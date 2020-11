Medic reputat, despre depolitizarea  Sănătăţii: „Nicio şansă. Partidele sunt populate de neisprăviţi în meseriile lor“

Dan Mihai Nicolau , medic primar de chirurgie toracică şi fost şef al Secţiei de Chirurgie Toracică din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie din Cluj-Napoca timp de 25 de a ani, a vorbit cu „Adevărul” despre tragedia de la Piatra Neamţ, improvizaţiile din sistemul medical şi cât de nocivă este obişnuinţa politicienilor de a numi oameni incompetenţi la conducerea unităţilor sanitare.

„Adevărul“: Ce credeţi că s-a întâmplat la Piatra Neamţ?



Dr. Dan Mihai Nicolau: Trebuie să precizez că există reglementări foarte clare privind construirea, renovarea, reabilitarea fiecărei unităţi sanitare. Nu se poate să improvizezi. Eu, în 2005, am renovat secţia de Chirurgie toracică. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să întocmim un plan general de amenajare cu care ne-am dus la pompieri. Pompierii au completat cu tot ce era nevoie din punctul lor de vedere. Era o treabă serioasă, nu doar formală. În plus, erau controale de la pompieri cel puţin o dată pe an să vadă dacă sunt respectate circuitele, dacă hidrantul funcţionează, dacă sunt extinctoare. Nu poţi face improvizaţii. Pe de altă parte, fiecare unitate sanitară prin lege e obligată să aibă un plan de intervenţii în caz de incendiu. Ar trebui să se ştie clar pe unde sunt evacuaţi pacienţii, ar trebui să existe o persoană nominalizată - şef de secţie, medic de gardă, asistent, infirmier – care să se ocupe de evacuare. Plus că e nevoie de cursuri pentru personal. La mine în secţie, la fiecare 6 luni sau în fiecare an se făcea un curs de reîmprospătare a acestor intervenţii necesare.



- De ce credeţi că s-a recurs totuşi la improvizaţii?



Pentru că lucrurile s-au făcut sub presiune pompieristică. Managerul a primit ordin să rezolve. Aici managerul n-a avut sânge în instalaţie şi să spună: „Eu până mâine nu pot să fac. Dă-mi arhitect ca să-mi creioneze planul şi apoi fac.” Un arhitect poate face planul rapid şi nu s-ar fi întârziat mai mult de 24 de ore. Toate aparatele au o carte tehnică în care se precizează ce surse de energie folosesc, cât consumă pe oră, ce caburi trebuie folosite, ce prize trebuie folosite. Managerul nu a ştiut aceste lucruri. Nici nu poţi să-i ceri asta. Vine unul care habar nu are de sistemul de sănătate şi e pus manager de spital. Managerii sunt practic nişte contabili, au un buget din care trebuie să asigure aia, aia, aia, aia.



- Problema principală este faptul că managerii sunt numiţi politic?





În Germania, de exemplu, când se schimbă puterea, partidul îşi pune în funcţii de conducere directori de şcoli, de spitale de stat etc. pentru că ei sunt responsabili cu implementarea politicilor guvernului respectiv. Ei sunt încărcaţi de responsabilitate. Dacă partidul nu desemnează un om priceput, oamenii vor şti că este un partid de iresponsabili, un partid de două-trei lulele. Problema la noi este că partidele nu au oameni cu competenţe şi îi pun acolo având în vedere calitatea de „tovarăşi buni”, care s-au luptat în campanie, au lipit afişe. Managerii sunt numiţi în funcţii nu pentru competenţele lor, ci ca o recompensă pentru munca lor în campania electorală. Degeaba se lamentează actuala guvernare cu „moştenirea grea”. Dacă e grea, de ce te-ai băgat? E ca un manager de firmă când preia o societate comercială – cu bune şi cu rele.





- Putem suspecta şi reaua-credinţă în tragedia de la Piatra Neamţ?



Ca să suspectez pe cineva de rea-voinţă, trebuie să am dovezi. Cred că e vorba de multă neştiinţă, mult amatorism şi mult diletantism.





- Cum ar putea fi aleşi managerii de calitate?



Trebuie să vină cineva care cunoaşte procesul tehnologic din Sănătate. În general, în lumea asta spitalele au manageri pe unii dintre cei mai performanţi medici – care sunt imaginea ce atrage pacientura – şi care au lângă ei o echipă managerială, cu departament financiar, tehnic, fiindcă medicii ştiu procesul tehnologic.



- Credeţi că acest incident va deschide calea spre o schimbare a modului în care sunt numiţi managerii la spitalele din România?



Nu e nicio speranţă pentru ca partidele să schimbe modul de numire a managerilor, deoarece partidele sunt populate de neisprăviţi în meseriile lor, cei eşuaţi în meseriile lor care nu înţeleg de ce e nevoie de profesionişti. Ei au intrat în politică să ajungă domni, pentru că prin meserie nu au putut izbândi. Uitaţi-vă la parlamentari, nu ştiu să formuleze o propoziţie.



- Credeţi că managerilor de spitale li se cere să contribuie la bugetul partidelor?



Nu am dovezi să afirm aşa ceva. Nu cred că se încurcă partidele cu mărunţişurile de la spital. Managerii de spitale pe deconcentrate nu sunt numiţi să facă bani pentru partid, ci sunt răsplătiţi pentru activitatea de partid.

- Acesta e motivul pentru care managerii de spitale nu bat cu pumnul în masă şi nu cer finanţarea necesară pentru a exista condiţii decente şi siguranţă în unităţile medicale?



Cine a bătut cu pumnul în masă a obţinut. Dacă nu faci asta, îţi asumi. Când taci, ţi-ai asumat şi plăteşti pentru ce ai făcut.



„Nenorocirea de la Piatra Neamţ se poate oricând întâmpla”



- Care sunt efectele acestei tăceri?



Nenorocirea de la Piatra Neamţ se poate oricând întâmpla, cu puţine excepţii acolo unde managerii pun piciorul în prag. Credeţi că eu puteam să renovez secţia de chirurgie dacă nu puneam piciorul în prag? Ca şef secţie, dacă îţi lipsesc cele necesare desfăşurării activităţii declari închisă secţia din lipsă de aia, aia, ai. Nu-ţi asumi actul medical şi nu poate veni nimeni pete tine. Există în Codul Penal un articol care pedepseşte punerea în stare de nefuncţionare a unei secţii clinice cu până la 15 ani de puşcărie. Eu m-am dus la preşedintele Consiliului Judeţean, Marius Nicoară, şi i-am spus că avem nevoie să renovăm secţia că nu se mai poate lucra. Mi-a spus că „nu sunt bani” şi „să vedem la anu”. Atunci, i-am cerut o foaie pe care să scriu că declar închisă secţia de Chirurgie toracică. Atunci a zis: „Îţi dau, nebunule. Stai.“ A pus mana pe telefon, a sunat şi s-au făcut rost de bani.



Nu ştiu câţi ar face asta, riscându-şi postul?



E treaba lor ce-şi asumă. În perioada în care am renovat, mi-am anunţat de 4 ori demisia din cauza materialelor. Mi-au spus: „Hai să punem gresie şi faianţă, că am primit o donaţie”. Eu le-am spus ce prevede legea că trebuie să pun, să pună gresia şi faianţa la ei acasă. Haideţi să punem ce trebuie în spital!





- Ce părere aveţi despre declaraţia ministrului Nelu Tătaru: „Toţi suntem vinovaţi pentru ce s-a întâmplat la Piatra Neamţ”, referindu-se la miniştrii Sănătăţii?



Toţi miniştrii sunt vinovaţi, dar când ai preluat funcţia de ministru al Sănătăţii, trebuie să ştii ce preiei. Dacă a preluat răspunde şi pentru ce s-a întâmplat înainte. Într-adevăr, toţi sunt responsabili, inclusiv el, dacă ştia ce prostii s-au făcut înainte. A preluat cu bună ştiinţă şi lucrurile negative, trebuia să aibă un program de îndreptare. Principalul responsabil este prim-ministrul, degeaba o tot diluăm. Şeful de secţie un funcţionar care a primit ordin de la minister.



- De ce tac medicii?



Medicii sunt funcţionari. Ei pot să protesteze făcând grevă. Medicul care nu operează pentru că nu are fir sau aparatură să-l cheme pe manager şi să-i dea foaia de observaţii, să semneze că nu asigură fir sau alte lucruri necesare. Mie când mi s-au tăiat fonduri pentru medicaţie, m-am dus la manager să contrasemneze foaia de observaţie că nu putem să asigurăm medicamentele la pacient. Medicii sunt funcţionari. Ei pot să protesteze făcând grevă. Medicul care nu operează pentru că nu are fir sau aparatură să-l cheme pe manager şi să-i dea foaia de observaţii, să semneze că nu asigură fir sau alte lucruri necesare. Mie când mi s-au tăiat fonduri pentru medicaţie, m-am dus la manager să contrasemneze foaia de observaţie că nu putem să asigurăm medicamentele la pacient.



- Ce se poate face acum pentru a se evita astfel de tragedii precum cea de la Piatra Neam?



Cei de la Pompieri trebuie să verifice toate spitalele să vadă cum stau cu acele protocoale ISU. Trebuie făcut un raport şi dat la manageri. Se poate face rapid. „Domnule, asta am constatat, asta trebuie făcut”. În 24-48 de ore se poate face. Apoi, rapoartele vor ajunge la finanţator şi se vor remedia problemele. În plus, acum, managerii au la dispoziţie şi fonduri europene.

- Dar pe termen mediu şi lung?

Poţi construi 1.000 de spitale dacă sistemul funcţionează anacronic. Indiferent de partid, sistemul trebuie reformat de jos în sus având ţinta pe care ţi-o doreşti şi pornind de la realitate. Se ia legea punct cu punct şi e rescrisă astfel încă să se facă reformă. Restul sunt peticeli. Tot peticim un sistem de pe vremea lui Ceauşescu. Trebuie făcută o lege articulată pentru un sistem care să funcţioneze.”



„Sunt foarte revoltat pe lipsa de empatie a ţopăitorilor din jurul sistemului de sănătate faţă de o astfel de tragedie”

Nicolau a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj de revoltă faţă de „lipsa de asumare a responsabilităţii de către voi toţi nimicitorii acestui sistem care jucaţi volei cu asumarea acestei tragedii”

„ŢOPĂITORII IRESPONSABILI

Sunt revoltat. Sunt foarte revoltat pe lipsa de empatie a ţopăitorilor din jurul sistemului de sănătate faţă de o astfel de tragedie. Sunt revoltat faţa de lipsa de asumare a responsabilităţii de către voi toţi nimicitorii acestui sistem care jucaţi volei cu asumarea acestei tragedii.

Cum este posibil ca TU, prim ministru, principal responsabil, si spun TU voit fiindcă ti-ai pierdut respectul meu, să încerci public pasarea responsabilităţii acestui tragic eveniment spre alte persoane şi entităţi în loc să vii public cu un program coerent de urgenţa pentru eliminarea neajunsurilor sistemice cu ţintă clara prevenirea altor tragedii asemănătoare. Ai preluat gestiunea ţării cu bune şi cu rele. Din momentul preluării răspunzi in solidar cu toţi predecesorii care au distrus şi bruma de sistem funcţional moştenit.



Vă acuz, ŢOPAITORILOR, de pe poziţia omului care a condus 25 de ani o secţie chirurgicala într-un oraş universitar şi am fost martor implicat la toate prostiile făcute de VOI din necunoaştere şi nepricepere. Aţi ţinut in foame şi umilinţa corpul medical decenii la rând obligându-l să muncească în condiţii improprii cu riscuri majore şi l-aţi încărcat cu responsabilitate personala şi nu instituţională, iar în numele reformei v-aţi lipsit de instrumentele organizatorice de implementare ale programelor naţionale de prevenţie si asistenţa medicală primară. Cu o singură propoziţie aţi înlocuit medicul de circumscripţie cu medicul de familie, înlăturând responsabilitatea actului medical asupra unui teritoriu cu responsabilitatea asupra unei liste. Acum a venit scadenţa şi v-aţi trezit ca nu aveţi cum să implementaţi programele de vaccinare.



Vă acuz, COLEGA, actual ministru al sănătăţii, pentru grave lipsuri manageriale. Aţi bântuit ţara in lung si în lat, aţi vizitat o mulţime de spitale şi vă întreb care a fost rodul vizitelor Dumneavoastră? Aţi verificat în acele spitale daca există protocoalele obligatorii de prevenire ale incendiilor?

În calitatea de responsabil deplin al destinului sistemului de sănătate din România puteţi să răspundeţi cu precizie măcar la întrebarea “cât personal medical este necesar in ţară pe categorii specifice ( medici, asistente, infirmiere)?”



Puteţi sa daţi un răspuns în lipsa registrelor naţionale pentru boli cronice la întrebarea “câţi pacienţi cu aceste boli există la ora actuală în Romania?”

Vă ascundeţi incompetenţele în spatele pandemiei pe care aţi folosit-o ca steag distrugând o ţară. Vorbiţi despre reforme fără să aveţi inventariate nevoile reale ale unui sistem pe care cu emfază îl tot reformaţi de trei decenii.

Sunt revoltat si plin de scârbă la limită de vomă văzându-vă pe VOI foşti ocupanţi ai fotoliilor largi de miniştri ai sănătăţii şi de preşedinţi ai CNAS proferând acuzaţii si prognoze pentru sistemul cârmuit de voi vreme mai scurtă sau mai îndelungată.

Sunt revoltat şi îmi este jenă pentru toată lipsa voastră de ruşine, empatie, responsabilitate, cultură şi educaţie, ŢOPĂITORILOR din jurul sistemului de sănătate.”



Vă mai recomandăm: