Psihiatru, despre efectele pandemiei: „Favorizează adicţia faţă de internet, TV, alimente, alcool, droguri“

Mircea Birţ este medic primar psihiatru, profesor universitar doctor în Psihiatrie.



Adevărul: Cum aţi trecut prin dificila perioadă în care autorităţile au instaurat starea de urgenţă?

Încercând să respect măsurile recomandate de către autorităţile medicale şi de către instituţiile statului. Totuşi, am mers la policlinică şi am consultat pacienţii care m-au solicitat.

Au fost mai mulţi ca de obicei?

Nicidecum, mult mai puţini, dar ca medic am depus un jurământ hippocratic şi, indiferent de situaţia sanitară, atunci când se impune, am obligaţia profesională să mă dedic îngrijirii bolnavilor. Mi-am achitat toate obligaţiile, onorând taxele şi am petrecut mai mult timp decât se cuvenea în faţa internetului şi a televizorului. Mărturisesc însă că m-am confruntat cu o stare de disconfort psihic.

În primul rând, mă adresez medicului psihiatru. În ce măsură pandemia Covid 19 a afectat starea noastră mentală ?

Efectele imediate şi cele care vor apărea în timp sunt serioase. Acum este greu să se facă evaluări obiective. Cu certitudine însă că impactul infectării cu Coronavirus 19 şi mai ales măsurile de prevenţie recomandate şi instituite de către forurile medicale internaţionale îndreptăţite, distanţarea socială (fizică, carantina, autoizolarea), internările în serviciile de reanimare, precum şi carenţele în combaterea şi prevenirea pandemiei se reflectă în mod nociv în registrul bio-psihosocial apărând probleme grave de sănătate. Concret, incertitudinea, nesiguranţa, periclitarea vieţii, izolarea impusă generează, declanşează suferinţe psihice variate sau le decompensează pe cele preexistente. Se exacerbează comportamentele de evitare, fobice, compulsive mai ales la cei care au deja aceste predispoziţii. Creşte şi morbiditatea stărilor de stres post-traumatic acut şi cronic, a depresiilor, dar şi a afecţiunilor psihosomatice. Izolarea, internetul în exces favorizează apariţia comportamentelor adictive, nu numai faţă de internet, TV, dar şi faţă de jocuri, alimente (hiperfagie, obezitate ...), alcool, droguri etc. Toate în final vor duce la creşterea costurilor indirecte, afectând un buget alocat sănătăţii şi aşa foarte mic în România.







În viitor vom fi aceiaşi, care am fost şi până acum, înainte de izbucnirea acestei pandemii ?

Cu siguranţă, nu. Probabil vom fi mai reflexivi, unii dintre noi vor realiza că problema sănătăţii trebuie tratată de către noi toţi cu multă seriozitate. Desigur, măsurile de siguranţă creează “conflicte”, “contradicţii” între drepturi şi obligaţii care pe bună dreptate incită la discuţii. Aspectele sociale au fost analizate cu multă competenţă, mai ales de personalităţi precum distinşii profesori: academcian Ioan-Aurel Pop, academician Victor Voicu, profesor Vasile Astărăstoaie, profesor Andrei Marga, profesor Mircea Miclea şi nu numai, care au analizat cu obiectivitate efectele pandemiei.

Sunteţi optimist în ceea ce priveşte tratamentul eficient al acestei pandemii ?

Indiscutabil, se fac eforturi în acest sens. Apariţia unui vaccin eficient necesită timp, deşi unele companii farmaceutice anunţă că se află într-o fază avansată în lansarea pe piaţă. Se pare însă că acest virus, extrem de patogen, nu produce o imunitate stabilă. În plus, trebuie să ţinem cont că în timp, Covid 19 s-ar putea prezenta sub mai multe forme fată de cele patru cunoscute. Sunt încă multe ”necunoscute” referitoare la apariţia, a modului de răspândire, de tratament şi de prevenire a acestui virus perfid, care întreţin teamă, anxietate, stres ....

Sunteţi pesimist în legătură cu evoluţia situaţiei medicale?

Încerc să rămân realist, mai ales că este posibil să ne confruntăm şi cu alte pandemii.