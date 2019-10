Experienţele tinerei din România ajunsă delegat la ONU „Am întâlnit tineri cu visuri mari pe care i-am susţinut să lupte“

Andrada a devenit delegat de tineret în 2018, iar mandatul ei s-a întins pe un an. Şi-a împlinit un vis, pentru că şi-a dorit încă din adolescenţă să urmeze această cale. Pe atunci, totul părea aproape imposibil, dar în egală măsură şi fascinant.

„Eram în clasa a X-a la o plimbare pe sub Tâmpa, în Braşov, cu un prieten din Fălticeni pe care îl cunoşteam de la Consiliul Naţional al Elevilor. El fusese selectat delegat de tineret pe vremea aceea şi îmi povestea despre ceea ce presupune programul, despre oportunităţile pe care consideră că le va avea în urma acestei experienţe şi despre procesul de selecţie. Eram foarte impresionată de tot ce auzeam şi consideram că este o realizare fantastică - să ajungi la ONU şi să susţii un discurs în faţa unei lumi întregi. Să zbori în SUA – pe atunci îmi părea ceva SF-, nu o dată, ci de două ori, dar şi multe altele. Căzusem pe gânduri şi mă întrebam dacă voi fi vreodată capabilă să realizez ceva similar. El mă încuraja spunând că am şanse să aplic şi eu, dar efectul era demoralizator - mai multe întrebări şi frici”, rememorează Andrada.

Candidatură cu emoţii

Din acel moment, au trecut opt ani. În tot acest timp, ea a continuat să urmărească etapele de selecţie pentru alegerea delegaţilor de tineret şi a constatat că de cele mai multe ori au fost aleşi dintre candidaţi tineri pe care ea îi cunoştea.

Chiar şi aşa, Andrada şi-a amânat candidatura de la an la an, până anul trecut când a luat decizia să-şi încerce şansa. Era, de altfel, ultima şansă, în condiţiile în care candidaţii nu pot să aibă mai mult de 25 de ani. Însă nu a fost atât de simplu, iar tânăra a fost la un moment dat gata să renunţe.

Andrada şi colegul ei de la ONU, Aurelian Mohan. FOTO: Arhivă personală

„În august 2018 s-au desfăşurat etapele de selecţie. Cu câteva zile înainte de primul interviu am fost anunţată că am ajuns în semifinală în urma evaluării dosarelor. Dosarele conţineau un eseu pe o prioritate ONU, realizări personale, recomandări etc. A fost o veste pe cât de bună pe atât de dureroasă, deoarece în ziua indicată nu eram în Bcuureşti şi nici nu puteam ajunge. Am decis să renunţ şi să mă bucur că am ajuns până în acel punct. Totuşi am sunat la Ministerul Tineretului şi Sportului să anunţ că mă voi retrage, dar la capătul firului am descoperit o persoană care m-a certat pentru decizia luată şi m-a încurajat să ajung totuşi la interviu, fiind o oportunitate unică pentru mine având deja 24 ani. Când îţi doreşti ceva cu adevărat se găseşte o cale - am reuşit să rearanjez programul şi să ajung la Bucureşti în timp util”, povesteşte tânăra.

Până la urmă, lucrurile au decurs aşa cum spera. A ajuns la timp şi a trecut cu bine toate etapele de selecţie pentru a fi desemnată delegat de tineret.







Prima experienţă la sediul ONU

Cu câteva luni înainte de a deveni delegat, Andrada a participat la New York, la sediul ONU, la o simulare a activităţii ONU. A fost o experienţă aparte pentru tânăra care ajungea pentru prima dată la sediul Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Am avut ocazia de a interacţiona cu multe persoane în acest an, atât tineri cât şi persoane din instituţii. Ce m-a încântat cel mai mult, a fost să văd că am putut aduce un mic aport prin interacţiunea cu ei. Am întâlnit tineri cu visuri mari, care nu aveau încredere în ei şi pe care i-am susţinut să nu renunţe, ci să lupte pentru ceea ce pot şi îşi dorec. Acel „mulţumesc, mi-ai dat încredere şi am reuşit” care apare când te aştepţi mai puţin printr-un mesaj, este cel mai frumos lucru. De asememea, în urma discuţiilor cu instituţii, unele dintre cele discutate au fost implementate sau au fost luate în considerare” Andrada Baba – fost delegat de tineret la ONU

„Experienţa de atunci a fost total diferită. Era o zi de sâmbătă, nu era activitate la sediu, deci nu am avut ocazia de a întâlni alţi delegaţi sau alte persoane care lucrează acolo. Legitimaţia de participant nu ne permitea să ajungem la etajele superioare, stăteam doar în zona cu acces general. MUN este simulare a actvităţii ONU, este un joc între tineri, iar una din reguli este ca fiecare participant să reprezinte o altă ţară faţă de cea de provenienţă. În toată perioada respectivă mi-am imaginat cum s-ar simţi un delegat la ONU”, mai povesteşte ea.

Proiectele cu şi pentru tinerii din România

Mandatul tinerei s-a întins pe o durată de un an, timp în care a avut o activitate intensă. Din august 2018 şi până în septembrie 2019, ea organizat conferinţe în diverse oraşe din ţară pentru a vorbi cu tinerii, a organizat ateliere despre antrerprenoriatul social, plus o conferinţă în Bucureşti pe tema schimbărilor climatice. Însă nu numai atât.

În paralel, Andrada şi colegul ei, Aurelian Mohan, au participat la discuţii cu instituţii naţionale şi locale în ceea ce priveşte nevoile şi drepturile tinerilor şi au colaborat cu organizaţii de tineret din ţară. Totodată, au fost traineri la o şcoală de vară în Timişoara, iar apoi au participat la un Summit destinat delegaţiilor de tineret în Novi Sad, Serbia.

„Progamul Delegat de Tineret este o directivă ONU. Nefiind o obligativitate, doar 36 de state desfăşoară acest program şi fiecare în alt stil. Unele state au un singur delegat, altele au 5. Unele state trimit tinerii doar la Adunarea Generală, aceştia nu au deloc un mandat local, în timp ce altele aleg delegaţii pentru o durată de doi ani. Unii delegaţi au suportul total al statului de unde provin şi sunt implicaţi în activităţi locale, alţii nu au nicio legătură. Câte ţări, atâtea obiceiuri, deci atribuţiile sunt şi ele diferite în funcţie de ţară”, punctează fostul delegat.

România este al patrulea stat care a adoptat acest program al ONU, în urmă cu 13 ani. Ca specific românesc, se selectează pentru un mandat cu durata de un an câte doi delegaţi, mereu o fată şi un băiat pentru a păstra egalitatea de gen, mai spune Andrada.

Lipsa finanţării, o problemă greu de rezolvat

Însă nu toate lucrurile au fost roz. Pe durata mandatului, tânăra s-a confruntat cu o serie de probleme. Dar cele mai multe probleme au rezultat din lipsa resurselor financiare, fapt care a îngreunat foarte mult activitatea reprezentanţilor României.

„A fost mai greu decât am crezut. Este o funcţie onorifică şi nu am beneficiat de resursele necesare pentru a ajunge la un număr atât de mare de tineri cum ne-am imaginat iniţial. Chiar şi când resursele ne-au permis şi am organizat evenimente cu invitaţi interesanţi, teme de interes şi oportunităţi pentru ei, ne-a fost greu să aducem împreună un număr mare de tineri. Am realizat în acest an că sunt foarte multe oportunităţi pentru cei care sunt deschişi să se bucure de ele, dar din păcate sunt puţini cei care ajung în această postură. Poate promovarea proiectelor este un impediment, poate că sunt prea multe opţiuni şi tinerii trebuie să aleagă mereu în ce direcţie îşi investesc energia. Aici mai este de lucrat, mai ales la modul în care se ajunge la tineri din zone defavorizate, care nu au acces la social media, în a căror şcoli nu ajung toate informaţiile şi care au nu au resurse”, a mai spus Andrada.

Începând din luna septembrie, de când mandatul ei la ONU a luat sfârşit, Andrada se dedică proiectelor sale. „Am un SRL şi organiz traininguri, iar în paralel am un alt proiect şi aduc turişti străini în România”, a încheiat tânăra.