FOTO Prefectul infectat cu COVID-19 a nesocotit distanţarea la o slujbă la care preoţii s-au rugat pentru încetarea pandemiei

Prefectul Clujului, Mircea Abdurean, a fost internat, astăzi, alături de soţie şi de copilul de 9 luni, la Spitalul de Boli Infecţioase din Cluj, după ce au fost testaţi pozitiv cu COVID-19. Nu se ştie în condiţii a fost infectat Abrudean, dar se va face o anchetă epidemiologică: „Se face anchetă epidemiologică şi vor fi testati doar colegii simptomatici daca e cazul. Nu putem identifica sursa, având în vedere transmiterea comunitară”, a precizat prefectul.

Cert este, însă, că prefectul a participat, duminica trecută, la o slujbă în localitatea Dej, unde, aşa cum se poate vedea din fotografiile de la eveniment, nu a respectat distanţarea fizică de 2 metri recomandată de autorităţi. Este vorba despre slujba oficiată de Mitropolitul Clujului, Părintele Andrei, care „a binecuvântat lucrările de renovare şi înfrumuseţare efectuate la Biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din cartierul Viile Dejului, municipiul Dej.”

„În cadrul slujbei, ierarhul s-a rugat pentru încetarea noii pandemii, pentru cei bolnavi, pentru personalul medical şi pentru toţi cei aflaţi în slujba aproapelui”, se arată pe site-ul Mitropoliei Clujului.

Mircea Abrudean, alături de preşedintele PNL Dej şi soţia acestuia, şi Marius Mânzat, vicepreşedintele CJ Cluj. Mircea Abrudean, alături de preşedintele PNL Dej şi soţia acestuia, şi Marius Mânzat, vicepreşedintele CJ Cluj.



Din fotografii rezultă că nu s-a respectat distanţarea fizică



În mai multe fotografii de la slujbă, Abrudean poate fi observat alături de lideri ai PNL, printre care Aurelian Mureşan (preşedintele PNL Dej), David Prunean (primarul comunei Vad) şi Marius Mânzat (vicepreşedinte Consiliul Judeţean Cluj). În poze, se poate observa că prefectul nu respectă distanţarea fizică recomandată de autorităţi.

„Adevărul” a luat legătura cu Marius Mânzat, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj, care a susţinut că se simte bine şi că încă nu şi-a făcut testul pentru COVID-19. „Am aflat astăzi şi eu de domnul prefect. Sunt bine, deocamdată, nu am nimic. Duminica trecută am fost împreună la hram la o biserică din Dej. O să fac ce-mi recomandă medicii de la Infecţioase”, a spus acesta. Colegul de partid al lui Abrudean susţine că la slujbă s-a respectat legislaţia: „Slujba a fost afară. Am păstrat distanţarea.”



„Grija cuminte împreună cu credinţa în Dumnezeu”





La slujba la care a participat prefectul Abrudean, Mitropolitul Clujului a vorbit despre „grija cuminte” de care trebuie să dăm dovadă pentru a ne proteja de COVID-19. „Îngrijorarea nu trebuie să ne paralizeze sufletul şi puterile trupeşti, dar şi noi trebuie să avem grijă de cele trebuincioase, şi noi trebuie să muncim, şi noi trebuie să ne apărăm atâta cât putem, pentru că ce nu mai putem face noi, face Dumnezeu. Acest lucru ne învaţă Evanghelia de astăzi, că nu ar trebui să fim totalmente cotropiţi de îngrijorările zilei de mâine, ci să muncim cu bucurie şi să-I cerem lui Dumnezeu binecuvântarea ca tot ceea ce facem să aibă spor. Aşadar, să nu fim îngrijoraţi, dar grijă să avem de cele trebuincioase. Să fim oameni harnici, pentru că nelucrarea e un păcat. Lucrul acesta îl învăţăm de la Sfântul Apostol Pavel, care le-a scris tesalonicenilor: cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Deci, grija cuminte, împreunată cu credinţa în Dumnezeu, este bună. Îngrijorarea peste măsură şi paralizantă ne distruge puterile trupeşti şi sufleteşti”, a spus Înaltpreasfinţia Sa.