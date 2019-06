Inginerul român care şi-ar putea petrece tot restul vieţii în spatele gratiilor, în SUA. Ce acuzaţii grave i se aduc

Ioan Luca are 54 de ani şi a fost, până la începutul acestui an, inginer-şef pe nava CMA CGM Amazon, un cargobot sub pavilion liberian având ca armator firma Capital Ship Management Corporation din Pireu, Grecia, scrie portalul american justice.gov. Luca a înlocuit un alt român în această funcţie, pe inginerul Ionel Surla (60 de ani), despre care autorităţile americane cred că s-ar afla în România.