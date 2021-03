Povestea şoferiţei de camion cu două masterate. „Mă simt ca un cowboy liber pe calul său nărăvaş”

Încă de la o vârstă fragedă, Cătălina era puţin altfel decât prietenele ei care se jucau cu păpuşile şi o spune chiar ea. „Aş putea spune că am fost genul de fetiţă atipică, drept urmare eram mai mult prin garaj cu tatăl meu decât cu mama prin bucătărie. Nu mă îmbrăcam în roz şi nu aveam preocupări pe care celelalte prietene de vârsta mea le aveau”, rememorează ea.

Prima dată la volan

Tânăra originară din Moisei, judeţul Maramureş, şi-a amintit şi momentul în care s-a urcat pentru prima dată la volanul unui vehicul. Nu a fost un camion, dar nici o maşină de oraş.

„Prima maşină pe care am condus-o a fost tractorul tatălui meu, iar de aici a plecat cumva pasiunea pentru maşinile şi utilajele grele”, se amuză ea.

Şi încă de atunci visa ca într-o zi să conducă un camion, dacă se poate chiar un TIR uriaş cu care să străbată şoselele şi să bată ţara în lung şi în lat, ba chiar toată Europa. Dar a avut de aşteptat până acolo.

„Punându-mi deoparte visul de a deveni şofer de camion, dar fără să renunţ la el, timp de doi ani am lucrat în domeniul ingineriei alimentare. În tot acest timp m-am izbit frontal de unele probleme din sistem şi de pe piaţa muncii din România. Consider că salariile sunt foarte mici în raport cu implicarea materială a părinţilor şi investiţia intelectuală a tinerilor absolvenţi. Din păcate piaţa muncii din România nu ne prea oferă soluţii şi opţiuni pentru dezvoltarea profesională şi nici pentru cea personală”, explică tânăra.

Cătălina se simte excelent de fiecare dată când este la volan. FOTO Arhivă personală

Drept urmare, aşa cum spune, şi-a pus diplomele „la naftalină” şi a început să caute singură soluţii pentru a găsi un job decent. Iar revelaţia Cătălinei nu a întârziat prea mult. „În urmă cu câteva luni am realizat că permisul de conducerea îmi este deocamdată cea mai sigură şi eficientă «diplomă» care a câştigat detaşat în faţa celor doua masterate”, mărturiseşte ea.

Aşa a ajuns şofer de TIR alături de soţul ei. Împreună, cei doi conduc un camion marca Scania de 40 de tone şi sunt puşi pe fapte mari. Curând, ei îşi vor cumpăra încă un camion de acelaşi tonaj. „În general transportam produse alimentare, refrigerate sau congelate şi medicamente în oraşele din România, urmând ca din luna aprilie să efectuăm curse internaţionale”, adaugă şoferiţa.

Şoferul de camion, ca un cowboy liber pe calul lui nărăvaş

Deşi stilul de viaţă adoptat nu este cel mai simplu, iar meseria de şofer de TIR implică multe sacrificii şi greutăţi, Cătălina nu se plânge. Are, totuşi, câteva nemulţumiri, dar care sunt comune în rândul şoferilor.

„Deşi iubesc această viaţă şi nu am de ce să mă plâng, singurele mele nemulţumiri ţin de calitatea drumurilor şi lipsa autostrăzilor, respectiv parcărilor din ţara noastră. Personal, asimilez viaţa unui şofer de camion cu cea a unui cowboy liber pe calul lui nărăvaş. Deşi uneori pare şi chiar este stresant, am parte de tot ceea ce un om aşteaptă de la visul lui, satisfacţie, libertate şi motive de a continua zi de zi cu acelaşi entuziasm ca la început. Ca în orice meserie există zile prietenoase şi zile care parcă se pun de-a curmezişul planurilor noastre. Am experimentat fiecare din situaţii însă printre cele mai frecvente şi care mă umplu de bucurie se regăsesc momentele în care observ surprinderea şi admiraţia faţă de meseria mea, atât a trecătorilor cât şi a celorlalţi participanţi la trafic. Celelalte momente mai puţin plăcute le consider fie lecţii, fie lucruri cărora nu le dau voie să mă descurajeze”, spune tânăra şoferiţă.

Cătălina se simte liberă şi îşi iubeşte meseria. FOTO Arhivă personală

În curând, însă, Cătălina va trebui să renunţe la şofat. Nu o face defintiv, ci doar pentru un timp şi asta dintr-un motiv cât se poate de obiectiv. „De curând, am aflat că voi deveni mămică, ceea ce înseamnă că în câteva luni trebuie să-mi suspend activitatea pentru o perioadă de timp. „Fiind administrator, intenţionez să dezvolt afacerea în această branşă, iar când va fi posibil îmi voi relua activitatea de şofer în aceeaşi formulă ca până acum, în echipaj cu soţul meu”, a mai afirmat Cătălina Deac.

