Reacţie amuzantă la prezentarea unui nou proiect spectaculos al lui Emil Boc: „Pe hârtie arată bine... ca şi metroul, ca şi alte, alte, alte proiecte” FOTO

Primarul Emil Boc a postat pe pagina sa de Facebook „conceptul de reamenajare pentru Piaţa Mărăşti”, una dintre cele mai aglomerate şi mai insestetice zone de cartier din Cluj. „Proiectul presupune transformarea zonei existente într-una mult mai dinamică şi mai prietenoasă cu locuitorii prin reabilitarea, extinderea şi modernizarea reţelei de spaţii publice şi a sistemului de mobilitate”, a comentat primarul. Una dintre cele mai radicale transformări presupune desfiinţarea unei benzinării şi a unui supermarket Profi. Deşi teoretic proiectul urmăreşte să „înverzească zona” şi s-o facă mai prietenoasă pentru clujeni, în locul celor două obiective menţionate mai sus, arhitecţii de la Planwerk propun ridicare unei parcări şi a unui bloc cu circa 8 niveluri. Mai mult beton într-o zonă sufocată de blocuri şi de poluare. „Acest imobil ar putea deservi interesul public. Ar putea să concentreze dotări care lipsesc într-un cartier cum e Mărăştiul: grădiniţe, spaţii de întâlniri, sport, alimentaţie publică, iar la nivelele superioare ar putea creşte stocul de locuinţe publice, sociale. Aici clădirea este însoţită de o promenadă, de parcări pe 250 de locuri. S-ar elibera zonele din jur. Eliberarea parcărilor ar putea deschide zona pentru realizarea unor grădini de cartier”, a explicat Tiberiu Ciolacu, specialistul Planwerk, la dezbaterea privind modernizarea Pieţei Mărăşti, organizată marţi de Centrul de Inovare şi Imaginaţie Civică, conform Ştiri de Cluj. Acesta a mai precizat că propunerile prezentate sunt orientative: „Aici ar trebui să fie un concurs de arhitectură de soluţii, pe viitor.”



Cum va arăta zona Pieţei Mărăşti în planul Planwerk. FOTO: Planwerk

Fără tunel pe sub Piaţa Mărăşti

O parte dintre participanţii la dezbatere au cerut un tunel pe sub toată Piaţa, pentru a scoate traficul infernal de la suprafaţă şi a permite zonei să respire. Arhitecţii de la Planwerk au venit cu două argumente împotriva acestei idei: „Noi suntem de părere că un astfel de tunel, sau un astfel de pasaj rezolvă lucrurile în zona aceea. Adică nu face decât să mute traficul care iese la suprafaţă şi să îl mute mai încolo. Ce încercăm noi să facem este să reducem traficul, adică să scădem numărul de maşini şi congestiile, nu să le punem sub pământ.” Arhitecţii nu au precizat cum doresc să scadă numărul de maşini în zonă în condiţiile în care au prevăzut ridicarea unei parcări de 250 de locuri în locul unui supermarket şi a unei benzinării. În plus, în proiect se prevede realizarea mai multor parkinguri pentru a elimina maşinile care sufocă zona.

Boc: zona studiată 26 de hectare, se aduce un hectar de suprafeţe verzi noi

Primarul Emil Boc a făcut un rezumat al propunerilor arhitecţilor:

„Prin conceptul general sunt ilustrate următoarele propuneri pentru reabilitarea Pieţei Mărăşti şi a zonelor adiacente:

- optimizarea reţelei de mobilitate, prin: piste şi benzi pentru biciclete şi trotinete, benzi dedicate transportului public, implementare sensuri unice, modernizare şi extindere reţea CTP, amplasarea de standuri taxi;

- dezvoltarea reţelei de spaţii verzi: un hectar de suprafeţe verzi noi, o treime din suprafaţa existentă. Suplimentar, se extinde suprafaţa zonelor pietonale (trotuare, scuaruri şi piaţete, locuri de joacă etc).

- plantarea de noi arbori şi introducerea de mobilier urban modern

- reorganizarea sistemului de parcări, prin desfiinţarea garajelor şi construirea de parcaje: Aleea Bibliotecii (230-280 locuri subteran), incinta Dorobanţilor 105 (140 locuri subteran),

Aleea Bârsei (230 locuri suprateran), Trotuşului (234 locuri suprateran), Aleea Bibliotecii (actual Profi/OMV 125 locuri subteran)

- restructurarea frontului estic al Pieţei Mărăşti”

Boc a susţinut că zona studiată acoperă o arie de 261.672 mp şi include suprafeţe aflate predominant în domeniul public: Bd. 21 Decembrie 1989 (parţial), Str. Fabricii (parţial), Aleea Bibliotecii, Strada Crinului, Strada Ciocârliei, incinta Dorobanţilor 105, zona Aleea Bârsei, zona străzii Trotuşului, latura de est a Aleii Bibliotecii şi incinta Dorobanţilor 111.”

El a mai spus că Proiectul va fi finanţat din fonduri europene, prin programele aferente perioadei 2021-2027.

Întregul concept de amenajare, cu detalii pentru fiecare zonă şi pentru funcţiuni diverse poate fi consultat pe site-ul Primăriei Cluj-Napoca, la următorul link.



Cum va arăta zona Pieţei Mărăşti în planul Planwerk. FOTO: Planwerk

„Pe hârtie arata bine..că şi metroul că şi alte alte alte proiecte”





Sute de clujeni au comentat pe pagina de Facebook a primarului, care a prezentant proiectul. Mulţi îl felicitau pentru viziune, dar la fel de mulţi îl taxau pentru încă un proiect care arată foarte bine şi sună bine, dar nu vă fi realizat.

„Pe hârtie arata bine..că şi metroul că şi alte alte alte proiecte...să mi fie cu iertare dar apucaţi-vă şi de treabă..Spor vă doresc!!!!!”, a scris Claudiu.

„De ce nu finalizaţi proiectele începute?- vezi str Tipografiei şi Turnul Pompierilor!!! Să începi un proiect şi să nu l duci la bun sfârşit, să te apuci de altele - cu aceeaşi exhipa manageriala, asta înseamnă să nu ţi pese de oameni şi de banii comunităţii!!” - Lăură M.

„Frumos arata randarea,da parca mai bine ar merge banii aia în spitale sau în centură”, Dizmatsek P.

„Felicitări, domnule Boc! Personal, cred în reuşita acestui proiect. Am locuit câţiva ani în Cluj, am văzut cum evoluează oraşul. De asemenea, dincolo de statutul de om politic, sunteţi un om cu adevărat deosebit. Încântarea clujenilor care vă au că primar, şi totodată, sursa de inspiraţie pentru celelalte regiuni ale ţării. Mult succes în continuare!”- Raluc E.

„Cele mai urâte chestii din Piaţa Mărăşţi sunt blocurile, dacă ar fi reabilitate, refăcute faţadele, ar arăta mult mai bine toată zona aceea”, Cristina Lomură

„Că locuitor al acestei zone, nu sunt de acord cu aceasta aberaţie. Piste de biciclete şi banda dedicata bus, ok. Dar laşaţi-o mai moale cu spatiile verzi, că nici astea actuale nu sunteţi în stare să le îngrijiţi. OMV-ul este foarte util zonei. Dar să dărâmi Profi şi să dai peste cap ţoaţă zona numai că să faci o clădire de birouri, e prea de tot.

Suplimentaţi patrulele de poliţe locala, jandarmi, forţele speciale, că parcurile care sunt acum sunt niste jeguri, toalete, locuri de spart seminţe pentru boschetari, drogaţi şi huligani”, Tóbiás T.



Cum va arăta zona Pieţei Mărăşti în planul Planwerk. FOTO: Planwerk

„Da! dacă s-ar ajunge la un aşa rezultat, toată lumea ar fi mulţumită, chiar dacă este mai puţîn loc pentru maşini.

Ce nu este real în poze, sunt lipsa zecilor de reclame pe blocuri, a afişelor stradale, coşuri de gunoi colorate, tonete de ziare şi ţigări, cabluri spânzurate pe toţi stâlpii,blocuri cu decorativă şi table de toate culorile,etc toate vor sufoca imaginea asta idealistă”, - Adrian.

„Se pot reabilita şi faţadele blocurilor din zona? Sunt oribile. Şi clădirea pieţei mărăşţi ? Impactul vizual e dezastruos pentru un străîn care vine în cj pt prima data de la aeroport.”Chincisan M.

„Nu vă fi clujean care nu ştie exact câţi arbori vor fi în zona aia. Vă avea timp să-i numere liniştit în timp ce sta în trafic. Infrastructura pe lângă benzi dedicate ctp şi biciclete ar trebui să fie şi pentru decongestionarea traficului. Degeaba ai pomi şi băncuţe dacă respiri gazele de eşapament de la maşinile care stau acolo”- Jakab Z.





Aşa arată acum zona Piaţa Mărăşti. În dreapta, benzinăria şi supermarketul care vor di desfiinţate.

