Păţania neaşteptată a unei românce în Grecia. „Asta cu seriozitatea şi amabilitatea grecilor e doar un mit”

Femeia şi-a povestit păţania pe grupul de Facebook Forum Grecia şi le-a cerut intrernauţilor sfaturi cum ar putea rezolva problema. Asta după ce, deşi a plătiti bani şi şi-a rezervat camere cu vedere la mare, odată ajunsă la hotel a descoperit că nu are acces în camerele pentru care făcuse rezervare şi plătise o sumă importantă. În schimb, angajaţii hotelului i-au pus la dispoziţie o cameră economy.

„Bună ziua! Am rezervat în urmă cu o lună prin agenţia Tez, două camere în Rhodos, hotel Akti Imperial şi la recepţie ni s-au dat camere net inferioare, nu cele plătite! Economy room în loc de standard room şi a doua cu Sea view şi ni s-a repartizat lateral sea view! Am dus lungi negocieri, dau dintr-un colţ în altul (că nu mai sunt camere, că ne oferă spa gratuit etc). Grecii observ clar că nu mai sunt serioşi! Cum putem rezolva?”, a scris turista,

Reacţiile membrilor grupului au fost diverse. În timp ce unii au povestit că au avut experienţe similare, alţii au dat vina pe agenţia de turism, deşi femeia specificase că problema este de la hotelierul grec.

„Problema nu este a grecilor, companiile româneşti transmit datele greşit de multe ori, am întâlnit zeci de români care s-au trezit la hotel că nu au primit ceea ce plătiseră. Hotelul le-a arătat lista primită din România de la companie, iar compania nu menţiona hotelului aceeaşi cameră”, a spus cineva.

„Hai să fim serioşi...dacă oferă spa gratuit înseamnă că sunt perfect conştienţi că au dat camere inferioare celor plătite! Aşa că asta cu ”problema nu este a grecilor”, ”grecii sunt foarte amabili”...etc...nu stă în picioare. Am păţit şi eu anul trecut, în Corfu. Cazare prin booking, totul bine...am ajuns la hotel, mi s-au dat două camere identice, în timp ce eu solicitasem una tip standard şi una tip superior. Iniţial, proprietarul la fel a încercat să se fofileze, dar nu i-a mers. Totuşi, a trebuit să stăm o noapte în cea standard pentru că abia din a două zi s-a eliberat cealaltă. A venit cu tot felul de variante...ba că-mi returnează diferenţa de bani, ba că ne oferă o zi în plus...nici n-am stat la discuţîi! Mie îmi dai ce am plătit! Până la urmă am rezolvat, bineînţeles, cu insistenţă şi fără să fac vreo concesie, ceea ce îi recomand şi doamnei care a postat”, a răspuns altcineva.

„Asta cu seriozitatea şi amabilitatea grecilor e doar un mit.Totul e de suprafaţă pentru a câştiga mai mult (ei trăind din turism)”, a intervenit altcineva.

