Mitropolitul Clujului, la Nicula: „Păcatele şi lipsa noastră de cugetare aduc şi dezechilibrul ecologic pe care îl vedeţi în jur”

Mitropolitul Clujului a ţinut să le mulţumească oamenilor pentru devotamentul arătat şi a amintit că, încă din adolescenţă venea la mănăstire şi cânta pricesne închinate Maicii Domnului.

Andrei Andreicuţ a ţinut să sublinieze că pentru a depăşi toate problemele cu care se confruntă întreaga lume, oamenii au o singură şansă: pocăinţa. El a mers mai departe, afirmând că păcatele comise de unii oameni se răsfrâng asupra tuturor.

„Păcatele noastre nu ne afectează doar pe noi, ci şi pe cei din familia noastră, din lumea noastră. Aşa că, păcatele, lipsa noastră de cugetare, aduce şi dezechilibrul ecologic pe care îl vedeţi în jur. Vedeţi şi necazurile din toată lumea. Care este soluţia? Soluţia este îndreptarea noastră, pocăinţa noastră. Oamenii nici nu înţeleg cât de mare este această taină a pocăinţei. Pocăinţa este „întoarcerea cu lacrimi” şi presupune o bună spovedanie”, a spus mitropolitul Clujului, potrivit Radio Renaşterea.

Nu în ultimul rând, Andrei Andreicuţ le-a spus pelerinilor că: „Îndreptându-ne pe noi înşine, vom influenţa întreaga lume. Toate certurile, toate necazurile se datorează faptului că nu ne punem serios problema creştinătăţii, a credinţei”.

În altă ordine de idei, peste 120 de persoane au necesitat asistenţă medicală, în cele trei zile ale pelerinajului de la Mănăstirea Nicula. Cele mai multe probleme au fost cauzate de temperaturile ridicate şi de faptul că unii dintre cei care au participat la eveniment erau slăbiţi după perioada de post.

"Am intervenit începând de luni la Mănăstirea Nicula la peste 120 de cazuri, dintre care doar unul a avut nevoie de transport la Spitalul Gherla. A fost vorba despre un copil cunoscut epileptic care trebuia investigat şi ţinut sub supraveghere medicală. Au predominat lipotimiile, din cauza căldurii, a lipsei alimentaţiei şi medicaţiei care nu a fost administrată corespunzător, dar am avut şi reacţii alergice la înţepături de albine", a declarat Cătălin Uţă, purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Cluj.