special pentru ocazie, ale lui Fabio Porliod, stilist italian cu origini franceze, pentru a împinge, a schimbă regulile, paradigmele asupra femininitatii şi a handicapului, într-un fel cât mai inovativ şi surprinzător posibil.

Am răspuns la prima chemare, anul trecut, pentru a descoperi dacă e o cale bună de a transmite anumite mesaje, şi am descoperit că e excelentă. Şi nu numai că îmi place, dar s-a demonstrat că publicul e foarte încântat şi atins de astfel de noutăţi pe paserele şi în sectorul modei, în general. De aceea am hotărât să continuu să pozez pentru brand-uri şi să particip la defilări. Nu o fac pentru a aduna complimente, pentru că, sincer, acestea mă pun puţin în dificultate. Am ajuns să fac ceea ce fac nu pentru a-mi creşte autostima, ci din contra, tocmai pentru că am învăţ să cred în mine, cu bune şi cu rele, vreau să ajut femeile să vadă puterea, potenţialul şi frumuseţea lor, interioară şi exterioară”, spune ea.

Printre alte proiecte din lumea modei, Andreea a pozat pentru Carolina Amoretti, fotograf şi creative director Fantabody, pentru colecţia „Amazones” şi pentru Micaela Zuliani, fotograf boudoir, în cadrul proiectului „Portretul Erosului” (foto, jos).

Dar Andreea face şi mai mult de atât. În ultimul timp şi-a descoperit şi alte calităţi şi şi-a deschis propriul blog. Sute de tinere o urmăresc, iar multe dintre ele s-au inspirat din povestea ei de succces. În plus