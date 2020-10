Marian Godină: uluit de Timişoara, unde „e ca în altă ţară”, incomodat la Cluj de nevoiaşii care stăteau la coadă

Poliţistul braşovean Marian Godină, celebru pentru postările sale pe Facebook, autorul cărţii „Flash-uri din sens opus“ a vizitat marţi Cluj-Napoca, după ce anterior fusese în Timişoara şi în alte oraşe ale ţării.

Într-o postare despre vizita în „capitala” Banatului, Godină a spus: „am ajuns azi în Timişoara şi, în afară de limba română, puţine lucruri trădează că mă aflu în continuare în România pe care am vizitat-o cu puţin timp în urmă“, a scris Godină pe Facebook”.

În schimb, experienţa pe care a avut-o la Cluj-Napoca nu a fost atât de entuziastă. În timp ce căuta o terasa în Piaţa Muzeului din centrul Clujului, a văzut mai multe persoane nevoiaşe care aşteptau la uşa unei biserici. Momentul l-a făcut să-şi amintească de perioada copilăriei, dar şi să caute un alt loc unde să ia masa: „Nu ne-am mai aşezat acolo, nu am fi putut mânca vizavi de acei oameni amărâţi.”

„Căutam o terasă unde să ne oprim să mâncăm ceva şi tocmai văzusem una într-o piaţă micuţă şi mai retrasă. Când să ne aşezăm, am observat că fix lângă era o biserică, iar în faţa ei se formase o coadă la care stăteau nişte oameni cu plase. Ne-am dat seama că acolo se distribuiau ceva ajutoare pentru că am văzut oameni plecând cu pâini în plase. Nu ne-am mai aşezat acolo, nu am fi putut mânca vizavi de acei oameni amărâţi.

Ne-am continuat plimbarea povestindu-i de când eram copil şi stăteam la asemenea cozi împreună cu mama mea. Cu cinci copii, mama se încadra pentru a primi ajutoare. De la "ajutoare" aveam hainele, jucăriile, încălţămintea. Un autobuz cu etaj, de care se plictisise probabil vreun copil din Anglia, ajunsese la mine şi era jucăria mea preferată.

Culmea e că i-am povestit toate astea cu multă nostalgie şi plăcere, iar ea îmi tot punea întrebări. A fost o plimbare tare faină pe străzile Clujului”, a povestit Godină pe pagina sa de Facebook.

Mai mulţi clujeni i-au explicat că este vorba despre o tradiţie în bisericile catolice. „Era vorba de „pâinea Sfântului Anton (de Padova)”, o tradiţie în bisericile catolice legată ziua de marţi; oamenii aduc pâini pe care preotul le binecuvântează şi apoi ajung la tot la oameni, dar la cei care au nevoie de ele. Probabil era vorba de Biserica Franciscană din Piaţa Muzeului din Cluj. Acelaşi lucru se întâmplă la Catedrala Greco-Catolică „Schimbarea la Faţă”, în fiecare marţi. Cine vrea să se implice, făcând o faptă bună, poate să cumpere o pâine şi s-o pună în biserică, acolo unde vede grămada deja strânsă!”, i-a scris Lucian Todoran.

