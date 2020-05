FOTO Locurile din România similare cu cele mai exotice destinaţii din lume.„Crezi că-i Maldive? Nu, e chiar la noi!“

„România celor 100 de lumi” este un proiect care vrea să aducă în atenţie aceste destinaţii. „Berzasca, România – Maldive: 6845 de kilometri distanţă. Nu! Nu trebuie să zbori până la capătul pământului ca să te bucuri de raiul pe pământ.

După izolare, îţi propunem să îţi faci vacanţa în România celor o mie de lumi! Pentru că ai toate motivele din lume, iar complexul Egreta, cu ale sale căbănuţe cochete, ridicate pe malul Dunării, îţi vor da acel sentiment că ai aterizat în cel mai exotic loc de pe pământ: în idilicele insule Maldive.

Păstrând comparaţia şi proporţiile, evident, putem spune că avem şi noi un colţ de paradis unic, ca afară, la Berzasca, în Clisura Dunării”, se arată în primul episod al campaniei „România celor o mie de lumi”, demarată zilele trecute de blogul de travel Calatorinbascheti.ro, pentru susţinerea turismului românesc.



Declaraţia ministrului Marcel Vela, care a susţinut că va exista posibilitatea de deplasare „fără a ţine cont de limita de municipiu sau limita de judeţ”, dă o speranţă românilor că vor putea să meargă măcar în destinaţii aflate aproape de casă.





Un blog de călătorii a demarat, zilele trcute, campania „România celor o mie de lumi” în care prezintă locuri şi pensiuni turistice din România, care seamănă izbitor cu staţiuni sau obiective turistice din diferite ţări ale lumii, promovând astfel o alternativă turistică internă, la fel de frumoasă ca cea internaţională, dar mai accesibilă românilor şi foarte potrivită pentru etapa în care ne aflăm.



Complex exclusivist din Maldive. FOTO: calatoriinbascheti.ro Complex exclusivist din Maldive. FOTO: calatoriinbascheti.ro



Berzasca în loc de Maldive

Berzasca se află în Caraş Severin – la 64 de km de Parcul Naţional Cheile Nerei, la 443 km de Bucureşti şi la 189 de km de Timişoara.



Pe Clisura Dunării, spectaculosul defileu al fluviului, în Berzasca, găsim 15 căsuţe idilice, suspendate pe piloni chiar deasupra apei şi legate de ţărm printr-un ponton. „Este complexul Egreta, prima staţiune lacustră din România, un proiect inedit, realizat în 2016, cu fonduri europene, menit să pună în valoare frumuseţea zonei. Când vezi de sus bungalourile înşiruite unul lângă altul, îţi vine în minte comparaţia inevitabilă cu imaginile de vis din resorturile de lux din Maldive, care plutesc deasupra Oceanului Indian. Imaginile seamănă izbitor. Căsuţele din Berzasca sunt ridicate la fel, într-un arc de cerc, tot din lemn, într-un peisaj idilic, cu vedere spre malul sârbesc al Dunării", se arată pe calatoriinbascheti.ro.

Despre căsuţele de lemn, se arată că „îţi oferă toate condiţiile ca să ai o vacanţă exotică, chiar la tine acasă. Sunt încăpătoare şi primitoare, potrivite pentru doi adulţi şi doi copii. Fiecare bungalow este compus dintr-un dormitor la etaj, baie proprie şi un living generos la parter, cu toate dotările de care ai putea avea nevoie: de la wifi, sezlong, aer condiţionat până la o terasă întinsă pe 16 metri pătraţi, chiar şi facilităţi pentru a pescui chiar de pe propriul ponton. Ce ai putea să vrei mai mult de la o vacanţă, la noi, în România?”.





Este primul episod din cele 16 care vor prezenta cele mai interesante destinaţii necunoscute ale României.

Complexul Egreta, prima staţiune lacustră din România, un proiect inedit, realizat în 2016, cu fonduri europene. FOTO: Calatoriinbascheti.ro

„Crezi că-i America? Uită-te mai bine, e chiar la noi! Cabana ireal de frumoasă, din inima pădurii”

„Breaza, România – Skykomish, Statele Unite ale Americii: 9054 de kilometri distanţă. Nu, nu trebuie să zbori până la capătul pământului ca să te bucuri de raiul pe pământ! După izolare, îţi propunem să îţi faci vacanţa în România celor o mie de lumi! Pentru că ai toate motivele din lume, iar cabana cochetă, pe care ţi-o vom arăta, astăzi, îţi vă da dor de ducă, dor de munte şi mai ales dor să redescoperi România magică. V-aţi uitat cu atenţie la fotografii? Dacă nu ar fi fost scrisul, aţi fi putut ghici oare care dintre cele două căsuţe se află în România? Ştim, par identice, par la fel, tocmai de aceea vă invităm să descoperiţi şi voi chiar acum, locul acesta de poveste, în cadrul campaniei ”România celor o mie de lumi”, o campanie inedită, iniţiată de Calatorinbascheti.ro, pentru susţinerea turismului românesc”, se arată în cel de-al doilea episod al campaniei „România celor o mie de lumi”:

Blogul de călătorii precizează că destinaţia este la Breaza, Braşov – 256 km de Bucureşti, 232 km de Cluj, 88 de km de Braşov, 11 km de Sâmbăta de Sus.





Cabana Şapte este situată la poalele munţilor Făgăraş, la 30 de minute distanţă de oraşul Făgărăş. „Ca să ajungi la ea, trebuie să treci peste un pod îngust. De cum veţi păşi în interior, veţi descoperi un decor făcut cu mult bun gust, în stil scandinav, unde lemnul este elementul vedetă, iar ferestrele generoase vă vor lăsa să admiraţi spectacolul irepetabil al naturii. Sunt 5 dormitoare, cu o zonă de relaxare generoasă, care include şi o bucătărie complet utilată. Trebuie să ştiţi că locul se închiriază în totalitate şi are o capacitate de maxim 12 persoane”, artă blogul de călătorii.

Breaza, România – Skykomish, Statele Unite ale Americii: 9054 de kilometri distanţă. Nu, nu trebuie să zbori până la capătul pământului ca să te bucuri de raiul pe pământ. FOTO: Calatoriinbascheţi

Mocăniţa de pe Valea Vaserului, în Maramureş

Numită adesea „Mocăniţa de pe Valea Vaserului“, Calea Ferată Forestieră din Vişeu de Sus se află chiar în nordul României, la graniţa cu Ucraina şi reprezintă o bogăţie atât din punct de vedere tehnic, cât şi cultural. Pe o rută de aproape 60 kilometri distanţă circulă (turistic 21.6 km, staţia Paltin) – pe lângă locomotive Diesel – până astăzi locomotive cu abur înfocate cu lemn, lucru prin care CFF Vişeu de Sus (prescurtare de la Calea Ferată Forestieră) devine cunoscută în întreaga lume ca fiind ultima cale ferată forestieră adevărată, care funcţionează cu abur. Un drum până la staţia Comanu dura în media 5 ore dus, 5 ore întors, total 10 ore.





Linia care a fost construită dupa ecartamentul austro-ungar de 760mm, duce într-o vale de o sălbăticie fermecătoare, de-a lungul râului Vaser. Construirea s-a realizat după Marea Unire şi ne putem mândri că este de fabricaţie românească. Calea ferată trasează o zonă împădurită enormă, unde nu există drumuri sau sate, ci este locuită doar de urşi şi lupi.





Utilizarea resurselor de lemn de pe Valea Vaserului s-a iniţiat de la începutul sec. al XVIII-lea, sub imperiul austro-ungar. Coloniştii vorbitori de limba germană au ajutat la dezvoltarea exploatării forestiere şi cu ajutorul plutăritului au adus lemnul tăiat la gaterele din Vişeu de Sus.

Mocăniţa de pe Valea Vaserului, în Maramureş

Thailanda din Apuseni





La pensiunea Gradia din Suncuiuş a fost amenajată o plajă care te va face să te simţi ca în Thailanda. Deschisa turistilor incepand cu anul 2017, pensiunea e situata intr-o locatie cheie, chiar langa pestera Unguru Mare. In zona se pot practica cateva dintre cele mai importante activitati montane de recreere cum ar fi raftingul, speologia, escalada si tiroliana. Beneficiind de o panorama de vis spre piscurile montane si orientata cu vedere spre Crisul Repede, pensiunea este destinata iubitorilor muntelui!

Pensiunea se află în comuna Şuncuiuş, la aproximativ 60 de kilometri de Oradea. Valoarea proiectului a fost de 100.000 de euro, din care 20.000 de mii de euro a fost contribuţia personală, scria „Adevărul”

Turiştii care le trec pragul au la dispoziţie acţiuni diverse de aventură: de la rafting pe Crişul Repede, la via ferrata pe stânci, sau chiar speoturism în peşterile din jur. Totodată, se pot relaxa pe plaja de la baza muntelui.





Una din cele mai încântătoare experienţe de pe munte este noul traseu de via ferrata, amenajat în această primăvară. Amatorii, iubitorii de aventură, dar şi căţărătorii profesionişti se pot bucura de la înălţime de frumuseţea zonei. Întins pe lungime de 150 de metri de cablu, traseul de via ferrata se poate parcurge în maximum o oră şi jumătate şi are trei grade de dificultate, în funcţie de condiţia fizică şi curajul fiecărui turist.

La pensiunea Gradia din Suncuiuş a fost amenajată o plajă care te va face să te simţi ca în Thailanda.

Ursa Mica Glamping Resort



Ursa Mica Glamping Resort se află în Ciocanu, la 49 km de Predeal, şi oferă cazare în corturi „de lux”. Sauna şi cada spa sunt disponibile pentru un răsfăţ maxim. NU lipsesc barul şi accesul la internet WiFi. Fiecare unitate de cazare are uscător de păr şi articole de toaletă gratuite şi oferă acces la o baie comună, cu cadă cu hidromasaj. Oaspeţii acestui camping de corturi se pot bucura de un mic dejun tip bufet. În plus, oaspeţii au la dispoziţie o terasă şi o grădină. Braşov este la 44 km de Ursa Mica Glamping Resort, iar Poiana Braşov este la 38 km. Ce se află în apropiere: Parcul de aventură Cheile Grădiştei: 4,2 km, Castelul Bran: 11,4 km; Castelul Groazei Bran: 11,6 km, Wolf Park Adventure: 15,1 km, Peştera - Babele: 16,9 km, Buşteni - Babele: 18,8 km, Rezervaţia de urşi de la Zărneşti: 18,9 km.

Ursa Mica Glamping Resort se află în Ciocanu, la 49 km de Predeal



Ursa Mica Glamping Resort se află în Ciocanu, la 49 km de Predeal

„România celor o mie de lumi’”

Redăm mai jos comunicatul de presă:

„Blogul de travel calatorinbascheti.ro lansează campania ’’România celor o mie de lumi’’ pentru susţinerea turismului autohton

Călător în bascheţi, unul dintre cele influente bloguri româneşti dedicate turismului, lansează campania ’’România celor o mie de lumi’’, din dorinţa de a pune umărul la relansarea turismului autohton o dată cu terminarea stării de urgenţă.

În cadrul campaniei, jurnaliştii Laura Vereha şi Sebastian Secan, deţinătorii blogului www.calatorinbascheti.ro, vor aduce în atenţia publicului o primă serie de 16 locuri şi de pensiuni turistice din România, care seamănă izbitor cu staţiuni sau obiective turistice din diferite ţări ale lumii, promovând astfel o alternativă turistică internă, la fel de frumoasă ca cea internaţională, dar mai accesibilă românilor şi foarte potrivită pentru etapa în care ne aflăm.



Laura Vereha: "Criza fără precedent poate avea şi un efect pozitiv. Vom alege să zburăm mai puţin, în următoarele luni, dar vom redescoperi ţara aceasta absolut minunată. Avem locuri incredibil de frumoase, care rivalizează cu destinaţii turistice celebre din diferite ţări ale lumii. Visaţi să ajungeţi în Thailanda? Avem şi noi un mic colţ de Thailanda. Visaţi să vedeţi Bali sau Grecia? Avem un Bali de România. Nu lipseşte nici Maldive. Paradisul îl avem chiar aici. Iar noi vrem să-i ajutăm pe români să descopere această lume, într-o singură ţară".

Sebastian Secan: "Vrem să vă inspirăm să călătoriţi în România şi vrem să ajutăm turismul autohton în această perioadă dificilă, de aceea am lansat campania “România celor o mie de lumi” – o campanie independentă, realizată cu resurse proprii, pe care am gândit-o cu mare drag de România: am vrut să punem şi noi umărul pentru ca ţara aceasta să-şi poată reveni cât mai curând. Este un pas mic pe care-l facem, este un pas mic pe care îl puteţi face şi voi dacă alegeţi vara aceasta să descoperiţi România. Împreună hai să lăsăm ceva în urmă!"

Pe parcursul campaniei, care se va derula atât pe blogul calatorinbascheti.ro, cât şi pe conturile de Facebook şi Instagram ale acestuia, alături de articole vor exista şi diferite concursuri şi provocări gândite astfel încât să îi determine pe români să opteze în acest an pentru vacanţe în ţară, pentru a descoperi o Românie care ascunde în ea o mie de lumi spectaculoare şi inedite.

Lansat în noiembrie 2018, de jurnaliştii de televiziune Laura Vereha şi Sebastian Secan, calatorinbascheti.ro a devenit foarte repede unul dintre cele mai cunoscute şi influente bloguri de travel din România. Blogul îşi propune să arate publicului România neştiută, uimitoare, de poveste, cu locuri despre care n-ai bănui că sunt la noi în ţară. Cu peste 135.000 de fani pe Facebook şi 1.026.000 recordul de vizitatori pe lună, calatorinbascheti.ro este cel mai citit din România pe contentul de travel care vizează destinaţiile din ţară.”