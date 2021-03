Fiica lui Emil Boc este vedetă pe TikTok. Lecţiile ei de Drept sunt virale

Cezara Boc (24 de ani), absolventă de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, prezintă lecţii de Drept într-o manieră originală pe TikTok şi are 190.000 de urmăritori, iar unele clipuri au şi peste 1 milion de vizualizări, relatează Clujust.ro.

Tânăra are 24 de ani, lucrează în prezent ca jurist şi se pregăteşte pentru examenul de intrare în Barou. Într-o seară, în 2020, pe când învăţa i-a venit o idee: cum ar fi să se filmeze recapitulând. Apoi, a postat filmarea care a ajuns până dimineaţă să aibă peste 100.000 de vizualizări, iar acum are peste 1 milion de vizualizări.

Secretul succesului ei pe TikTok este „flerul şi spontaneitatea”, crede Cezara.

Fiica lui Emil Boc a acordat un interviu sincer pe un site realizat de studenţii de la Facultatea de Jurnalism din cadrul UBB. Reproducem mai jos o parte din interviu.

„Ce te-a motivat să deschizi un canal de TikTok?

Totul a început foarte pe nepregătite. Îmi instalasem TikTok de câteva zile. Stăteam într-o seară şi învăţam, apoi mi-a venit o idee – cum ar fi dacă m-aş filma recapitulând ce am învăţat azi? Era videoclipul cu bicicleta, unde explicam câteva dintre infracţiunile cele mai comune (furt, tâlhărie, înselăciune, ultraj, trafic de influenţă, şantaj, abuz de încredere etc.). Nu aveam de gând să îl postez, eram în pijamale, eram obosită, era târziu. Chiar înainte să mă culc, m-am gândit să îl postez. Eram sigură că l-ar fi văzut numai prietenii şi ar fi avut până în 100 de like-uri. A doua zi dimineaţa, aveam 100 de mii de view-uri, mii de urmăritori, printre care şi Irina Rimes, pe care o admir foarte mult. Reacţia lumii m-a încurajat să continui şi asta a fost.

- Cum îţi vin ideile pentru conţinutul pe care îl ai pe Tik Tok?

Eu, în prezent, practic meseria de consilier juridic, dar mă pregătesc şi pentru examenul de barou. Deci ce învăţ în ziua aceea devine subiectul videoclipului. Iau primul exemplu care îmi trece prin cap şi gata. De obicei, îmi iese videoclipul din prima. Rareori se întâmplă să mai încerc o dată, pentru că îmi place tare mult spontaneitatea.

- Ai luat în considerare folosirea Tik Tok-ului ca sursă de venit?

Nu, nu m-am gândit niciodată.

- De unde vine dragostea ta pentru Drept?

Dintotdeauna am avut o dragoste pentru Drept. Deci aveam 3 ani, tata era avocat. La biroul lui îşi pregătea cazurile, multe materiale de citit. Iubeam să îl privesc pregătindu-se, iar când pleca tata, îi umblam mereu la biroul de avocatură, mă prefăceam că citeam, luam şi notiţe... îţi dai seama, la 3 ani, numai mâzgâlituri. De atunci ştiam că vreau să fiu avocat, iar tatei i se părea foarte drăguţ. Mi-a pus mâzgăliturile deoparte, le-a păstrat. Pe unele le-a pus şi pe perete.

- Ce ramură a Dreptului ţi-a plăcut cel mai mult? Pe ce te-ai axat în anii de facultate?



Dreptul penal, de departe, pe asta vreau să profesez în continuare. Materia asta am avut-o abia din anul doi. Până atunci, pot spune că nu mi-a plăcut la facultate, mă şi întrebam de ce am ales specializarea aceasta. Dreptul penal se ocupă cu sancţionarea infractorilor pentru faptele lor. Acesta explică foarte clar cum funcţionează, mai exact, o infracţiune, cum ne dăm seama dacă e imputabil. Dreptul penal se împarte în două: partea generală se studiază în anul 2 şi cea specială se studiază în anul 3.

- Ce ţi-a plăcut cel mai mult în calitate de student la Drept? Dar ce ţi-a plăcut cel mai puţin?



Pot spune hands down că cel mai mult mi-a plăcut ELSA (The European Law Students Association). Fac cele mai mişto chestii posibile – evenimente caritabile, simulări de procese, debate-uri, cabane, training-uri pentru dezvoltare personală, plus întâlniri cu toată asociaţia din România, unde poţi învăţa cum să îţi gestionezi timpul. Recomand oricărui student la Drept să se înscrie la ELSA, e superb.

În ceea ce priveşte ce mi-a plăcut mai puţin, nu ştiu ce să zic, mi-e greu să aleg ceva pentru că mi-a plăcut totul, chiar şi examenele incredibil de grele, pentru că m-au motivat să îmi dau silinţa.”

