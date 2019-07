O româncă a fost încoronată pentru a şasea oară regina fitness-ului mondial. „Poţi face orice îţi doreşti cât timp există implicare, multă muncă şi pasiune“

Instructor de aerobic la World Class România, una dintre cele mai importante reţele de săli de fitness din ţară, Anca Bucur este originară din Târgu Mureş, însă trăieşte de mai mulţi ani în Bucureşti. Tânăra este absolventă a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, iar viaţa sa se confundă practic cu sportul, în special cu cel în care a performat în ultimul deceniu şi continuă să o facă.

Anca a început din fragedă copilărie să practice baletul. Avea doar trei ani, când a călcat prima oară într-o sală de balet în oraşul ei natal, Târgu Mureş, dar ulterior a făcut pasul spre gimnastică.

Astfel, la numai şapte ani ajungea la Centrul Naţional Olimpic de Gimnastică de la Deva, mânată de visul de a deveni o nouă Nadia Comăneci. Însă, după trei ani de gimnastică artistică, adolescenta - pe atunci - Anca a decis să facă o schimbare importantă şi a ales să treacă la gimnastica aerobică. Şi a fost o alegere inspirată, dovadă faptul că ulterior a fost selectată să facă parte din lotul naţional de tineret. Iar lucrurile păreau să meargă cum nu se putea mai bine.

Anca a câştigat medalia bronzul mondial pe echipe şi s-a clasat pe locul patru la individual, la Mondialele de Gimnastică Aerobică din Bulgaria. Apoi, din 2005, a fost promovată la lotul naţional de senioare, însă când se părea că nicio piedică nu poate sta în faţa talentului ei, a urmat un episod neplăcut.

Accidentarea care i-a schimbat viaţa





Chiar înainte de Campionatul European, Anca şi-a rupt umărul drept, iar asta a costat-o enorm. A fost momentul în care tânăra a decis să renunţe la gimnastică, iar cariera sa a intrat într-o nouă zodie. Când alţii ar fi renunţat pentru totdeauna la sport, Anca Bucur a găsit din nou puterea de a se reinventa. Aşa a făcut alegerea cu adevărat norocoasă, care avea ulterior să-i schimbe destinul. Atunci a luat decizia ca pentru început să lucreze ca instructor de fitness şi aerobic, fără să ştie că această disciplină sportivă îi va aduce celebritatea la nivel mondial.

În 2010, Anca a participat pentru prima dată la Miami Miss Univers Weekend, unde s-a clasat a cincea. Un an mai târziu, ea revenea la Miami, unde se încorona ca regină la Miss Fitness Universe. A fost însă doar primul rezultat de senzaţie, iar în anii următori avea să confirme şi să obţină alte rezultate de senzaţie. Inclusiv alte cinci titluri Miss Fitness Univers, ducând la şase numărul trofeelor importante.

Cel mai emoţionant succes

Ultimul titlu Miss Fitness Univers a fost reuşit în condiţii speciale. Anca venea după o naştere, dar chiar şi aşa nu a avut nicio rivală în Statele Unite, la competiţia care a avut loc la finele lunii trecute, în 22 şi 23 iunie, la Miami. Totul sub ochii soţului ei, Dragoş, şi ai micuţului Rareş. De altfel, Anca a vorbit despre această performanţă, pe care a obţinut-o în condiţii deosebite. A fost de departe cel mai emoţionant succes şi a reprezentat o adevărată provocare pentru multipla campioană.

„A fost cea mai frumoasă, grea, interesantă, emoţionantă şi inspiraţională provocare pentru mine! Dar am reuşit! Chiar am reuşit! Acest trofeu îmi confirmă că poţi să faci orice îţi doreşti, atât timp cât există implicare, disciplină, ambiţie, multă, multă muncă şi pasiune. Am avut multe trăiri intense“, şi-a explicat Anca succesul, enumerând calităţile care au condus-o spre un nou titlu important.

Şi-a cunoscut soţul în sala de sport

Şi pentru că viaţa Ancăi Bucur este strâns legată de sport, destinul a făcut să-şi cunoască şi soţul într-o sală de sport, la Bucureşti. Dragoş Ionescu a reuşit să o impresioneze inclusiv prin ambiţia sa şi puterea lui de muncă. Ajuns la sală, el s-a antrenat cu Anca şi a reuşit să slăbească 10 kilograme în şase luni. Iar asta s-a întâmplat la scurt timp după ce ea devenise instructor de fitness. Ulterior, Anca şi Dragoş s-au căsătorit în Statele Unite ale Americii, la Las Vegas, în 2013.

Cinci ani mai târziu, familia lor s-a mărit, atunci când Anca l-a născut pe micuţul Rareş. S-a întâmplat pe 31 august 2018 şi a fost un moment aparte, o aevărată binecuvântare pentru multipla campioană.

În lateral, după cortine, îl vedeam pe Rareş, ce era în partea stânga a scenei, primul rând. Nu îmi venea sa cred ca sunt din nou acolo, în spate, pregătită sa intru pe scenă. Nu îmi venea sa cred că Rareş mă priveşte. Stătea cuminte în braţele unei prietene, iar Dragoş era pregătit cu aparatul să mă filmeze de îndată ce intru pe scenă. Îmi tremura tot corpul şi parcă îmi lăcrimau ochii. Totul era diferit fata de ceilalţi ani. Sentimentul de mamă era amestecat cu cel al unui atlet profesionist pregătit sa cucerească titlul suprem” Anca Bucur - câştigătoare Miss Fitness Univers

Fire ambiţioasa, ea a decis să revină cât mai curând în focul marilor competiţii. Nu a împiedicat-o nici măcar faptul că născuse de curând şi că pierduse luni bune de antrenament. Şi a reuşit să-şi reia antrenamentele chiar dacă majoritatea timpului şi l-a dedicat băieţelului său.

Decizia a luat-o împreună cu soţul ei, iar Dragoş a susţinut-o. Iar la final, a jubilat alături de soţia sa, atunci când aceasta a devenit pentru a şasea oară regina fitness-ului mondial.

E antrenoare de fitness

Chiar dacă majoritatea timpului şi-l dedică băieţelului, Anca este în continuare şi instructor la World Class România, una dintre cele mai importante reţele de săli de fitness din ţară. World Class deţine săli în majoritatea oraşelor importante din România, la Bucureşti, Cluj, Iaşi, Constanţa sau Timişoara.

În plus, ea are propriul blog, ancabucur.ro, prin intermediul căruia ţine legătura cu fanii ei, dezvăluindu-le momente importante din viaţa sa şi unde le dă sfaturi cititorilor care vor să practice sportul.

De şase ori campioană

Nume: Anca Bucur

Locul şi data naşterii: Târgu Mureş, 20 iulie 1987

Performanţe locul I la Miss Fitness Universe (de şase ori) SUA, locul doi la Miss Fitness America World Championship Las Vegas, locul doi la la Paris Fitness Europe şi la Rome Fitness Europe

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: