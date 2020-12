„Oscarurile presei clujene”: „Ar trebui să facem o sărbătoare pentru fiecare material premiat în seara asta”

„Oscarurile presei clujene”, aflate la cea de-a V-a ediţie, au fost decernate ,vinerea trecută, în premieră, în cadrul unei ceremonii organizate online, respectându-se astfel condiţiile sanitare stabilite de autorităţi. Zece jurnalişti, angajaţi la şapte instituţii de presă, au câştigat cele 17 premii în valoare totală de peste 6.000 de euro puse la bătaie de APPC, alături de parteneri, şi de Ambasada Germaniei la Bucureşti, instituţie sub al cărui înalt patronaj se desfăşoară Gala Presei Clujene.





„Mă bucur că această gală de tradiţie a jurnaliştilor clujeni şi premiile mass media ale APPC au putut fi organizate şi în acest an atât de dificil pentru noi toţi. Suntem mândri că acest eveniment se află de mai mulţi ani sub patronajul Ambasadei Germaniei. Este foarte important, credem noi, să susţinem jurnalismul independent, cum se zice uneori, a patra putere în stat”, a transmis jurnaliştilor clujeni excelenţa sa, domnul ambasador Cord Meier-Klodt.

Juriul, format din Alison Mutler (fost corespondent-şef pe România al Associated Press), Luiza Vasiliu (editor coordonator Scena9) şi Sebastian Zachmann (redactor la Adevărul), a avut de ales câştigătorii la cele 5 categorii (15 premii), plus cele două premii speciale acordate de Ambasada Germaniei, din aproape 80 de articole şi materiale audio/video înscrise la competiţie.

Alison Mutler: „Au fost foarte multe articole, zeci de articole, unele excelente, altele OK, foarte puţine care nu îşi aveau locul în competiţie. A fost dificil să alegem câştigătorii, au contat subiectul în sine, abordarea, tonul materialului, complexitatea, chiar felul în care era prezentat, dacă era uşor de citit, de vizualizat. Foarte multe articole au fost bune chiar dacă nu au câştigat premii. A fost un volum mare de muncă, dar a meritat”.





Sebastian Zachmann: „Sunt mândru că am fost invitat să fac parte din acest juriu. M-am bucurat să citesc aceste texte. Nu a fost o surpriză neapărat calitatea textelor clujene, deoarece am obiceiul să citesc presa locală. Am citit interviuri foarte bune care ar fi ţinut prima pagină în orice cotidian naţional sau european. Am citit, de asemenea, reportaje foarte bune, scrise cu foarte mult talent şi atenţie. Constat că nu vorbim despre un concurs doar local şi regional, ci aceste texte ar putea câştiga orice concurs nu numai naţional, ci şi la nivel european sau chiar internaţional”.



Luiza Vasiliu: „Am citit pe nerăsuflate cele câteva zeci de înscrieri şi m-am bucurat să găsesc printre ele materiale bine documentate, scrise cu responsabilitate şi curaj. Într-un an complicat pentru oamenii şi redacţiile din toată lumea, Clujul pare că are câţiva jurnalişti brici în slujba cetăţeanului şi a interesului public, ceea ce e teribil de preţios. Sunt atâtea oraşe şi comunităţi fără jurnalişti care să ţină lumina aprinsă, încât ar trebui să facem o sărbătoare pentru fiecare material premiat în seara asta”.



Tot vineri a fost lansat Anuarul aniversar APPC#15 ani, cuprinzând 51 de contribuţii, subiecte depresă valoroase şi fotografii de presă. Apar 48 de jurnalişti clujeni şi 3 fotoreporteri. Este al 13-lea

Anuar lansat de APPC., primul a fost lansat în 2006. „Este un anuar tip best of deschis tuturor

ziariştilor clujeni membri sau nemembri ai Asociaţiei. Este cel mai consistent şi cel mai relevant

anuar, are 248 de pagini, într-o ediţie print esenţială”, a declarat Tiberiu Fărcaş, membru în

conducerea Asociaţiei, care a gestionat publicarea Anuarului.





La Gala Presei Clujene au participat reprezentanţi ai mediului administrativ, universitar şi de afaceri

printre care Preşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României, Sabin Sărmaş, primarul Emil

Boc, rectorul Universităţii Babeş-Bolyai, Daniel David, prefectul Clujului, Mircea Abrudean, CEOul NTT Data, Daniel Metz, CEO-ul AROBS, Voicu Oprean, fondatorul RSM România, Dan Schwartz etc.





15 ani de APPC

Asociaţia Profesioniştilor din Presă Cluj împlineşte anul acesta un deceniu şi jumătate de existenţă

şi a rămas singura asociaţie a breslei jurnaliştilor din România care mai organizează evenimente de

o asemenea anvergură. Am parcurs un drum foarte lung de la prima şedinţă a Asociaţiei, ţinută

acum un deceniu şi jumătate, într-un restaurant din oraş, şi până astăzi, când APPC are în palmares

proiecte europene, parteneriate cu instituţii precum Ambasada Germaniei şi Ambasada SUA,

training-uri cu jurnalişti de la instituţii precum Reuters, BBC, Radio Europa Liberă, Rise Project

sau Recorder.

„Dacă ne raportăm la populaţia de jurnalişti a Clujului, în ultimii 15 ani, crizele prin care a trecut

presa i-au determinat pe cel puţin jumătate dintre ziarişti să renunţe la această profesie. Cred că

„vaccinul” celor care au rămas împotriva pandemiei care a făcut ravagii printre jurnaliştii clujeni a

fost pasiunea lor pentru această profesie. Mă înclin în faţa lor, şi a tuturor jurnaliştilor care au

activat în presă în ultimii 15 ani, le mulţumesc pentru că şi-au adus contribuţia la ceea ce este Clujul

astăzi şi le urez: La mulţi ani!”, a declarat preşedintele APPC, Remus Florescu. Acesta a ţinut să

mulţumească în mod special Ambasadei Germaniei, dar şi partenerilor noi şi vechi ai APPC care au

înţeles că o presă de calitate ne priveşte pe toţi: MOL România, E.ON SERVICII, NTT Data

România, AROBS Transilvania Software, Fabrica Bosch România, Utilben, Ofta Medical Clinic,

Makers Cafe Cluj, IntelGlobalis, Vitrina Advertising, Asociaţia Daisler, Trend Communication,

RSM Romania, Editura Şcoala Ardeleană.





Câştigătorii Premiilor APPC

Pentru fiecare categorie, câştigătorul locului I a fost răsplătit cu 500 de euro, locul II – cu 200 de

euro, iar locul III – cu 150 de euro. A fost o singură excepţie, cele două premii acordate de

Ambasada Germaniei au constant în suma de 600 de euro fiecare.



Premiile de excelenţă:





1. Codruţa Simina – Asociaţia drepturilor deţinutului Liviu Dragnea a lansat operaţiunea “decese

fictive de COVID” (Pressone)

2. Valentin Şchiopu – „Nesemnificativii”. „Pentru copilul meu nenăscut” (Pressone)

3. Cătălin Suciu – Partea I REPORTAJ „Am vrut să-i tai capul copilului său nevinovat, să i-l dau

în braţe şi să simtă şi el ce-am simţit eu!”; Partea a II- Din Germania, după 30 de ani. „Revoluţiane-a distrus toată familia, ne-a destrămat-o. Eu mi-am salvat copiii!”



EU2020 – oferit de Ambasada Germaniei



1. Adina Oşan – REPORTAJ: Sfântu Gheorghe – oază de Deltă şi mare, unde turismul a bătut

pescuitul. Amintiri din vremea sturionilor – FOTO, VIDEO (News.ro)

EU2020 Radio/TV oferit de Ambasada Germaniei

1. Péter Lepedus-Sisko – VIDEO Doi srilankezi în Harghita – O poveste despre ură şi dezinformare

(Radio Europa Liberă)



Politic/Administraţie





1. Valentin Şchiopu – Doamna şi vagabonzii (Pressone)

2. Cătălin Suciu – Copilul care nu apare niciodată în informările ISU (Actual de Cluj)

3. Cosmina Fernoagă – EXCLUSIV: A primit într-un singur an 14 apartamente în Cluj-Napoca de

la fiul său, un modest angajat al Aeroportului. Cine este consilierul judeţean care n-are loc de

muncă dar care stă pe un imperiu imobiliar (Actual de Cluj)



Jurnalism comunitar





1. Valentin Şchiopu – Povestea tinerei care şi-a oferit apartamentul bolnavilor de cancer care vin

la tratament în Cluj (Pressone)

2. Răzvan Robu – Familia de pădurari a deputatului ”Drujba Apusenilor” acuzată că rade

pădurile din Cluj şi Alba (Gazeta de Cluj)

3. Mihai Prodan – Clujul tolerant nu suportă sri lankezii, vecinii au făcut petiţie împotriva unui

angajator care a adus 22 de migranţi legali. ”Din prima zi vecinii au chemat Poliţia” (Actual de

Cluj)



IT/Inovare





1. Valentin Şchiopu – Dr. Cătălin Dimir: „Avem de-a face cu generaţii întregi de pacienţi traumatizaţi. Stomatologia digitală schimbă complet perspectiva” (Pressone)

2. Cristina Beligăr – Interviu în realitate virtuală cu Cristian Anton, cofondatorul aplicaţiei MeetinVR. Din Cluj, în Copenhaga, despre viitorul întâlnirilor de business (

3. Mihai Prodan – Cibersecuritatea în Silicon Valley-ul României. Am vorbit cu şeful combaterii

criminalităţii informatice ca să-ţi arătăm cum să te protejezi de hackeri. Şi pericolul ascuns: ”eu mă

îngrozesc”



Sănătate





1. Bianca Preda – Un tânăr a murit cu zile chiar în ziua externării dintr-un spital din Cluj-Napoca!

Răspunde cineva pentru viaţa colegului nostru Dan Porcuţan, oprită la 30 de ani? (Monitorul de

Cluj)

2. Valentin Şchiopu – Medicii unui „spital COVID” din Cluj: Suntem sacrificaţi! (Pressone)

3. Mihai Prodan – Am fost la întâlnirile Alcoolicilor Anonimi din Cluj: unii cer ajutor după ce au

pierdut aproape tot sau chiar tot. ”Durerea e cel mai bun profesor şi deseori singurul” (Actual de

Cluj).