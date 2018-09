Jazz-ul se mută în stradă. „Jazz in the street” debutează vineri la Cluj

Concertele de pe strada Clemenceau vor fi susţinute de Moonlight Breakfast, Natif, Andrei Petru şi Diana, solista trupei Infusion, împreună cu Iulian Matei. Accesul e liber.

Reprezentaţii Jazz in the Street vor mai avea loc săptămâna viitoare, în 29 septembrie, tot pe strada Georges Clemenceau, în 6 octombrie în Piaţa Unirii, iar în 14 octombrie zeci de artişti din ţară şi străinătate vor anima Clujul în stradă la cel mai mare eveniment Jazz in the Street al toamnei.

Apel pentru artiştii care vor să facă parte din Jazz in the Street

Organizatorii Jazz in the Street fac apel la artişti din toate domeniile de activitate să se alăture proiectului. Pentru ultima ediţie Street 2018, cea din 14 octombrie, sunt aşteptaţi să se înscrie artişti plastici, vizuali, dansatori şi performeri, animatori, muzicieni, dar şi reprezentanţi ai altor domenii artistice. Înscrierile se fac online până în 1 octombrie pe https://jazzinthestreet.ro/start-inscrieri-jazz-in-the-street-2018/.

Jazz in the Street își propune să susţină şi să promoveze tinerele talente din rândul performerilor stradali şi să resemnifice spaţiului public clujean, precum şi înţelegerea comunităţii locale asupra rolului şi a înţelesului artelor, prin crearea de întâlniri neobişnuite între artişti, locuri și public.

Prima ediţie Jazz in the Street a avut loc în 23 aprilie 2016 şi a reprezentat un real succes. De atunci, echipa Fapte a mai organizat câteva zeci de astfel de evenimente de o zi, două zile sau de doar câteva ore, iar anul trecut proiectul s-a desfăşurat timp de câteva săptămâni, pe tot parcursul verii şi al toamnei, iar peste 17.000 de persoane au participat la reprezentaţiile în stradă.